คลิปสาวญี่ปุ่นผวา ชายต่างชาติคุกคามบนรถไฟ ถ่ายคลิป-คุยลามก แย่งที่นั่งทั้งที่ว่างเพียบ
โซเชียลเดือด คลิปแฉพฤติกรรมไร้มารยาท 2 ชายชาวต่างชาตินั่งไขว่ห้างเบียดผู้โดยสารหญิงบนขบวนรถไฟที่ว่างเปล่า พร้อมคุยเสียงดังและตั้งกล้องถ่าย ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (X) หรือทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อ K氏 🇯🇵 | 深掘りサブ垢 (@Kshi_nihon) โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ แฉพฤติกรรมไร้มารยาทของชายชาวต่างชาติ 2 คน ที่เจ้าของโพสต์ระบุว่ามาจากประเทศปากีสถาน
คลิปวิดีโอเผยให้เห็นเหตุการณ์ภายในขบวนรถไฟที่มีที่นั่งว่างจำนวนมาก แต่ชายชาวต่างชาติ 2 คนกลับจงใจไปนั่งประกบติดกับผู้โดยสารหญิงชาวญี่ปุ่น พวกเขานั่งไขว่ห้างจนขาเกือบจะไปโดนผู้โดยสารหญิงคนดังกล่าว
นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังพูดคุยและหัวเราะกันเสียงดังแบบไร้มารยาท และมีพฤติกรรมที่เชื่อว่ากำลังแอบถ่ายผู้โดยสารหญิงพร้อมกับพูดคุยเรื่องลามกอนาจาร
ชายชาวต่างชาติทั้งสองคนมีลักษณะการแต่งกายที่ชัดเจน คนแรกสวมเสื้อโปโลสีขาว สวมหมวกแก๊ป กางเกงยีนส์ขาเดป และรองเท้าแตะสีดำ ส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นเพื่อนกัน ไว้หนวดเครายาว สวมเสื้อโปโลสีน้ำเงิน กางเกงยีนส์สีเทา และรองเท้าผ้าใบ
เจ้าของโพสต์เขียนข้อความแสดงความหวาดกลัวว่า ผู้โดยสารหญิงเพียงแค่นั่งอยู่เฉย ๆ แต่กลับต้องมาเจอชายชาวต่างชาติมานั่งเบียด กางขา และถ่ายคลิปอย่างโจ่งแจ้ง เขาตั้งคำถามว่าหากผู้ชายชาวญี่ปุ่นเข้าไปตักเตือน เหตุการณ์จะบานปลายไปถึงขั้นไหน เพราะปัจจุบันเหตุการณ์แอบถ่าย ลวนลาม และพฤติกรรมอนาจารบนรถไฟจากชาวต่างชาติบางกลุ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ช่วงท้ายของโพสต์ เจ้าของบัญชีเอ็กซ์ตั้งคำถามถึงนโยบายพหุวัฒนธรรมว่า สุดท้ายแล้วสิ่งนี้ทำให้ความปลอดภัยของคนญี่ปุ่นหายไปหรือไม่ พร้อมทั้งขอความคิดเห็นจากชาวเน็ตว่า สังคมควรปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อไป หรือควรบังคับให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: