นักร้อง The Voice รถพลิกคว่ำ เจ็บสาหัสก่อนดับสลด แฟนเพลงเศร้า จากไปอายุยังน้อย
แฟนเพลงเศร้า ดีแลน คาร์เตอร์ นักร้องเวทีประกวด The Voice ขับรถชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำ บาดเจ็บหนัก ก่อนทนบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตวัย 24 ปี ครอบครัวเศร้าจากไปอายุยังน้อย
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวเศร้าวงการบันเทิง ดีแลน คาร์เตอร์ (Dylan Carter) ศิลปินหนุ่มจากรายการประกวดร้องเพลง The Voice ของช่อง NBC เสียชีวิตในวัย 24 ปี หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ตำรวจในพื้นที่เซาท์แคโรไลนาให้ข้อมูลกับสำนักข่าว The U.S. Sun ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมา ดีแลนขับรถยนต์เทสลา แต่เสียการควบคุม จากนั้นรถหลุดออกนอกเลนขวาพุ่งชนขอบถนน ชนเสาไฟฟ้าและรั้ว ก่อนที่รถจะพลิกคว่ำ ซึ่งนักร้องหนุ่มอยู่ในรถเพียงคนเดียว เจ้าหน้าที่รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
องค์กร The Local Voice โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของดีแลนผ่านทางเฟซบุ๊ก องค์กรนี้เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีแลนร่วมก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ทางองค์กรระบุว่า ดีแลนคือหัวใจสำคัญในการทำงาน เขาเชื่อว่าทุกเสียงมีความหมายและใช้ชีวิตตามความเชื่อนั้นเสมอ เขานำพาผู้คนมารวมกันและทำให้ทุกคนรู้สึกมีตัวตนผ่านเสียงดนตรี ความใจดี และรอยยิ้ม
ทางองค์กรระบุเพิ่มเติมว่า ทุกคนรู้สึกเสียใจอย่างมาก แต่ก็รู้สึกสบายใจที่รู้ว่าตอนนี้เขาได้ไปอยู่บนสวรรค์กับแม่ของเขาแล้ว โดย จูลี แม่ของดีแลนเสียชีวิตไปเมื่อปี 2565 องค์กรขอบคุณดีแลนสำหรับความรักที่เขามอบให้ชุมชนและสิ่งดี ๆ ที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลัง และจะสานต่อภารกิจนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาต่อไป
ในการประกวดรายการ The Voice เมื่อปี 2566 ดีแลนร้องเพลง I Look To You ของวิตนีย์ ฮิวสตัน โค้ชทุกคนหันเก้าอี้เลือกเขา ซึ่งเจ้าตัวตัดสินใจเลือกอยู่ทีมของ Reba McEntire ศิลปินคันทรีระดับตำนาน ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รีบาออกมาโพสต์ข้อความถึงดีแลนว่า เธอจะคิดถึงเขาอย่างมาก เขาเป็นคนเก่ง จิตใจดี และเป็นแสงสว่างที่นำความสดใสมาสู่รายการ ขอให้เพื่อนรักไปสู่สุคติ
หลังจากจบรายการ The Voice ดีแลนยังคงเดินหน้าร้องเพลงตามงานต่าง ๆ ในเซาท์แคโรไลนา นายกเทศมนตรีเมือง Moncks Corner ระบุว่า เขามีกำหนดการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา นอกจากงานด้านดนตรีแล้ว ดีแลนยังมีอาชีพเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และเป็นหุ้นส่วนลานจอดรถบ้านและจุดตั้งแคมป์ในเซาท์แคโรไลนาด้วย
ด้าน สเตฟานี ฮาร์เปอร์ น้องสะใภ้ของดีแลน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขอให้มีคนปลุกพวกเธอให้ตื่นจากฝันร้ายนี้ ชีวิตจะไม่มีวันเหมือนเดิมเมื่อขาดเพื่อนสนิทที่สุดไป และทุกคนจะคิดถึงดีแลนตลอดไป
ข้อมูลจาก : thesun
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักพากย์การ์ตูนดัง มะเร็งคร่าชีวิต จากไปวัย 66 ตำนานเจ้าพ่อแอนิเมชัน The Simpsons
- อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ
- โพสต์สุดท้าย อินฟลูฯ สาวเสียชีวิตกะทันหัน บีบหัวใจ จากไปอายุยังน้อย
