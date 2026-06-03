ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 11:57 น.
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วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.

แนะนำขั้นตอน วิธีสมัครแพ็กเกจช่อง Monomax ชมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ทีมชาติไทย วันพุธ 3 มิ.ย. 69 เวลา 14.00 น.

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกของศึก Nations League 2026 (VNL 2026) พบเซอร์เบีย เวลา 14.00 น. ตามเวลาไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax และช่อง MONOMAX SPORTS ช่อง 29

วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอล VNL 2026

แพ็กเกจที่เหมาะกับการดูวอลเลย์บอลคือ Sports Basic ดูวอลเลย์บอลได้มากกว่า 3,000 แมตช์ต่อปี ทั้งสดและย้อนหลัง ความชัด Full HD รับชมได้ 1 จอ

  • ราคาผ่านเว็บไซต์ Monomax: 199 บาท/เดือน หรือ 1,599 บาท/ปี (ยังไม่รวม VAT)
  • ราคาผ่าน Google Play / App Store: 219 บาท/เดือน หรือ 1,720 บาท/ปี (รวม VAT แล้ว)
วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอล VNL 2026
ภาพจาก : Monomax

ขั้นตอนสมัคร

  1. เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Monomax
  2. สมัครบัญชีด้วยเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล
  3. ยืนยัน OTP และตั้งรหัสผ่าน
  4. เลือกแพ็กเกจ Sports Basic
  5. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต โมบายแบงก์กิ้ง พร้อมเพย์ TrueMoney Wallet หรือ ShopeePay (บางแพ็กเกจ)
  6. เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนู กีฬา หรือค้นหา “VNL ทีมหญิง ไทย vs เซอร์เบีย”

รายละเอียดแพ็กเกจและราคาทั้งหมดดูได้ที่ Monomax Help Center และหน้า Volleyball World บน Monomax

ดูช่องไหน แข่งกี่โมง

ตารางแข่งสัปดาห์แรก ทีมไทยลงสนาม 4 นัดที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3–7 มิถุนายน 2569 ดังนี้

วันแข่งขัน เวลา คู่แข่งขัน ช่องถ่ายทอดสด
พุธ 3 มิ.ย. 69 14.00 น. ไทย พบ เซอร์เบีย Monomax Sports ช่อง 29, Monomax
พฤหัสบดี 4 มิ.ย. 69 18.30 น. ไทย พบ จีน Monomax
เสาร์ 6 มิ.ย. 69 14.00 น. ไทย พบ เบลเยียม Monomax Sports ช่อง 29, Monomax
อาทิตย์ 7 มิ.ย. 69 10.30 น. ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก Monomax
Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 11:57 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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