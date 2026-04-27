ข่าวต่างประเทศ

นักพากย์การ์ตูนดัง มะเร็งคร่าชีวิต จากไปวัย 66 ตำนานเจ้าพ่อแอนิเมชัน The Simpsons

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 18:32 น.
58
นักพากย์ The Simpsons ภาษาฝรั่งเศส เสียชีวิตในวัย 66 ปี

สิ้น Benoit Rousseau ผู้พากย์เสียงภาษาฝรั่งเศสใน The Simpsons เสียชีวิตในวัย 66 ปี หลังสู้โรคมะเร็ง ทิ้งผลงานระดับตำนานให้เสียงนักแสดงฮอลลีวูด

สำนักข่าวต่างประเทศ ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของ Benoit Rousseau นักพากย์ระดับตำนานชาวแคนาดาในวัย 66 ปี เสียชีวิตหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมาได้ระยะหนึ่ง ทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดการพิธีศพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ Benoit Rousseau เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าพ่อเสียงพากย์ภาษาฝรั่งเศสสำเนียงควิเบก ผลงานที่เป็นภาพจำที่สุดของเขาคือการพากย์เสียงในแอนิเมชันซีรีส์ยอดฮิตอย่าง The Simpsons ซึ่งเขาทำงานร่วมกับซีรีส์เรื่องนี้มานานกว่า 30 ปี โดยให้เสียงตัวละครหลักหลายตัว ได้แก่ Lenny, Mr. Burns, Duffman รวมทั้ง Abraham Simpson หรือคุณปู่ซิมป์สัน

นอกจากงานแอนิเมชันแล้ว เขายังเป็นผู้ให้เสียงพากย์ภาษาฝรั่งเศสประจำตัวของนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดหลายคน ไม่ว่าจะเป็น นิโคลัส เคจ (Nicolas Cage), ดเวน จอห์นสัน (Dwayne Johnson) หรือเดอะ ร็อก รวมถึงการพากย์เสียง ไมค์ ไมเยอร์ส ในภาพยนตร์ชุด Austin Powers

เส้นทางอาชีพของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เขามีส่วนร่วมในภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิกของดิสนีย์และพิกซาร์หลายเรื่อง เช่น Toy Story ภาค 1 และ 2, Finding Nemo, รวมถึง The Incredibles ทั้งสองภาค และยังมีผลงานในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์อย่าง Thor: Ragnarok, Ant-Man and the Wasp และภาพยนตร์ชีวประวัติวง Queen เรื่อง Bohemian Rhapsody ในบทบาท เรย์ ฟอสเตอร์

นอกจากการทำงานเบื้องหลังแล้ว เขายังเคยฝากฝีมือไว้หน้ากล้องในผลงานการแสดงของแคนาดา เช่น Trois fois rien และ Avant le crash ซึ่ง สเตฟาน ลาปวงต์ ผู้กำกับเรื่อง Avant le crash ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านเฟซบุ๊กว่า “เป็นเรื่องที่ช็อกมากในเช้าวันนี้ เพื่อนของเราได้จากเราไปแล้ว เขาเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนตลก และละเอียดอ่อนมาก ผมจะคิดถึงเขาจริง ๆ”

ทางด้านสหภาพศิลปินได้ร่วมไว้อาลัยถึงนักพากย์คนดัง ยกย่องว่าเขาเป็นทั้งนักแสดง, สตันท์แมน, ผู้กำกับเวที และนักดนตรีที่มีความสามารถรอบด้าน พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและเพื่อนร่วมงานทุกคน โดยเจ้าตัวทิ้งทายผลงานสุดท้ายไว้ในซีรีส์แอนิเมชัน Red Ketchup เมื่อปี 2022 ซึ่งเขาทุ่มเทพากย์เสียงให้ตัวละครเอเจนท์ FBI นานกว่าหนึ่งปีเต็ม

อย่างไรก็ดี Benoit Rousseau เสียชีวิตลงโดยมี Johanne Léveillé ภรรยาของเขาอยู่เคียงข้าง ทิ้งไว้เพียงผลงานเสียงพากย์ที่จะเป็นตำนานคู่กับวงการบันเทิงตลอดไป

ข้อมูลจาก : thesun

ศึกสายเลือด! แม่วัย 72 ฟ้องลูกในไส้ ทวงหนี้เกือบร้อยล้าน แฉโดนขู่ไล่นอนข้างถนน

8 นาที ที่แล้ว
ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้องเพลงชาติก็ผิด? ทหารหญิงญี่ปุ่น สวมเครื่องแบบขึ้นเวทีพรรครัฐบาล ฝ่ายค้านจี้ผิดกฎหมาย

53 นาที ที่แล้ว
สลด เสียแม่พิมพ์ขอชาติ ไอ้คลั่งยากราดยิงมั่ว ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ เสียแม่พิมพ์ของชาติ ไอ้คลั่งยาบ้า ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยส่องทะเบียนรถ ใบเตย อาร์สยาม เลขเด็ด

ใบเตย อาร์สยาม ถอยรถใหม่ป้ายแดง คอหวยส่องทะเบียน เลขสวยมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน! คนละครึ่ง เคาะแล้ว 4,000 บาท ไม่เสียภาษี-บัตรคนจน ก็ได้ด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด &quot;แก่&quot; ไม่เป็น บันเทิง

แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด “แก่” ไม่เป็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พระเอกละครแนวตั้งจีน ทิ้งบทประธานบริษัท กลับบ้านเกิดทำไร่ปลูกพริก เพราะ AI แย่งงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 2/5/69 จัดเต็มเลขชุด 2 ตัว 3 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลรื้อโครงสร้างค่าไฟใหม่ เริ่ม มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลรื้อโครงสร้างค่าไฟใหม่ ใช้เกิน 401 หน่วย จ่ายอ่วม 5 บาท เริ่ม มิ.ย.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟ้องเพื่อนทำไม! คู่กรณี &quot;ต้า เฟ็ดเฟ่&quot; เบี้ยวศาล ส่งลูกน้องรับหน้า หลังโดนฟ้อง 10 ล้าน บันเทิง

ฟ้องเพื่อนทำไม! คู่กรณี “ต้า เฟ็ดเฟ่” เบี้ยวศาล ส่งลูกน้องรับหน้า หลังฟ้อง 10 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวญี่ปุ่นทำคลิป ชวนต่างชาติมีเซ็กส์ แต่ชาวเน็ตหัวร้อนโพสต์ด่า &quot;ไกจิน&quot; ซะงั้น ข่าวต่างประเทศ

สาวญี่ปุ่นทำคลิป ชวนต่างชาติมีเซ็กส์ แต่ชาวเน็ตขวาจัดหัวร้อน โพสต์ด่า “ไกจิน” ซะงั้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ย ช่วยเกษตรกร ข่าว

“แพรรี่” ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ยถูกๆ ช่วยเกษตรกร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นภาษีผิด ข่าว

ยื่นภาษีผิด เสี่ยงโดนค่าปรับ! แก้ปัญหาด้วยโปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยจัดการภาษีให้แม่นยำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 27 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 27/4/69 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 27 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 27/4/69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2/5/69 ฟันเลขเด่น รับโชควันแรงงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่แฉ! โดน “เบิร์ด วันว่างๆ” เอายาแนวปะหน้าสงกรานต์ ทำแสบตาหวิดบอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา หายใจไม่ออก ใช้ออกซิเจนช่วย บันเทิง

ส่งกำลังใจ! ตลกคนดัง อาการทรุด หายใจไม่ออก-ปอดไม่ดี ตัดพ้อป่วยหนัก ไร้คนเยี่ยม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาศรมฤาษีเณร เลขเด็ด

เลขเด็ด 2/5/69 อาศรมฤาษีเณร ส่องเลขทะเบียน เศรษฐีจีนเจิมป้ายแดง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน ข่าว

จำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อเก็บ &quot;ค่าออกนอกประเทศ&quot; ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

เตรียมควักเพิ่ม! รัฐบาลจ่อเก็บ “ค่าออกนอกประเทศ” ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว &quot;มิน-แซม&quot; คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว “มิน-แซม” คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยาบาลสาวผวา! ไรเดอร์ ส่งอาหารแล้วไม่ยอมกลับ ขอขึ้นห้อง อ้างอยากดูแมว ข่าว

พยาบาลสาวผวา! ไรเดอร์ ส่งอาหารแล้วไม่ยอมกลับ ขอขึ้นห้อง อ้างอยากดูแมว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊ มนตรี โต้กลับ เท่ง เถิดเทิง ปมร้องเพลงตอนนั่งสามล้อสุโขทัย ข่าวดารา

ฟังจากปาก! ปุ๊ มนตรี หลัง เท่ง เถิดเทิง เล่าความจริงอีกมุม ความลับที่ไม่มีใครรู้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลด เสียแม่พิมพ์ขอชาติ ไอ้คลั่งยากราดยิงมั่ว ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

หดหู่ เสียแม่พิมพ์ของชาติ ไอ้คลั่งยาบ้า ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
คอหวยส่องทะเบียนรถ ใบเตย อาร์สยาม

ใบเตย อาร์สยาม ถอยรถใหม่ป้ายแดง คอหวยส่องทะเบียน เลขสวยมาก

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569

ด่วน! คนละครึ่ง เคาะแล้ว 4,000 บาท ไม่เสียภาษี-บัตรคนจน ก็ได้ด้วย

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด &quot;แก่&quot; ไม่เป็น

แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด “แก่” ไม่เป็น

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
