“แสวง” ขอโทษสื่อสารไม่ดี ยืนยันไม่ได้มีเจตนาท้าทายอำนาจประชาชน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 07:42 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 07:42 น.
58

แสวง ขอโทษสื่อสารไม่ดี ยืนยันไม่ได้มีเจตนาท้าทายอำนาจประชาชน หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักจากที่ไปออกรายการ สรยุทธ

จากกรณีที่ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ วันที่ 4 ก.พ.69. โดยช่วงหนึ่งนายแสวงได้ตอบคำถามเรื่องความเชื่อมั่นของ กกต. ว่า “ถ้าไม่เชื่อมั่น กรรมการ อย่าไปเลือกตั้งเลย” จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดนายแสวงโพสต์เฟซบุ๊กถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวว่า “ขออภัยที่ทำให้ประชนไม่สบายใจ…

วันนี้ไปออกรายการเพื่อชี้แจงในประเด็นที่สังคมสงสัย กล่าวหา ในรายการกรรมกรข่าว เพื่อให้ประชาชน “มีความเชื่อมั่น” ว่าที่จะสามารถดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่มีการตั้งข้อสังเกต และกล่าวหา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. ที่ใกล้จะมาถึง ซึ่งในการเลือกตั้งต้องมีความเชื่อมั่นอยู่ 2 ประการ คือ 1 ตัวระบบ 2 คน

ในส่วนคน คือ คนทำหน้าที่เป็นกรรมการ ในรายการจึงได้พูดสื่อไปในเชิงหลักการและเชิงข้อเท็จจริง ว่า คนเป็นกรรมการต้องทำให้คนเชื่อมั่นให้ได้ ถ้าไม่เชื่อมั่นกรรมการอย่าไปเลือกตั้ง เลือกตั้งไปก็ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่เรียบร้อย และในทางข้อเท็จจริง ประชาชนบางส่วนก็กำลังขาดความเชื่อมั่นในกรรมการ โดยมีการตั้งข้อสงสัย และกล่าวหา ในการเลือกตั้งวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา จึงสื่อไปถึงพี่น้องที่เป็นผู้ทำหน้าที่ในการเลือกในวันที่ 8 ต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาด และบอกถึงมาตรการว่าจะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างไร

ในรายการอาจมีการพูดเล่นคำ เปรียบเปรย แบบออกรสออกชาติไปบ้าง เมื่อสื่อนำข้อความเฉพาะประโยคเดียว ไม่นำบริบท ทั้งก่อนและหลังประโยคดังกล่าวมาด้วย ทำให้เมื่ออ่านเฉพาะประโยคที่คัดมา ก็อาจตีความผิดไปจากเจตนาที่สื่อทำให้สังคมไม่สบายใจ สร้างบรรยากาศในการเลือกตั้งที่ไม่ดี และไม่ได้มีเจตนาที่จะไปท้าทายอำนาจประชาชนแม้แต่น้อย

จึงขออภัยในการสื่อสารที่ไม่ดีเอง มา ณ โอกาสนี้ ครับ” อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าโพสต์ดังกล่าวหายไปแล้ว

