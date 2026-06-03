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ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 11:52 น.
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ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS

ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS เวิลด์ทัวร์ 2026 เมืองเกาสง ปลายเดือน พ.ย. 2026 นี้

แฟนคลับชาวไต้หวันของวงบอยแบนด์เคป็อป (K-POP) ชื่อดังอย่างบีทีเอส (BTS) แห่เดินทางไปขอพรกับเทพเจ้าเย่ว์เหล่า ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงานตามความเชื่อของลัทธิเต๋า ด้วยความหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยดลบันดาลให้กดบัตรที่นั่งในคอนเสิร์ตที่กำลังจะจัดขึ้นในเมืองเกาสง ของไต้หวัน ในช่วงปลายปีนี้ได้สำเร็จ

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มแฟนคลับได้นำขนมในบรรจุภัณฑ์สีม่วงซึ่งเป็นสีประจำวงบีทีเอสมาถวาย นอกจากนี้ยังนำสินค้าของวง แผนผังที่นั่งคอนเสิร์ต และใบเขียนขอพร มาวางบนโต๊ะบูชาที่วัดหลงซานในกรุงไทเป

แฟนคลับวงบีทีเอสไหว้ขอพรเทพเจ้าเย่ว์เหล่า
ภาพจาก: LTN

กระแสดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นบนโซเชียลมีเดีย แฟนคลับชาวไต้หวันมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเย่ว์เหล่าจะใช้ด้ายแดงแห่งโชคชะตาเชื่อมโยงตัวแฟนคลับเข้ากับที่นั่งในคอนเสิร์ต

เจสซี่ จวง แฟนคลับวัย 26 ปี ให้เหตุผลถึงการมาขอพรในครั้งนี้ว่า “การหาบัตรคอนเสิร์ต BTS เป็นเรื่องยากมาก ทุกคนเลยบอกว่าการขอพรกับเทพเจ้าแห่งความรักนั้นได้ผลดีที่สุด เพราะท้ายที่สุดแล้ว มันก็คือการจับคู่อีกรูปแบบหนึ่ง”

ภาพจาก: LTN

ทางด้าน เย่ อวี้ถิง นักศึกษามหาวิทยาลัยวัย 22 ปี กล่าวเสริมถึงความเชื่อมั่นในการขอพรครั้งนี้ว่า “ถ้าคุณเชื่อในสิ่งนี้อย่างแท้จริง คำขอของคุณก็จะเป็นจริง” วงบีทีเอสประกาศจัดเวิลด์ทัวร์เมื่อต้นปี 2026 และจะจัดการแสดง 3 รอบในเมืองเกาสง วันที่ 19, 21 และ 22 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งถือเป็นการกลับมาขึ้นแสดงพร้อมสมาชิกทุกคนในไต้หวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018

ที่มา: Reuters

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 11:52 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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