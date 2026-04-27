นักพากย์การ์ตูนดัง มะเร็งคร่าชีวิต จากไปวัย 66 ตำนานเจ้าพ่อแอนิเมชัน The Simpsons
สิ้น Benoit Rousseau ผู้พากย์เสียงภาษาฝรั่งเศสใน The Simpsons เสียชีวิตในวัย 66 ปี หลังสู้โรคมะเร็ง ทิ้งผลงานระดับตำนานให้เสียงนักแสดงฮอลลีวูด
สำนักข่าวต่างประเทศ ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของ Benoit Rousseau นักพากย์ระดับตำนานชาวแคนาดาในวัย 66 ปี เสียชีวิตหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมาได้ระยะหนึ่ง ทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดการพิธีศพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
สำหรับ Benoit Rousseau เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าพ่อเสียงพากย์ภาษาฝรั่งเศสสำเนียงควิเบก ผลงานที่เป็นภาพจำที่สุดของเขาคือการพากย์เสียงในแอนิเมชันซีรีส์ยอดฮิตอย่าง The Simpsons ซึ่งเขาทำงานร่วมกับซีรีส์เรื่องนี้มานานกว่า 30 ปี โดยให้เสียงตัวละครหลักหลายตัว ได้แก่ Lenny, Mr. Burns, Duffman รวมทั้ง Abraham Simpson หรือคุณปู่ซิมป์สัน
นอกจากงานแอนิเมชันแล้ว เขายังเป็นผู้ให้เสียงพากย์ภาษาฝรั่งเศสประจำตัวของนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดหลายคน ไม่ว่าจะเป็น นิโคลัส เคจ (Nicolas Cage), ดเวน จอห์นสัน (Dwayne Johnson) หรือเดอะ ร็อก รวมถึงการพากย์เสียง ไมค์ ไมเยอร์ส ในภาพยนตร์ชุด Austin Powers
เส้นทางอาชีพของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เขามีส่วนร่วมในภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิกของดิสนีย์และพิกซาร์หลายเรื่อง เช่น Toy Story ภาค 1 และ 2, Finding Nemo, รวมถึง The Incredibles ทั้งสองภาค และยังมีผลงานในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์อย่าง Thor: Ragnarok, Ant-Man and the Wasp และภาพยนตร์ชีวประวัติวง Queen เรื่อง Bohemian Rhapsody ในบทบาท เรย์ ฟอสเตอร์
นอกจากการทำงานเบื้องหลังแล้ว เขายังเคยฝากฝีมือไว้หน้ากล้องในผลงานการแสดงของแคนาดา เช่น Trois fois rien และ Avant le crash ซึ่ง สเตฟาน ลาปวงต์ ผู้กำกับเรื่อง Avant le crash ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านเฟซบุ๊กว่า “เป็นเรื่องที่ช็อกมากในเช้าวันนี้ เพื่อนของเราได้จากเราไปแล้ว เขาเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนตลก และละเอียดอ่อนมาก ผมจะคิดถึงเขาจริง ๆ”
ทางด้านสหภาพศิลปินได้ร่วมไว้อาลัยถึงนักพากย์คนดัง ยกย่องว่าเขาเป็นทั้งนักแสดง, สตันท์แมน, ผู้กำกับเวที และนักดนตรีที่มีความสามารถรอบด้าน พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและเพื่อนร่วมงานทุกคน โดยเจ้าตัวทิ้งทายผลงานสุดท้ายไว้ในซีรีส์แอนิเมชัน Red Ketchup เมื่อปี 2022 ซึ่งเขาทุ่มเทพากย์เสียงให้ตัวละครเอเจนท์ FBI นานกว่าหนึ่งปีเต็ม
อย่างไรก็ดี Benoit Rousseau เสียชีวิตลงโดยมี Johanne Léveillé ภรรยาของเขาอยู่เคียงข้าง ทิ้งไว้เพียงผลงานเสียงพากย์ที่จะเป็นตำนานคู่กับวงการบันเทิงตลอดไป
ข้อมูลจาก : thesun
ติดตาม The Thaiger บน Google News: