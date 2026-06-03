ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS
ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS เวิลด์ทัวร์ 2026 เมืองเกาสง ปลายเดือน พ.ย. 2026 นี้
แฟนคลับชาวไต้หวันของวงบอยแบนด์เคป็อป (K-POP) ชื่อดังอย่างบีทีเอส (BTS) แห่เดินทางไปขอพรกับเทพเจ้าเย่ว์เหล่า ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงานตามความเชื่อของลัทธิเต๋า ด้วยความหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยดลบันดาลให้กดบัตรที่นั่งในคอนเสิร์ตที่กำลังจะจัดขึ้นในเมืองเกาสง ของไต้หวัน ในช่วงปลายปีนี้ได้สำเร็จ
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มแฟนคลับได้นำขนมในบรรจุภัณฑ์สีม่วงซึ่งเป็นสีประจำวงบีทีเอสมาถวาย นอกจากนี้ยังนำสินค้าของวง แผนผังที่นั่งคอนเสิร์ต และใบเขียนขอพร มาวางบนโต๊ะบูชาที่วัดหลงซานในกรุงไทเป
กระแสดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นบนโซเชียลมีเดีย แฟนคลับชาวไต้หวันมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเย่ว์เหล่าจะใช้ด้ายแดงแห่งโชคชะตาเชื่อมโยงตัวแฟนคลับเข้ากับที่นั่งในคอนเสิร์ต
เจสซี่ จวง แฟนคลับวัย 26 ปี ให้เหตุผลถึงการมาขอพรในครั้งนี้ว่า “การหาบัตรคอนเสิร์ต BTS เป็นเรื่องยากมาก ทุกคนเลยบอกว่าการขอพรกับเทพเจ้าแห่งความรักนั้นได้ผลดีที่สุด เพราะท้ายที่สุดแล้ว มันก็คือการจับคู่อีกรูปแบบหนึ่ง”
ทางด้าน เย่ อวี้ถิง นักศึกษามหาวิทยาลัยวัย 22 ปี กล่าวเสริมถึงความเชื่อมั่นในการขอพรครั้งนี้ว่า “ถ้าคุณเชื่อในสิ่งนี้อย่างแท้จริง คำขอของคุณก็จะเป็นจริง” วงบีทีเอสประกาศจัดเวิลด์ทัวร์เมื่อต้นปี 2026 และจะจัดการแสดง 3 รอบในเมืองเกาสง วันที่ 19, 21 และ 22 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งถือเป็นการกลับมาขึ้นแสดงพร้อมสมาชิกทุกคนในไต้หวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018
ที่มา: Reuters
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไลฟ์ เนชั่น เทโร แจงดราม่าบัตรคอนเสิร์ต BTS ยืนยันยังไม่เปิดขาย เตือนอย่าหลงเชื่อ
- ศาลออสเตรียสั่งจำคุก 15 ปี คนร้ายวางแผนก่อร้าย คอนเสิร์ต “เทย์เลอร์ สวิฟต์”
- ครบ 14 ปี เลดี้ กาก้า สวมชฎา เล่นคอนเสิร์ต ดราม่า วธ ส่งหนังสือถึง ตำรวจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: