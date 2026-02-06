หดหู่ ดญ.13 ลูกพี่ลูกน้อยเมายาบ้า ขืนใจนับ 10 ครั้งจนมดลูกอักเสบ ตายายแท้ๆ ขอไม่ให้เอาเรื่อง
แม่ใจสลาย! ลูกสาววัย 13 ถูกลูกพี่ลูกน้องทาสยาบุกขืนใจนับ 10 ครั้งจนมดลูกอักเสบ ซ้ำร้าย “ตายาย-ป้า” ขอไม่ให้เอาเรื่อง อ้างกลัวเป็นเรื่องใหญ่
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นางเอ อายุ 42 ปี ช็อก ลูกสาวแท้ๆ วัย 13 ปี ถูกหลานชาย ลูกของพี่สาว ข่มขืนกระทำชำเราหลายครั้ง แต่คนในครอบครัวกลับพยายามปิดบังและห้ามไม่ให้แจ้งความ
นางเอ ทำงานรับจ้างอยู่ต่างจังหวัด ฝากลูกสาวไว้กับตาและยายที่ อ.บ้านดุง เพราะตายายยืนยันว่ารักอยากเลี้ยงดู จนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ทราบข่าวจากลูกสาวว่าถูก นายบี อายุ 17 ปี เสพยาบ้า บุกเข้ามาข่มขืนในห้องนอนจนต้องหนีไปอยู่บ้านเพื่อน
เรื่องแดงขึ้นเมื่อลูกสาวมีอาการปวดท้องรุนแรงจนเพื่อนต้องพาส่งโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่า มดลูกอักเสบ ลูกจึงตัดสินใจโทรบอกแม่
ผู้เสียหาย เล่าเหตุการณ์อันเลวร้ายว่า ถูกนายบีลวนลามมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.4 กระทั่งช่วงเดือนมิถุนายน ปีที่ผ่านมา ขณะอยู่ชั้น ป.6 นายบีซึ่งเมายาบ้าได้พังประตูห้องนอนเข้ามา ลงมือข่มขืน จากนั้นทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ นับ 10 ครั้ง ทุกครั้งจะมีความรุนแรง ทั้งบีบคอ ตบตี จนตนหวาดกลัวต้องหนีไปขออาศัยอยู่บ้านเพื่อน
สิ่งที่ทำให้นางเอผู้เป็นแม่เจ็บปวดที่สุด คือเมื่อลูกสาวนำเรื่องนี้ไปฟ้องตากับยาย กลับถูกเพิกเฉย ยายพยายามปกป้องนายบีบอกว่า “ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่” เช่นเดียวกับป้า แม่ของผู้ก่อเหตุ ที่ทราบเรื่องแล้วแต่กลับนิ่งเฉย
ล่าสุด นางเอยืนยันว่า จะไม่ยอมความใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะรีบเดินทางกลับมายังจังหวัดอุดรธานี เพื่อพาลูกสาวเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหลานชายทาสยารายนี้ให้ถึงที่สุด และจะรับลูกสาวกลับไปเลี้ยงดูเอง เพื่อให้พ้นจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจอพระฉี่ม่วง อ้างบิณฑบาตเจอยาบ้าเลยเก็บแบ่งกันเสพ สึกเกือบครึ่งวัด
- ลูกชายเจ้าหญิงนอร์เวย์ ร่ำไห้กลางศาล ชีวิตพังติดเซ็กซ์-ยา เพราะเป็นลูกเชื้อพระวงศ์ ปฏิเสธข่มขืน
- ขนลุก! ทหารกัมพูชา วิปริตหนัก มีเซ็กส์ประตูหลังเพื่อน ท่อ PVC ยังโดนข่มขืน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: