ข่าวดาราบันเทิง

แฟน ๆ ช็อก! อดีตนักร้องนำวง Zweed n’ Roll ประกาศวงแตก หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 10:12 น.
66
หลังจากจบงานคอนเสิร์ตใหญ่ไปแฟนคลับก็ไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานเพลงใหม่ ๆ หรือการรวมตัวของสมาชิกวง Zweed n’ Roll อีกเลย จนหลายคนเริ่มเกิดคำถามว่า “Zweed n’ Roll ยังมีอยู่หรือไม่” แต่ก็ยังไม่มีใครออกมาพูดถึง กระทั่งล่าสุด 27 เม.ย. 69 มะเหมี่ยว สุทธิภัทร นักร้องนำของวงได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอตอบคำถามแฟน ๆ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า

“วงแตกไปแล้วค่ะ แตกไปตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกล่ะ เราก็พยายามสู้ พยายามแบกมาหลายปีเนอะ แต่ว่าด้วยความเป็นวง มันต้องทำงานเป็นทีม ถ้า Team Work มันไม่ดี ศีลไม่เสมอกันแล้ว เราก็ควรจะแยกย้ายกันไป ถือว่าได้สร้างอะไรดี ๆ ร่วมกัน ได้ทิ้งบทเพลงไว้ให้ผู้คนฟังบนโลกใบนี้ ได้เดินทางไปเจอผู้คนน่ารัก ๆ ได้เจอโอกาสดี ๆ มากมาย ก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่สนับสนุนและก็ติดตามกันมาตลอดนะคะฃ

ถ้าถามว่า Zweed n’ Roll มีโอกาสกลับมารวมกันอีกไหม ก็ขอตอบเลยว่า ไม่ค่ะ แต่ถ้าคิดถึงกัน สามารถกลับไปฟังเพลงเก่าๆ ได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะคะ และถ้าอยากฟังเพลงสด ๆ เรายังรับงานโชว์อยู่นะคะ ยังร้องเพลงอยู่ ยังทำเพลงอยู่ในฐานะมามิโอะ เพลงเก่า ๆ ของวงก็ยังร้องได้เพราะเราเป็นผู้แต่งค่ะ

ถ้าชื่นชอบเสียงนี้นะคะก็ขอฝากบทบาทใหม่ไว้ด้วย มามิโอะ นะคะ ยังทำเพลงอยู่ และเพลงใหม่ยังทำเรื่อย ๆ มาเจอกันได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ จะเรียกอะไรก็ได้ค่ะ มามิโอะ หรือ มะเหมี่ยว หรือเหมี่ยวก็ได้ค่ะ แต่ไม่เอาพัดค่ะ พัดแตกไปกับ Zweed n’ Roll แล้วค่ะ”

ภาพจาก : FB Zweed n’ Roll

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MAMIO (@m_a_m_i_o_)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG m_a_m_i_o_

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

66
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

Back to top button