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วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.
แนะนำขั้นตอน วิธีสมัครแพ็กเกจช่อง Monomax ชมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ทีมชาติไทย วันพุธ 3 มิ.ย. 69 เวลา 14.00 น.
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกของศึก Nations League 2026 (VNL 2026) พบเซอร์เบีย เวลา 14.00 น. ตามเวลาไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax และช่อง MONOMAX SPORTS ช่อง 29
วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอล VNL 2026
แพ็กเกจที่เหมาะกับการดูวอลเลย์บอลคือ Sports Basic ดูวอลเลย์บอลได้มากกว่า 3,000 แมตช์ต่อปี ทั้งสดและย้อนหลัง ความชัด Full HD รับชมได้ 1 จอ
- ราคาผ่านเว็บไซต์ Monomax: 199 บาท/เดือน หรือ 1,599 บาท/ปี (ยังไม่รวม VAT)
- ราคาผ่าน Google Play / App Store: 219 บาท/เดือน หรือ 1,720 บาท/ปี (รวม VAT แล้ว)
ขั้นตอนสมัคร
- เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Monomax
- สมัครบัญชีด้วยเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล
- ยืนยัน OTP และตั้งรหัสผ่าน
- เลือกแพ็กเกจ Sports Basic
- ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต โมบายแบงก์กิ้ง พร้อมเพย์ TrueMoney Wallet หรือ ShopeePay (บางแพ็กเกจ)
- เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนู กีฬา หรือค้นหา “VNL ทีมหญิง ไทย vs เซอร์เบีย”
รายละเอียดแพ็กเกจและราคาทั้งหมดดูได้ที่ Monomax Help Center และหน้า Volleyball World บน Monomax
ดูช่องไหน แข่งกี่โมง
ตารางแข่งสัปดาห์แรก ทีมไทยลงสนาม 4 นัดที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3–7 มิถุนายน 2569 ดังนี้
|วันแข่งขัน
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|พุธ 3 มิ.ย. 69
|14.00 น.
|ไทย พบ เซอร์เบีย
|Monomax Sports ช่อง 29, Monomax
|พฤหัสบดี 4 มิ.ย. 69
|18.30 น.
|ไทย พบ จีน
|Monomax
|เสาร์ 6 มิ.ย. 69
|14.00 น.
|ไทย พบ เบลเยียม
|Monomax Sports ช่อง 29, Monomax
|อาทิตย์ 7 มิ.ย. 69
|10.30 น.
|ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก
|Monomax
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