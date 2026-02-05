ข่าวการเมือง
“ไอซ์” นอนฝันร้าย จบเลือกตั้ง “อนุทิน” นั่งนายก “สุชาติ” คัมแบ็คแรงงาน
เช้าที่ไม่สดใส! ไอซ์ รักชนก โพสต์เล่านอนฝันร้าย ผลเลือกตั้ง อนุทิน นั่งนายก สุชาติ คัมแบ็คแรงงาน ธรรมนัส กลับมาเป็น รมต.เกษตร
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่า “เมื่อคืนฝันว่าเลือกตั้งจบแล้วมีนายกชื่ออนุทิน แล้ว สุชาติ ชมกลิ่น ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีแรงงาน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีคมนาคม ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีเกษตร”
ก่อนจะเขียนต่อว่า “เช้าที่ไม่สดใส ฟังพี่อ๋อง (ปดิพัทธ์ สันติภาดา) ปราศรัยเมื่อวาน เก็บไปนอนฝัน ผวาเลยทีนี้”
ทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าว ก็มีชาวเน็ตและผู้ติดตามเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก
