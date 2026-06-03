“เอม พินทองทา” น้ำตาคลอดีใจ “ทักษิณ” พ้นโทษ ช่วงนี้อยู่บ้านกับหลาน
เอม พินทองทา น้ำตาคลอดีใจ ทักษิณ พ้นโทษ ปลาบปลื้มกับอิสระที่ได้รับ เผยช่วงนี้คุณพ่ออยู่บ้านกับหลาน เงียบสงบดี
จากกรณีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้พ้นโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดนนายทักษิณจะเป็นอิสระทันที ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่ 9 ก.ย. 2569 นั้น
น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า รู้สึกดีใจกับคุณพ่อ ดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ภายในครอบครัวก็มีการพูดคุยกันแต่ไม่ได้คุยอะไรกันมาก พูดแค่ว่าดีใจกับครอบครัวของเรา และจากการพูดคุยกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ เราก็ดีใจ ผ่านมาช่วงหนึ่งแล้ว ช่วงนี้ก็นิ่งๆ แต่ก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น รู้สึกปลาบปลื้มกับอิสระที่ได้รับ คุณพ่อก็สบายขึ้น แค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆ กับครอบครัวแล้ว
เมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้ นายทักษิณอยู่กับหลานๆ ใช่หรือไม่ น.ส.พินทองทา กล่าวว่า คุณพ่ออยู่บ้าน ช่วงนี้เงียบสงบดี แต่หลานเข้าไปหาหนาแน่น บอกได้เลยว่าหนาแน่น 7 คน
เมื่อถามว่าทางครอบครัวจะมีการทำบุญอะไรกันหรือไม่ น.ส.พินทองทา กล่าวว่า ในครอบครัวก็มีการทำบุญกันเรื่อยๆ อยู่แล้ว และหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนกันสะดวกมากขึ้น แต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญ ก็คงทำในสิ่งดีๆ แต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตัน พูดไม่ออก
เมื่อถามว่าได้นัดกันภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี น.ส.พินทองทา กล่าวว่า ยังไม่มีกำหนดการอะไรเลย แต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อถามว่าทางทนายความได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ น.ส.พินทองทา กล่าวว่า คาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อน
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