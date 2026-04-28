ยังจำได้ไหม! ลูกชาย นอนเฝ้าศพแม่ 3 วัน ไร้เงินทำศพ ตัดสินใจบวชพระตลอดชีวิต

ยังจำได้ไหม! ลูกชาย นอนเฝ้าศพแม่ 3 วัน ไร้เงินทำศพ ตัดสินใจขอบวชตลอดชีวิต ณ วัดบางม่วง อุทิศบุญให้มารดาผู้ล่วงลับ
จากกรณีที่นายจักรกฤษณ์ แต่งตั้ง หรือ “ปอนด์” อินฟลูเอนเซอร์และจิตอาสากู้ภัยชื่อดัง ได้เผยแพร่เรื่องราวของนายอนิรุธ ลูกชายวัย 56 ปี ที่นอนเฝ้าศพแม่ซึ่งเสียชีวิตมาแล้ว 3 วัน อยู่เพียงลำพังในบ้านพักหลังหนึ่งใน จ.ปทุมธานี พร้อมเปิดเผยว่าตนเองไม่มีเงินเพื่อนำศพแม่ไปประกอบพิธีแม้แต่บาทเดียว
คืนวันที่ 4 เม.ย.2569 ปอนด์ จักรกฤษณ์ เดินทางไปที่บ้านพักใน จ.ปทุมธานี และนำศพแม่อายุ 74 ปี ไปส่งผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลธัญบุรี พร้อมกับนายอนิรุธซึ่งมีสภาพอิดโรยหลังไม่ได้ทานอาหารมาแล้ว 3 วัน
ล่าสุด ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันก่อน โดยนายอนิรุธได้ติดต่อไปยัง ปอนด์ เพื่อขอบวชพระตลอดชีวิต และต้องการอุทิศบุญกุศลให้กับมารดาผู้ล่วงลับ
นายอนิรุธได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบางม่วง จ.นนทบุรี โดยในงานนำโดย ปอนด์ จักรกฤษณ์ พร้อมครอบครัว สจ.แนน กมลชนก ศรีมงคล กลุ่มผึ้งหลวง และหลวงพ่อบุญเกิด เจ้าอาวาสวัดบางม่วง
ภายหลังพิธีอุปสมบท พระนุ (นายอนิรุธ) ได้กล่าวให้พรกับญาติโยมว่า “อาตมาขอโยมเจริญรุ่งเรือง”
