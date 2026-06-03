“ชัชชาติ” เปิดตัวป้ายหาเสียงบนประตู MRT-ลิฟต์สยามสแควร์วัน เน้นไม่รกรุงรัง
เอ้าเปิด! ชัชชาติ เปิดตัวป้ายหาเสียงบนประตู MRT-ลิฟต์สยามสแควร์วัน เน้นไม่รกรุงรัง อยากเปลี่ยนป้ายหาเสียงเป็นงานศิลปะ
เพจเฟซบุ๊ก ทีมชัชชาติ ซึ่งเป็นเพจหาเสียงเลือกตั้งของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ป้ายหาเสียงไม่อยู่บนทางเท้า แล้วเราไปโผล่ที่ไหนบ้าง วันนี้เสนอตอน ประตู MRT เอ้า! เปิดดดดดดดดด
28 มิถุนายน เข้าคูหา กาทีมชัชชาติ เบอร์ 9”
ทั้งนี้นอกจากบนประตู MRT แล้ว ยังได้เคยนำ ป้ายรถสองแถว ป้ายไวนิลกันสาด และ LED บิลบอร์ดที่สร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินเพื่อออกแบบป้ายหาเสียงให้เป็นผลงานศิลปะ รวมไปถึงติดหน้าลิฟต์ของห้างสยามสแควร์วันด้วย
โดยนายชัชชาติได้ให้สัมภาษณ์ถึงคอนเซ็ปดังกล่าวว่า มาจากไอเดียที่คิดว่า ทำไมป้ายหาเสียงน่าเบื่อและรกรุงรัง จึงอยากเปลี่ยนป้ายหาเสียงเป็นงานศิลปะที่ให้ศิลปินมาแสดงผลงานและมีความเชื่อมโยงกับนโยบาย ไม่ใช่โชว์แต่หน้าของตนเองและเบอร์ผู้สมัคร
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