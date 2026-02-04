ป๋าเต็ด ถาม แสวง ตรรกะอะไร หลังพูด ถ้าไม่เชื่อมั่นกกต. อย่าไปเลือกตั้ง
แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. แจงปมรหัสซองผิด ยันคะแนนไม่ตกหล่น เผยความเสียหาย-ความผิดพลาด ลั่น ‘ถ้าไม่เชื่อมั่นกรรมการ อย่าไปเลือกตั้ง ‘ป๋าเต็ด’ สวนทันควัน ตรรกะมะเขือพวงอะไร
หลังจากประชาชนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้สมัคร สส. หน้าหน่วยเลือดตั้งไม่ครบ, การเขียนหมายเลขบนซองคะแนนไม่ตรงกัน และอื่น ๆ ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาชี้แจงถึงข้อครหาต่าง ๆ ในการจัดการเลือกตั้ง
ประเด็นความผิดพลาดในการจ่าหน้าซองเลือกตั้งล่วงหน้า นายแสวงชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่กรอกรหัสหน้าซองผิดพลาดในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. กล่าวว่า ระบบถูกออกแบบมาให้มีการตรวจสอบหลายชั้น แม้รหัสเขตหรือรหัสไปรษณีย์จะมีการกรอกผิด แต่เจตจำนงของผู้ใช้สิทธิจะถูกส่งถึงที่หมายแน่นอน โดยยึด 2 บรรทัดบน คือ จังหวัดและเขตเลือกตั้งเป็นหลัก
ผู้ใช้สิทธิทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเขตของตนเอง ส่วนรหัสรหัสไปรษณีย์/รหัสเขตนั้นเป็นเพียงตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้ไปรษณีย์คัดแยกได้เร็วขึ้น
นายแสวงย้ำว่า ปีนี้มีการตรวจสอบละเอียด หน้าซองไม่มีการว่างเว้น (เขียนครบทุกซอง) และมีระบบตรวจสอบยอดจำนวนผู้มาใช้สิทธิกับจำนวนซองบัตร (ต้นขั้ว) เพื่อป้องกันบัตรเขย่ง หากข้อมูลหน้าซองขัดแย้งกัน คณะกรรมการวินิจฉัยจะตรวจสอบย้อนหลังไปถึงต้นขั้วการลงทะเบียนเพื่อยืนยันความถูกต้อง
นายแสวง บุญมี เผยหลังจากมีการตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากพบปัญหาก็รู้สึกไม่สบายใจ กล่าวว่า “แบบนี้เราเสียหายด้วย ความผิดพลาดของเราทำให้คนอื่นเสียหาย ถ้าคนไม่เชื่อมั่นกรรมการ อย่าไปเลือกตั้งเลย”
อย่างไรก็ตาม เลขาฯ กกต. ขอความร่วมมือผู้ร้องเรียนให้ระบุพิกัดเบาะแสที่ชัดเจนว่าเกิดที่หน่วยไหน หากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพูดว่าผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์จริง ถือเป็นความผิดร้ายแรงและ กกต. พร้อมลงโทษไม่เอาไว้ เชื่อว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะรักษาสิทธิของตน หากไม่เจอเบอร์ผู้สมัครที่ตั้งใจจะเลือกจะต้องมีการทักท้วงเจ้าหน้าที่แน่นอน
ล่าสุด ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดงานอีเวนต์ ออกมาแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm ระบุว่า “ถ้าไม่ไว้ใจ กกต. ก็ต้องไล่ กกต. ออกสิครับ ไม่ใช่ไม่ไปเลือกตั้ง ตรรกะมะเขือพวงอะไรของพี่”
