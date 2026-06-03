“สหัสวัต” ขุดเอกสารโต้ “พนัส ไทยล้วน” แฉอดีต เคยยื่นคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม
“สหัสวัต” ขุดเอกสาร “30 ปี เส้นทางสู่ประกันสังคม โต้ “พนัส ไทยล้วน” แฉอดีต เคยยื่นคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม
นายสหัสวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ““ผมเนี่ยสร้างประกันสังคมมากับมือเลย” – พนัส ไทยล้วน พูดวันที่ 2 มิถุนายน 2569 แต่เมื่อเราย้อนกลับไปดูเอกสารประวัติศาสตร์ตอนผ่าน พรบ. ประกันสังคม” พร้อมนำข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือเรื่อง “30 ปี เส้นทางสู่ประกันสังคม” ระบุไว้ว่า
“ที่ประชุมวันนั้นมีมติว่า จะส่งตัวแทนผู้ใช้แรงงานเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือ และขอความชัดเจนในการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม
ต่อมาในวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ผู้นำจากสภาแรงงานและกลุ่มย่านได้เข้าพบ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเร่งรัดให้วุฒิสภาพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคม ในการเปิดประชุมวิสามัญระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า ไม่สามารถทำได้ เพราะการประชุมวิสามัญเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่รับปากว่าในการประชุมสมัยหน้า จะผลักดันให้ร่างกฎหมายประกันสังคมผ่านการพิจารณา 3 วาระอย่างแน่นอน
ในวันเดียวกันนี้เอง ได้มีผู้นำแรงงานอีกกลุ่ม คือ กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ นำโดย นายนิวัติ นาคะสุวรรณ และนายพนัส ไทยล้วน ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายประกันสังคมที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เพราะเห็นว่าควรยกเว้นไม่ให้บังคับใช้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับสวัสดิการดีกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว จึงไม่ควรต้องออกเงินสมทบอีก”
จากโพสต์ดังกล่าวสืบเนื่องจาก นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และอดีตกรรมการประกันสังคมชุดแต่งตั้ง ให้สัมภาษณ์ในรายการ เปิดโต๊ะข่าว ช่อง PPTV ซึ่งช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ นายพนัส กล่าวว่า “ผมเนี่ยสร้างประกันสังคมมากับมือเลย”
ขณะที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า “คุณพนัส เป็นบอร์ดประกันสังคมมาตั้งแต่ 2533-2562 อยากถามผู้ประกันตน ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมาเห็นว่ามีอะไรดีขึ้นบ้างหรือไม่ ขบวนการแรงงานเป็นอย่างไรก็ดูได้ตามเนื้อผ้า แต่เข้าใจว่าท่านพนัสใช้ชีวิตสุขสบายดี”
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