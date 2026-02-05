สภา กทม. เคาะงบ 4 พันล้าน จ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว
สภา กทม. เห็นชอบ เคาะงบ 4 พันล้าน จ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว เตรียมส่งร่างข้อบัญญัติให้ผู้ว่ากรุงเทพต่อไป
นายนภาพล จีระกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ รายงานผลการพิจารณา จากการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2569 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ ใช้เวลาประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ไม่มีผู้แปรญัตติ ซึ่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว มีการของบประมาณจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 4,009,144,300 บาท เป็นรายจ่ายพิเศษโดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. โดยมีการรับฟังเหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีมติให้ผ่านงบประมาณ โดยไม่มีกรรมการวิสามัญสงวนความเห็นเพื่ออภิปรายในสภา กทม.
ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ ซึ่งประธานสภา กทม. ต้องส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามภายใน 7 วัน
