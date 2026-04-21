โพสต์สุดท้าย อินฟลูฯ สาวเสียชีวิตกะทันหัน บีบหัวใจ จากไปอายุยังน้อย
แฟนคลับเศร้า พลอยชอบถ่ายรูป อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 27 ปี เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ โพสต์สุดท้ายเพิ่งเดินทางไปเที่ยวที่พัทยา
วงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์สูญเสีย พลอย อรอารียา พูลถาวร อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่นชอบการท่องเที่ยวและถ่ายภาพ วัย 27 ปี เจ้าของช่อง TikTok พลอยชอบถ่ายรูป มีผู้ติดตามกว่า 37,000 คน เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ จากข่าวเศร้าเพื่อนที่อยู่เคียงข้าง รวมทั้งแฟนคลับของสาวพลอยต่างออกมาแสfงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้
เมื่อตรวจสอบไปยังช่องทางโซเชียลของสาวพลอยพบว่าเธอเพิ่งจะเดินทางไปเที่ยวที่พัทยา พร้อมถ่ายภาพสวย ๆ มาฝากแฟนคลับเหมือนเช่นเดิม นอกจากนี้ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา เธอเพิ่มเดินทางไปเที่ยวที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเพื่อน ๆ
อย่างไรก็ดี คนใกล้ชิดของพลอยชอบถ่ายรูปได้โพสต์ข้อความสะเทือนใจหลังครีเอเตอร์สาวจากไป ระบุว่า “ทำไมถึงทำแบบนี้ ทำไมทิ้งกันไปแบบนี้ เค้าต้องอยู่ยังไงต่อไป” และ “ไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะ สุดที่รักของเค้าไปเป็นนางฟ้า บินไปอยู่ที่ไกลแสนไกล”
