โฆษกรัฐบาล เผย ไทยช่วยไทยพลัส ยอดจ่ายคึกคักต่อเนื่อง ย้ำใช้กับขนส่งมวลชนได้
โฆษกรัฐบาล เผย ไทยช่วยไทยพลัส ยอดจ่ายคึกคักต่อเนื่อง ย้ำใช้กับขนส่งมวลชนได้ ไม่ว่าจะเป็น BTS-MRT หรือแม้แต่ขนส่งของ ขสมก.
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ว่า ประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 23.00 น. มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542.08 ล้านบาท มีประชาชนใช้สิทธิสำเร็จแล้ว 14,402,305 คน และมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้า
มากไปกว่านั้น ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการฯ แต่ประชาชนไม่ค่อยทราบ นั่นคือ สามารถใช้กับ
รถไฟฟ้า 8 สาย ได้แก่
-MRT สายสีม่วง
-MRT สายสีน้ำเงิน
-MRT สายสีชมพู
-MRT สายสีเหลือง
-BTS สายสีเขียว
-BTS สายสีทอง
-รถไฟฟ้าสายสีแดง
-Airport Rail Link
รวมถึง รถโดยสารประจำทาง ขสมก. เรือด่วนเจ้าพระยา และรถโดยสาร บขส.
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำถึงการใช้สิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ว่า ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระ ห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณี หากตรวจพบการกระทำผิด ร้านค้าจะถูกระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการ และเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ฝากขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจ เป็นการ “ไทยช่วยไทย“ ตามวัตถุประสงค์โครงการ
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