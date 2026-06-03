ตำรวจนิวยอร์กเข้าสอบ กลุ่มชายปริศนาโผล่ออกมาจากฝาท่อ ขึ้นมาจากใต้ดิน (คลิป)
ตำรวจนิวยอร์กเข้าสอบ กลุ่มชายปริศนาโผล่ออกมาจากฝาท่อ ขึ้นมาจากใต้ดิน คาดลงไปหาของมีค่า ยังไม่มีการจับกุมผู้ก่อเหตุ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองนิวยอร์กได้เข้าสอบสวน หลังจากที่ภาพของกลุ่มผู้ชายเข้าและออกมาจากฝาท่อในเมือง โดยเฉพาะในย่านบรูคลินและควีนส์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่ากลุ่มคนดังกล่าวน่าจะไปหาของมีค่าในบริเวณใต้ดิน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังระบุไม่ได้ว่าบุคคลในคลิปนั้นเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมาจากหลายๆกลุ่ม
ขณะโฆษกของกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (DEP) ของเมืองกล่าวกับบีบีซีว่า การเข้าไปในระบบท่อระบายน้ำเป็นทั้งเรื่องผิดกฎหมายและอันตรายอย่างยิ่ง
ท่อระบายน้ำอาจมีอันตรายมากมาย รวมถึงก๊าซพิษและอาจถึงแก่ชีวิต พื้นผิวที่ไม่มั่นคง ความเสี่ยงจากน้ำท่วม และพื้นที่แคบ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ประชาชนไม่ควรเข้าไปในท่อระบายน้ำ ท่อระบาย บ่อดักน้ำเสีย บ่อพักน้ำ หรือทางระบายน้ำทิ้ง
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตั้งข้อหาหรือจับกุมบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
🚨 ALARMING!! Surveillance footage captured two separate groups of men illegally entering and exiting New York City sewer manholes in Brooklyn overnight, carrying tools and gear — No arrests have been made@FBIDirectorKash @FBI @DHSgov #PublicSafety #NationalSecurity pic.twitter.com/NSSTAni2yt
— Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) June 1, 2026
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