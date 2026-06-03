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ปิดตำนาน พีโบ ไบรสัน นักร้องเพลงดิสนีย์ Beauty and the Beast เสียชีวิตแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 12:57 น.
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ปิดตำนาน พีโบ ไบรสัน นักร้องเพลง Beauty and the Beast ดิสนีย์ เสียชีวิตแล้ว

ปิดตำนาน พีโบ ไบรสัน นักร้อง Beauty and the Beast เพลงคู่ดิสนีย์ระดับโลก เสียชีวิตในวัย 75 ปี จากไปอย่างสงบหลังป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน พีโบ ไบรสัน นักร้องแนวอาร์แอนด์บีชื่อดัง เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน ในวัย 75 ปี หลังมีอาการป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองเพียงไม่กี่วัน ครอบครัวเปิดเผยความรู้สึกผ่านแถลงการณ์ว่ารู้สึกซาบซึ้งใจต่อความรัก กำลังใจ คำอธิษฐานจากแฟนเพลงทั่วโลก แม้ทุกคนจะเสียใจอย่างสุดซึ้ง แต่ยังรู้สึกประโลมใจเมื่อรู้ว่านักร้องดังเป็นที่รักของทุกคน ผลงานดนตรีจะยังคงสืบทอดต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน

ศิลปินผู้ล่วงลับมีชื่อจริงว่า โรเบิร์ต พีโพ ไบรสัน เกิดเมื่อปี 2494 ที่รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เขาชื่นชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กจนตัดสินใจเอาดีทางด้านนี้ แม่ของเขาเคยแสดงความกังวลอย่างหนัก กลัวว่าลูกชายจะกลายเป็นคนติดยาเสพติดหากเลือกเส้นทางสายดนตรี

ไบรสันเริ่มต้นร้องเพลงเป็นคอรัสให้กับวงดนตรีท้องถิ่นชื่อ อัล ฟรีแมน แอนด์ ดิ อัปเซตเตอร์ส (Al Freeman and the Upsetters) หัวหน้าวงออกเสียงชื่อ พีโพ ไม่ค่อยถนัด เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ชื่อ พีโบ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เส้นทางศิลปินอาชีพเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังหลังเซ็นสัญญากับค่ายเพลงแบงเรเคิดส์ ก่อนจะย้ายไปอยู่กับแคปิตอลเรเคิดส์ จนมีผลงานเพลงฮิตติดชาร์ตมากมาย

ปี 2534 ไบรสันได้รับโอกาสให้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันดิสนีย์เรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast) คู่กับเซลีน ดิออน ตอนบันทึกเสียงดิออนมีอาการประหม่าอย่างเห็นได้ชัด ไบรสันพยายามสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในสตูดิโอจนทั้งคู่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพลงนี้โด่งดังจนคว้ารางวัลแกรมมี่

FILE – Celine Dion, left, and Peabo Bryson perform the song “Beauty and the Beast,” that won them the Grammy for Best Pop Vocal Performance by a Group or Duo, at the 35th annual Grammy Awards in Los Angeles, Calif., Feb. 25, 1993. (AP Photo/Reed Saxon, File)

ถัดมาในปี 2535 เขาจับคู่กับเรจินา เบลล์ ร้องเพลง A Whole New World ประกอบภาพยนตร์เรื่องอะลาดิน สร้างประวัติศาสตร์เป็นเพลงจากภาพยนตร์แอนิเมชันเพลงแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต 100 ไบรสันเคยนำเพลงนี้ไปร้องในเวทีประกวดนางงามแอฟริกาใต้ ถือเป็นปีแรกที่กองประกวดอนุญาตให้สาวงามผิวดำเข้าร่วมแข่งขันได้ เพลงนี้ช่วยส่งให้เขาคว้ารางวัลแกรมมี่มาครองเพิ่มอีกหนึ่งรางวัล

ตลอดชีวิตการทำงาน ไบรสันสร้างสรรค์อัลบั้มสตูดิโอรวม 20 ชุด มีชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง 8 ครั้ง เคยประสบภาวะหัวใจวายในปี 2562 แต่สามารถรักษาตัวจนแข็งแรง ปัจจุบันทิ้งมรดกทางดนตรีอันทรงคุณค่าไว้เบื้องหลัง พร้อมครอบครัวซึ่งประกอบด้วยภรรยา ลูกสาว ลูกชาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 12:57 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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