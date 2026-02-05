กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ
เพจ ประกันสังคมก้าวหน้า กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม 1506 ใช้ 158 ล้าน หลังจากที่ สรยุทธ โทรไป 12 นาทีไม่มีใครรับ
จากกรณีที่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรเล่าข่าวคนดัง ลองโทรหาสายด่วนประกันสังคม 1506 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ปรากฎว่าต้องยอมแพ้ ใช้เวลานานกว่า 12 นาที แต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย จนกลายเป็นการตั้งคำถามว่ามีพนักงานอยู่ทั้งหมดกี่คน มีพนักงานเข้ากะกี่คน มีกี่คู่สาย เปิดบริการ 24 ชั่วโมงไหม
ล่าสุด ประกันสังคมก้าวหน้า ได้การเอกสารถึงเรื่องดังกล่าว ระบุว่า “รู้หรือไม่งบประมาณสายด่วนที่ไม่ด่วน 1506 ปีละกว่า 158 ล้านบาท มีปัญหาตอบถูกบ้างผิดบ้างเพราะซับงานต่อเป็นทอด ๆ”
โดยในเอกสารระบุว่า “ศูนย์สารนิเทศ
การบริการข้อมูลประกันสังคมผ่าน Contact Center 1506 เป็นการให้บริการตอบข้อสอบถามข้อมูลประกันสังคม ผ่านสายควัน 1506 กค 1 และรวมถึงการให้บริการทางสื่อออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของสำนักงานประกันสังคม (www.facebook.com/ssofanpage) Live chat ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) และในการดำเนินงานมีการพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตนได้อย่างถูกต้อง และอำนวย ความสะดวกที่ให้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ถือได้ว่าการให้บริการข้อมูล Contact Center 1506
เป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักงานประกันสังคมที่สามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ และให้บริการ ช่วยเหลือคิดตามรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นช่องทางหลักที่สามารถให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ได้อย่างประสิทธิภาพ โดยจากสถิติการให้บริการผู้ประกันตนและประชาชนที่ผ่านมาทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติและ สถานการณ์เดวิด พบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกของหาง
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ
ปี 2568 (ม.ค.-ธ.ค. 2568) ขอตั้ง จำนวน 158,340,900 บาท โดยใช้เงินคงเหลือจากปี 2567 จำนวน 611,100 บาท รวมเป็นเงิน 158,952,000 บาท ตามงวดงาน 12 เดือน รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าระบบ Contact Center และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
2. ค่าสถานที่ให้บริการ
3.ค่าดำเนินการให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์ 1506
4.ค่าดำเนินการให้บริการข้อมูบูน Chat/Social Media
5.ค่าบุคลากรในการให้บริการ
6. ค่าบริหารจัดการโครงการ/ค่าจ้างที่ปรึกษาค่าสำรวจความพึงพอใจ/อื่น ๆ
