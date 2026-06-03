พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ
นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ หายตัว-เสียชีวิตต่อเนื่อง FBI สอบหาความเชื่อมโยง
ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหลายรายที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับด้านนิวเคลียร์และอวกาศ ได้หายตัวไปหรือเสียชีวิตในลักษณะที่ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน จนถึงปัจจุบันมีรายชื่อบุคคลเหล่านี้รวมกันอย่างน้อย 11 ราย เป็นประเด็นระดับชาติในสหรัฐฯ และนำไปสู่การสอบสวนโดย FBI และรัฐสภา
จุดเริ่มต้นที่คนเริ่มสังเกต มาจากยูทูบเบอร์ ชื่อ Daniel Liszt เขาตั้งสมมติฐานว่านักฟิสิกส์ชาวโปรตุเกสรายหนึ่งถูกสังหารเนื่องจากงานวิจัยด้านพลังงานฟิวชั่น ต่อมากระแสสังคมเริ่มลุกลาม เมื่อ พลตรีเกษียณ วิลเลียม นีล แมคคาสแลนด์ อดีตผู้บัญชาการห้องปฏิบัติการวิจัยของกองทัพอากาศสหรัฐฯ วัย 68 ปี ถูกรายงานว่าหายตัวไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026
แมคคาสแลนด์ ทิ้งแว่นตา โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นไว้ที่บ้านในเมือง อัลบูเคอร์กี รัฐนิวเม็กซิโก แต่นำปืนรีวอลเวอร์ขนาด .38 ติดตัวออกไปด้วย และยังคงไม่มีใครพบตัวเขาจนถึงปัจจุบัน
ในช่วงที่รับราชการ เขาดูแลโครงการอาวุธอวกาศลับและเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยที่ฐานทัพอากาศ Wright-Patterson ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีข่าวลือว่าเก็บซากยานและวัตถุนอกโลกจากเหตุการณ์ รอสเวลล์ ไว้ ภรรยาของเขาออกมายืนยันว่า เขาเคยมีความสัมพันธ์กับชุมชนที่ศึกษาเรื่อง UFO แต่ระบุว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ใครจะลักพาตัวเขา
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จุดร่วมของบุคคลทั้ง 11 รายคือทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลวิจัยลับด้านนิวเคลียร์และอวกาศ เรียงตามลำดับเวลาได้ดังนี้
แฟรงค์ ไมวาลด์ นักวิจัยของห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนด้วยไอพ่น (JPL) ของ NASA เสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคม 2024 โดยไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตต่อสาธารณะ
แอนโทนี่ ชาเวซ อดีตวิศวกรที่ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอสอาลามอส ห้องแล็บอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ หายตัวไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025
โมนิก้า จาซินโต เรซา วิศวกรอวกาศวัย 60 ปี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวัสดุที่ JPL หายตัวไปขณะเดินป่าในป่า Angeles National Forest รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2025 คนที่เดินป่าด้วยกันเล่าว่า ขณะที่หันกลับมาก็ไม่พบเธออีกแล้ว
เมลิสซา คาเซียส ผู้ช่วยฝ่ายธุรการที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับของ Los Alamos National Laboratory หายตัวไปเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2025 ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2026 พบซากศพของเธอในป่า Carson National Forest ห่างจากบ้านประมาณ 15 ไมล์ พร้อมปืนพกอยู่ใกล้กับซากศพ สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติเวช
นูโน่ เอฟ.จี. ลอเรล ศาสตราจารย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟิวชั่น ของ MIT วัย 47 ปี ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักใกล้เมืองบอสตัน เดือนธันวาคม 2025 ในเหตุกราดยิงที่ผู้ก่อเหตุเป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นเรียน จากปมอิจฉาริษยา
คาร์ล กริลล์ไมร์ นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของ คาลเทค ทำงานร่วมกับ NASA เป็นที่รู้จักจากการค้นหาน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2026 มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยแล้ว แต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจ
เจสัน ทอมัส นักวิทยาศาสตร์ด้านเภสัชกรรมของบริษัท Novartis หายตัวออกจากบ้านในรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อเดือนธันวาคม 2025 พบศพในทะเลสาบหลังน้ำแข็งละลายในเดือนมีนาคม 2026 เจ้าหน้าที่ระบุไม่พบร่องรอยของอาชญากรรม
รัฐบาลสหรัฐฯ ตอบสนองอย่างไร
ทำเนียบขาวยืนยันว่า FBI และกระทรวงพลังงานกำลังร่วมกัน ค้นหาความเชื่อมโยงที่อาจมีอยู่ ระหว่างคดีเหล่านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า เขาเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมระดับสูง “หวังว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่บางคนในรายชื่อนี้เป็นคนสำคัญมาก เราจะต้องตรวจสอบในช่วงเวลาอันสั้นนี้”
คณะกรรมการกำกับดูแลของสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกลาโหม พีท เฮกเซธ และผู้อำนวยการ FBI แคช พาเทลเตือนว่าการหายตัวไปของนักวิทยาศาสตร์อาจเป็น “ภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงแห่งชาติ” สมาชิกรัฐสภารายหนึ่งระบุว่า “จะไม่แปลกใจเลยหากศัตรูต่างชาติอย่างจีน รัสเซีย หรืออิหร่านอยู่เบื้องหลัง”
อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่า ขณะนี้ไม่มีการสอบสวนด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ใช้งานอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือใบอนุญาตชั้นความลับที่อยู่ในรายชื่อแต่อย่างใด
ความเป็นจริงที่นักสืบสวนพบ
แม้สื่อบางสำนักและโซเชียลมีเดียจะนำทุกคดีมาเชื่อมกันเป็นทฤษฎีสมคบคิดขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับ UFO และความลับนิวเคลียร์ แต่วิกิพีเดียได้จัดหมวดหมู่เรื่องนี้ไว้ในฐานะ “ทฤษฎีสมคบคิด” คดีที่ถูกนำมารวมกันนั้นมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่การเสียชีวิตตามธรรมชาติ การฆาตกรรม การฆ่าตัวตาย และการสูญหาย
กรณีของ นูโน ลูเรโร ศาสตราจารย์ MIT นั้น สืบสวนแล้วพบว่าผู้ก่อเหตุคืออดีตเพื่อนร่วมชั้นวิศวกรรมที่อิจฉาริษยา และไม่มีความเชื่อมโยงใดกับงานวิจัยลับ
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