ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย-เซอร์เบีย VNL 2026 วันนี้ 3 มิ.ย.69
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ ลุ้นนัดแรก ทีมชาติไทย ภายใต้การนำของ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ลงสนามนัดแรกศึกเนชั่นส์ลีก 2026 (VNL 2026) พบกับเซอร์เบีย วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
วอลเลย์บอลหญิงไทยเซอร์เบีย ถ่ายทอดสดฟรีทางช่อง Monomax Sports หากต้องการชมแบบครบทุกคู่สามารถสมัครแพ็กเกจ Monomax
สถิติพบกัน 5 นัดล่าสุด
เนชั่นส์ลีก 2024 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2024 เซอร์เบียชนะไทย 3-0 เซต,
เนชั่นส์ลีก 2023 วันที่ 17 มิถุนายน 2023 เซอร์เบียชนะไทย 3-2 เซต,
ชิงแชมป์โลก 2022 วันที่ 7 ตุลาคม 2022 เซอร์เบียชนะไทย 3-0 เซต,
เนชั่นส์ลีก 2022 วันที่ 2 มิถุนายน 2022 ทีมไทยชนะเซอร์เบีย 3-2 เซต
เนชั่นส์ลีก 2021 วันที่ 1 มิถุนายน 2021 ทีมไทยแพ้เซอร์เบีย 0-3 เซต
ในรอบ 5 นัดที่ผ่านมา เซอร์เบียชนะ 4 นัด ไทยชนะได้เพียง 1 ครั้งในปี 2022
รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงไทย
มือเซต
พรพรรณ เกิดปราชญ์ (C)
ณัฏฐณิชา ใจแสน
ตัวรับอิสระ
ปิยะนุช แป้นน้อย
กัลยรัตน์ คำวงษ์
บอลกลาง
ทัดดาว นึกแจ้ง
วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
กัญญารัตน์ ขุนเมือง
แก้วกัลยา กมุลทะลา
บีหลัง
พิมพิชยา ก๊กรัมย์
ปพัชญา พลทำ
ตัวตบหัวเสา
นันท์นภัส มูลจะคำ
ศศิภาพร จันทวิสูตร
อัจฉราพร คงยศ
วริศรา สีทาเลิศ
กัญธิมา เอกปัชชา
สนามนี้ไม่มีชื่อ ชัชชุอร โมกศรี, หัตถยา บำรุงสุข และวิภาวี ศรีทอง เนื่องจากพักรักษาอาการบาดเจ็บ
รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงเซอร์เบียมาแบบไม่เต็มทีม
ข่าวที่ทำให้แฟนลูกยางไทยมีลุ้นขึ้นมาทันทีคือเรื่องของฝั่งเซอร์เบีย ติยานา บอชโควิช ตัวตบบีหลังที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง และกัปตันทีมผู้ครองเหรียญทองโอลิมปิก รวมถึงเพิ่งคว้าแชมป์ลีกกับสโมสรวากิฟแบงก์ จะไม่ลงสนามให้ทีมชาติในสัปดาห์แรกของ VNL 2026 โดยสมาคมวอลเลย์บอลเซอร์เบียยืนยันว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาสภาพร่างกายสำหรับชิงแชมป์ยุโรป 2026 และโอลิมปิก ลอสแอนเจลิส 2028
นอกจากนี้ โซรัน เทอร์ซิช หัวหน้าโค้ชเซอร์เบียก็ไม่ได้คุมทีมในช่วงเปิดฤดูกาล ปล่อยให้ผู้ช่วยโค้ช บรังโก โควาเชวิช รับผิดชอบแทน
ฟอร์มอุ่นเครื่องก่อนมาหนานจิงก็ไม่สวยงาม เซอร์เบียไปแข่งที่รายการ Aia Cup ที่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี ช่วงวันที่ 22 ถึง 24 พฤษภาคม แพ้อิตาลี 2-3 แพ้โปแลนด์ 0-3 อย่างย่อยยับ ก่อนชนะตุรกี 3-1 จบที่อันดับ 3 ของรายการ
ดาวเด่นที่เข้ามารับบทนำแทนบอชโควิชคือ อเล็กซานดรา อูเซลาค ตัวตบหัวเสาวัย 22 ปี ซึ่งเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดในรายการอุ่นเครื่อง นอกจากนี้ยังมี อันยา ซูบิช ตัวตบบีหลัง และวานยา บูกิลิช
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ไทย
15 ธันวาคม 2025 : ชนะ เวียดนาม 3-2 เซต (ซี วี.ลีก)
14 ธันวาคม 2025 : ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต (ซี วี.ลีก)
11 ธันวาคม 2025 : ชนะ ฟิลิปปินส์ 3-0 เซต (ซี วี.ลีก)
10 ธันวาคม 2025 : ชนะ สิงคโปร์ 3-0 เซต (ซี วี.ลีก)
29 สิงหาคม 2025 : แพ้ ญี่ปุ่น 0-3 เซต (ชิงแชมป์โลก)
เซอร์เบีย
24 พฤษภาคม 2025 : ชนะ ตุรกี 3-1 เซต (กระชับมิตร)
23 พฤษภาคม 2025 : แพ้ โปแลนด์ 0-3 เซต (กระชับมิตร)
23 พฤษภาคม 2025 : แพ้ อิตาลี 2-3 เซต (กระชับมิตร)
29 สิงหาคม 2025 : แพ้ เนเธอร์แลนด์ 2-3 เซต (ชิงแชมป์โลก)
27 สิงหาคม 2025 : แพ้ ญี่ปุ่น 1-3 เซต (ชิงแชมป์โลก)
ความสำคัญของการแข่งขัน
VNL 2026 ปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 ของทัวร์นาเมนต์ และมีทีมเข้าร่วมเพิ่มเป็น 18 ทีม จากเดิม 16 ทีม ทีมที่จบอันดับสุดท้ายจะตกชั้นและไม่สามารถกลับมาร่วมรายการนี้ได้ในซีซั่น 2027 ดังนั้นทุกแต้มจึงมีความหมายสำหรับทัพสาวไทยตั้งแต่นัดแรก
โปรแกรมสัปดาห์แรกของทีมไทย (หนานจิง)
วันพุธที่ 3 มิถุนายน ไทย พบ เซอร์เบีย เวลา 14.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน จีน พบ ไทย เวลา 18.30 น. วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ไทย พบ เบลเยียม เวลา 14.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก เวลา 10.30 น.
วอลเลย์บอลไทย พบ เซอร์เบีย อันดับโลกก่อนแข่ง VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกี่คะแนน
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