ข่าวต่างประเทศ

อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 11:56 น.
อดีตดาวเด่นรายการ Gladiators เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

ปิดตำนาน ‘โกลด์’ นักกรีฑาหญิงดาวเด่นยุค 90 รายการ Gladiators เสียชีวิตแล้วในวัย 60 ปี หลังต่อสู้โรคมะเร็งยาวนาน ยกย่องนักกีฬาผลงานชั้นยอด

วงการโทรทัศน์ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญ Lize van der Walt (ลิซ ฟาน เดอร์ วอลต์) นักกีฬากรีฑา เจ้าของฉายา “Gold” (โกลด์) ดาวเด่นจากรายการยอดฮิตยุค 90 อย่าง Gladiators ในปี 1997 เสียชีวิตลงแล้วในวัย 60 ปี หลังจากใช้เวลาต่อสู้กับโรคมะเร็งมายาวนาน

ขณะที่ gladiatorstv ออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปของอดีตดาวเด่น ระบุว่า “พวกเรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้รับทราบข่าวการจากไปของ “โกลด์” หญิงสาวผู้เป็นดั่งทองคำของรายการ Gladiators

ลิซเข้าร่วมรายการ Gladiators ของสหราชอาณาจักรในปี 1997 เธอแข็งแกร่ง มีจิตวิญญาณนักสู้ และมุ่งมั่นในสังเวียนแห่งนี้ เธอได้รับเลือกจากผู้สมัครหลายพันคนให้เป็นหนึ่งในกลาดิเอเตอร์คนใหม่ของรายการ และสร้างชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็ว แม้อาการบาดเจ็บจะทำให้เธอมีโอกาสปรากฏตัวไม่มากนัก แต่เจ้าตัวก็แสดงให้เห็นถึงความอดทนไม่ย่อท้อ ทุกครั้งที่ลงแข่งขันพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอคือ “ทองคำ” อย่างแท้จริง

ลิซเป็นชาวแอฟริกาใต้โดยกำเนิด เธอเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมรายการ โดยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการวิ่ง 400 เมตรและวิ่งผลัด จิตวิญญาณแห่งการผจญภัยพาเธอมายังสหราชอาณาจักรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์รายการ Gladiators

เธอหวนคืนสู่สังเวียนอีกครั้งในปี 2000 เพื่อเป็นตัวแทนสหราชอาณาจักรแข่งขันกับประเทศบ้านเกิดของเธอเอง นับเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและตัวตนของเธอ

หลังจากจบเส้นทางกับ Gladiators ลิซเดินทางกลับบ้านเกิดที่เมืองเฮอร์มานัส แอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่สวยงามและมีชื่อเสียงเรื่องวิวทิวทัศน์รวมถึงพระอาทิตย์ตกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ที่นั่นเธอเริ่มชีวิตใหม่ในฐานะศิลปิน สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดทิวทัศน์ทะเลและงานศิลปะกึ่งนามธรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างกล้าหาญมายาวนาน ลิซได้จากไปในวัย 60 ปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2026 ที่ประเทศแอฟริกาใต้

ขอส่งความห่วงใยไปยัง ‘ไมเคิล’ ลูกชายของเธอ รวมถึงครอบครัว เพื่อนฝูง และทุกคนที่รู้จักและรักเธอ

ขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำนะลิซ เธอจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์รายการ Gladiators ตลอดไป”

หลังจากการประกาศข่าวเศร้า แฟนคลับจำนวนมากต่างพากันเข้ามาแสดงความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย

แฟนคลับรายหนึ่งเล่าความประทับใจว่า เขาโชคดีมากที่เคยได้พูดคุยกับลิซเมื่อหลายปีก่อน ตอนแรกเธอแปลกใจที่มีคนจากอังกฤษติดต่อมาเพื่อพูดคุยเรื่องรายการ แต่หลังจากนั้นเธอก็ใจดีส่งรูปถ่ายในช่วงเวลานั้นมาให้และตอบทุกคำถาม แต่น่าเสียดายที่ในช่วง 20 ปีหลัง เธอต้องใช้เวลาไปกับการต่อสู้กับโรคมะเร็ง แต่ก็สู้ด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวสมกับเป็นนักรบ Gladiator อย่างแท้จริง ทั้งยังทิ้งผลงานไว้เป็นความทรงจำให้คนรุ่นหลังอีกมากมาย

ส่วนแฟนคลับอีกคนโพสต์ข้อความขอขอบคุณที่ลิซเป็นคนดีและยอดเยี่ยม การต่อสู้ของเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอคือนักรบตัวจริง ขอส่งความห่วงใยไปยังครอบครัวและเพื่อน ในนามของแฟนคลับ ขอขอบคุณที่เธอเป็นหญิงสาวสีทองของรายการตลอดไป ขอให้ไปสู่สุคติ

อย่างไรก็ดี ความเห็นจากแฟนคลับอีกรายรู้สึกเสียใจมากที่ได้ยินข่าวการจากไปของลิซ แม้เขาจะติดตามรายการในช่วงปลายยุค 90 ไม่บ่อยเท่าช่วงต้นยุค 90 แต่เขาก็จำได้ว่าลิซคือนักกีฬาตัวจริงและเป็นส่วนสำคัญของรายการ มะเร็งเป็นโรคร้ายที่ทำร้ายทุกคน ไม่เว้นแม้แต่นักรบอย่างเธอ เขาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของลิซในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ข้อมูลจาก : mirror

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

