ข่าวการเมือง

“สหัสวัต” ขุดเอกสารโต้ “พนัส ไทยล้วน” แฉอดีต เคยยื่นคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:32 น.
55
"สหัสวัต" ขุดเอกสารโต้ "พนัส ไทยล้วน" แฉอดีต เคยคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม

“สหัสวัต” ขุดเอกสาร “30 ปี เส้นทางสู่ประกันสังคม โต้ “พนัส ไทยล้วน” แฉอดีต เคยยื่นคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม

นายสหัสวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ““ผมเนี่ยสร้างประกันสังคมมากับมือเลย” – พนัส ไทยล้วน พูดวันที่ 2 มิถุนายน 2569 แต่เมื่อเราย้อนกลับไปดูเอกสารประวัติศาสตร์ตอนผ่าน พรบ. ประกันสังคม” พร้อมนำข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือเรื่อง “30 ปี เส้นทางสู่ประกันสังคม” ระบุไว้ว่า

“ที่ประชุมวันนั้นมีมติว่า จะส่งตัวแทนผู้ใช้แรงงานเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือ และขอความชัดเจนในการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม

ต่อมาในวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ผู้นำจากสภาแรงงานและกลุ่มย่านได้เข้าพบ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเร่งรัดให้วุฒิสภาพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคม ในการเปิดประชุมวิสามัญระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า ไม่สามารถทำได้ เพราะการประชุมวิสามัญเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่รับปากว่าในการประชุมสมัยหน้า จะผลักดันให้ร่างกฎหมายประกันสังคมผ่านการพิจารณา 3 วาระอย่างแน่นอน

ในวันเดียวกันนี้เอง ได้มีผู้นำแรงงานอีกกลุ่ม คือ กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ นำโดย นายนิวัติ นาคะสุวรรณ และนายพนัส ไทยล้วน ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายประกันสังคมที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เพราะเห็นว่าควรยกเว้นไม่ให้บังคับใช้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับสวัสดิการดีกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว จึงไม่ควรต้องออกเงินสมทบอีก”

โพสต์จาก สหัสวัต คุ้มคง ประกันสังคม
FB/ สหัสวัต คุ้มคง

จากโพสต์ดังกล่าวสืบเนื่องจาก นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และอดีตกรรมการประกันสังคมชุดแต่งตั้ง ให้สัมภาษณ์ในรายการ เปิดโต๊ะข่าว ช่อง PPTV ซึ่งช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ นายพนัส กล่าวว่า “ผมเนี่ยสร้างประกันสังคมมากับมือเลย”

ขณะที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า “คุณพนัส เป็นบอร์ดประกันสังคมมาตั้งแต่ 2533-2562 อยากถามผู้ประกันตน ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมาเห็นว่ามีอะไรดีขึ้นบ้างหรือไม่ ขบวนการแรงงานเป็นอย่างไรก็ดูได้ตามเนื้อผ้า แต่เข้าใจว่าท่านพนัสใช้ชีวิตสุขสบายดี”

FB/ รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แสดงความยินดี “ทักษิณ” ได้รับอภัยโทษ วันนี้เป็นวันมงคล ไม่พูดเรื่องอื่น

47 วินาที ที่แล้ว
คลิป ฟ้าผ่ากลางหมวกกันน็อก ไรเดอร์ 46 ปี บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส ข่าว

คลิป ฟ้าผ่ากลางหมวกกันน็อก ไรเดอร์ 46 ปี บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หมีป่าอาละวาด ทำร้ายประชาชนในฟุกุชิมะ บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)

13 นาที ที่แล้ว
ราคาทอง 3 มิ.ย. 69 ยังไม่มีประกาศครั้งที่ 1 สรุปปิดตลาด 2 มิ.ย. ทองแท่งขายออก 69,800 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 มิ.ย. 69 เปิดตลาดร่วง 500 บาท ทองแท่งขายออก 69,300 บาท

32 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ระวัง! ตัดสิทธิบัตรคนจน “พ่อแม่” ลูกใช้ชื่อยื่นลดหย่อนภาษี เอกนิติ แจงแบบนี้

33 นาที ที่แล้ว
&quot;สหัสวัต&quot; ขุดเอกสารโต้ &quot;พนัส ไทยล้วน&quot; แฉอดีต เคยคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม ข่าวการเมือง

“สหัสวัต” ขุดเอกสารโต้ “พนัส ไทยล้วน” แฉอดีต เคยยื่นคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม

33 นาที ที่แล้ว
เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น บันเทิง

เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น

36 นาที ที่แล้ว
นพ.ไพศาล ราชสิทธิ์ แพทย์คลินิกไพศาลเวชกรรม เสียชีวิตแล้ว ข่าว

สิ้น หมอไพศาล ราชสิทธิ์ แพทย์คลินิกเชียงใหม่ สูญเสียบุคลากรคนสำคัญ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวสองซัดนัวนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเลือดอาบ ไม่ยอมจ่ายค่าเสียเวลา หลังซื้อบริการ

46 นาที ที่แล้ว
คนร้ายบุกห้องพัก รีสอร์ท ระดับ 4–5 ดาว เกาะเสม็ด เพื่อนสาวหวิดถูกทำร้าย จับผู้ก่อเหตุได้แล้ว ข่าว

สรุปดราม่า คนร้ายบุกห้องพักรีสอร์ท เกาะเสม็ด พยายามขืนใจเพื่อนสาว ล่าสุดจับผู้ก่อเหตุแล้ว

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้โดยสารมะกันคลั่ง พยายามเปิดประตูฉุกเฉิน-พังประตูห้องนักบิน กลางเที่ยวบิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอม พินทองทา” น้ำตาคลอดีใจ “ทักษิณ” พ้นโทษ ช่วงนี้อยู่บ้านกับหลาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” น้อมรับคำวิจารณ์ หลังตั้ง “สุรพล” นั่งที่ปรึกษายุทธศาสตร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต โพสต์นัดศาลแพ่งพระโขนง 10 มิถุนายนนี้ คดีแม่ฟ้องลูก ข่าว

ทราย สก๊อต โพสต์นัดศาลแพ่งพระโขนง 10 มิถุนายนนี้ คดี ‘ลูก เนรคุณ’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อ.เจษฎา” ให้ความรู้ปมฟ้าผ่าไรเดอร์ ชี้่สร้อยคอ-จักรยานยนต์ไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ได้รับอภัยโทษ ไม่ต้องรอครบกำหนด สามารถปลดกำไล EM ได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! คนงานเก็บพริกเสียชีวิตยกครัว 3 ศพ จับระเบิดโดรนพลีชีพ ที่บินหลุดเส้นทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2569 ใช้เอกสารอะไรบ้าง เปิด 4-21 มิ.ย. นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นรกบนดิน ครอบครัวสังหาร ดญ. 15 หลังปฏิเสธแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้อง เพื่อนบ้านรุมโทรม ข่าวต่างประเทศ

นรกบนดิน ครอบครัวสังหาร ดญ. 15 หลังปฏิเสธแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้อง เพื่อนบ้านรุมโทรม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล มนุษย์เงินเดือนญี่ปุ่น ทุ่มคนกลางรถไฟ ชาวเน็ตถกกันไม่จบ ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล มนุษย์เงินเดือนญี่ปุ่นหน้าเครียดจัด ทุ่มคนกลางรถไฟไม่แคร์สายตา

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ครูฝน อนาคตไกล จากไปอายุยังน้อย เพราะโรคมะเร็ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง &quot;บอสโควิช&quot; ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก วอลเลย์บอล

ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง “บอสโควิช” ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:32 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิป ฟ้าผ่ากลางหมวกกันน็อก ไรเดอร์ 46 ปี บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส

คลิป ฟ้าผ่ากลางหมวกกันน็อก ไรเดอร์ 46 ปี บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569

หมีป่าอาละวาด ทำร้ายประชาชนในฟุกุชิมะ บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
ราคาทอง 3 มิ.ย. 69 ยังไม่มีประกาศครั้งที่ 1 สรุปปิดตลาด 2 มิ.ย. ทองแท่งขายออก 69,800 บาท

ราคาทองวันนี้ 3 มิ.ย. 69 เปิดตลาดร่วง 500 บาท ทองแท่งขายออก 69,300 บาท

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569

ระวัง! ตัดสิทธิบัตรคนจน “พ่อแม่” ลูกใช้ชื่อยื่นลดหย่อนภาษี เอกนิติ แจงแบบนี้

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
Back to top button