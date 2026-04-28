แฟน ๆ ช็อก! อดีตนักร้องนำวง Zweed n’ Roll ประกาศวงแตก หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่

แฟน ๆ ช็อก! มะเหมี่ยว อดีตนักร้องนำวง Zweed n’ Roll ประกาศวงแตก หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ ไร้โอกาสรวมตัว เดินหน้าเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัว
หลังจากจบงานคอนเสิร์ตใหญ่ไปแฟนคลับก็ไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานเพลงใหม่ ๆ หรือการรวมตัวของสมาชิกวง Zweed n’ Roll อีกเลย จนหลายคนเริ่มเกิดคำถามว่า “Zweed n’ Roll ยังมีอยู่หรือไม่” แต่ก็ยังไม่มีใครออกมาพูดถึง กระทั่งล่าสุด 27 เม.ย. 69 มะเหมี่ยว สุทธิภัทร นักร้องนำของวงได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอตอบคำถามแฟน ๆ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า
“วงแตกไปแล้วค่ะ แตกไปตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกล่ะ เราก็พยายามสู้ พยายามแบกมาหลายปีเนอะ แต่ว่าด้วยความเป็นวง มันต้องทำงานเป็นทีม ถ้า Team Work มันไม่ดี ศีลไม่เสมอกันแล้ว เราก็ควรจะแยกย้ายกันไป ถือว่าได้สร้างอะไรดี ๆ ร่วมกัน ได้ทิ้งบทเพลงไว้ให้ผู้คนฟังบนโลกใบนี้ ได้เดินทางไปเจอผู้คนน่ารัก ๆ ได้เจอโอกาสดี ๆ มากมาย ก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่สนับสนุนและก็ติดตามกันมาตลอดนะคะฃ
ถ้าถามว่า Zweed n’ Roll มีโอกาสกลับมารวมกันอีกไหม ก็ขอตอบเลยว่า ไม่ค่ะ แต่ถ้าคิดถึงกัน สามารถกลับไปฟังเพลงเก่าๆ ได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะคะ และถ้าอยากฟังเพลงสด ๆ เรายังรับงานโชว์อยู่นะคะ ยังร้องเพลงอยู่ ยังทำเพลงอยู่ในฐานะมามิโอะ เพลงเก่า ๆ ของวงก็ยังร้องได้เพราะเราเป็นผู้แต่งค่ะ
ถ้าชื่นชอบเสียงนี้นะคะก็ขอฝากบทบาทใหม่ไว้ด้วย มามิโอะ นะคะ ยังทำเพลงอยู่ และเพลงใหม่ยังทำเรื่อย ๆ มาเจอกันได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ จะเรียกอะไรก็ได้ค่ะ มามิโอะ หรือ มะเหมี่ยว หรือเหมี่ยวก็ได้ค่ะ แต่ไม่เอาพัดค่ะ พัดแตกไปกับ Zweed n’ Roll แล้วค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : IG m_a_m_i_o_
