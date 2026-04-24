ข่าวอาชญากรรม

อาลัย น้องมังกร 2 ขวบ ผัวใหม่ย่า เสพยาบ้า 2 เม็ด ทำร้าย เลือดออกช่องท้อง-สมองเสียหาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 19:17 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 17:00 น.
57

สุดยื้อชีวิต น้องมังกร เด็กชายวัย 2 ขวบ เสียชีวิตลงแล้ว หลังจากนายศุภกิจ อายุ 37 ปี สามีใหม่ของย่า ลงมือทำร้ายร่างกายเด็กชายจนบาดเจ็บสาหัส มีอาการเลือดออกในช่องท้อง สมองกระทบกระเทือนอย่างหนัก

ก่อนหน้านี้ในวันที่ 23 เมษายน 2569 นายศุภกิจเสพยาบ้าเข้าไป 2 เม็ด ลงมือทำร้ายน้องมังกรจนเด็กมีอาการทรุดหนัก พอเขาเห็นหลานมีอาการแย่ลงจึงโทรศัพท์แจ้งรถกู้ชีพโรงพยาบาลมุกดาหารให้มารับตัวไปรักษา กระทั่งเด็กชายเสียชีวิตในวันถัดมา

นางนงคราญ ยายแท้ๆ ของน้องมังกร อายุ 50 ปี เปิดเผยความรู้สึกว่าตนเสียใจมาก เลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เกิด สามีเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว ครอบครัวจึงขาดเสาหลัก ต้องออกไปทำงานที่ร้านสุกี้ ลูกสาวของเธอจึงนำน้องมังกรไปฝากให้ย่าช่วยดูแล จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้น

ล่าสุดครอบครัวนำร่างของน้องมังกรกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านในตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ด้านการดำเนินคดี ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ พร้อมสอบปากคำพยานแวดล้อม เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานายศุภกิจฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย จากนั้นตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร

ระหว่างเจ้าหน้าที่คุมตัวไปศาล นายศุภกิจกล่าวอ้างสาเหตุการลงมือว่า “รู้สึกผิดที่ทำไปเพราะหลานบอกไม่ฟังเลยลงมือทำลงไป”

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์ ข่าว

ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์

13 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว บันเทิง

ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” เผยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ล่าสุดผ่าตัดเรียบร้อยหมดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดเรล ชีตส์ ดาราดัง Storage Wars เสียชีวิตวัย 67 ปี ข่าวต่างประเทศ

ดาราเรียลลิตี้ วัย 67 ยิงตัวตายในบ้าน สุดเศร้า ถูกบูลลี่-รังควานไม่หยุด จบชีวิตสลด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tony Cesay อดีตแชมป์ระดับชาติชาวอังกฤษเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อดีตแชมป์นักชก เสียชีวิตวัย 58 ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปิดตำนานยอดมวย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 24/5/69 ตรวจหวยลาววันนี้ 24 พฤษภาคม 2569 หวยลาว

หวยลาว 24/5/69 ตรวจหวยลาววันนี้ 24 พฤษภาคม 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตไทยโต้เขมรเคลมขุนช้างขุนแผน ข่าวต่างประเทศ

ยังไม่หยุด! เขมรเคลมขุนช้างขุนแผน ทั้งที่เนื้อเรื่อง-ชื่อเหมือนไทย อ้างอดีตเกี่ยวดองกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เซอร์ไพรส์! แนน ลฎาภา น้องสาว นัท นิสามณี ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนิติ กางแผน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; แจกเดือนละ 1,000 นาน 4 เดือน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

เอกนิติ กางแผน “คนละครึ่งพลัส” แจกเดือนละ 1,000 นาน 4 เดือน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เดินหน้า สร้างรั้วชายแดน กัมพูชา-มาเลเซีย จัดสรรงบให้กองทัพแล้ว ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดินหน้า สร้างรั้วชายแดน ไทย-กัมพูชา-มาเลเซีย จัดสรรงบให้กองทัพแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

นาซา เปิดเว็บไซต์ Your Name in Landsat สร้างชื่อตัวเอง จากภาพถ่ายดาวเทียม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด ข่าว

โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างชื่อ &quot;กุ้งเปรี้ยว&quot; ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง ข่าว

ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” อ้างชื่อ “กุ้งเปรี้ยว” ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน ข่าว

สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนน หวังจบชีวิต หนีพ่อแม่เลี้ยง ซื้อตัวมา 2 พันเพื่อทารุณ-ข่มขืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” สัญญาจะทำให้ดีที่สุด แม้เวลาเหลือไม่มาก หลังศาลรับคำร้องแก้ ม.112

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก ข่าวการเมือง

ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ &quot;คดีแตงโม&quot; จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ข่าว

แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเตรียมเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาท เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ได้เงินเพิ่ม 400 เป็น 1,000 บาท ช่วยกลุ่มเปราะบาง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ &quot;โกงแอปฯ&quot; โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด เพื่อนร่วมอาชีพ ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง ชาวเน็ตจี้ต้นสังกัดตรวจสอบ ข่าว

ไรเดอร์ “โกงแอปฯ” โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ คว่ำบาตร &quot;ก๊ก อาน&quot; คนสนิท &quot;ฮุน เซน&quot; อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ คว่ำบาตร “ก๊ก อาน” คนสนิท “ฮุน เซน” อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลขา กกต. ยืนยันระบบเลือกตั้งแข็งแกร่งมาก ยอมรับมีข้อผิดพลาด ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์โพสต์คลิปเปิดปิดประตูทุกวัน ข่าว

ไวรัลแบบงง ๆ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ลงรูปเปิด-ปิดประตูทุกวัน เพราะสาเหตุนี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เขิน “หวังอี้” ชมว่าหล่อมาก เปิดทำเนียบต้อนรับสานสัมพันธ์ไทย-จีน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ แจงคลิปเสียง &quot;แป้ง นาโหนด&quot; หลุดว่อนโซเชียล ยันญาติลอบอัดผ่านไลน์ ข่าว

ราชทัณฑ์ แจงคลิปเสียง “แป้ง นาโหนด” หลุดว่อนโซเชียล ยันญาติลอบอัดผ่านไลน์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์

ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว

ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

“เนทันยาฮู” เผยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ล่าสุดผ่าตัดเรียบร้อยหมดแล้ว

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
แดเรล ชีตส์ ดาราดัง Storage Wars เสียชีวิตวัย 67 ปี

ดาราเรียลลิตี้ วัย 67 ยิงตัวตายในบ้าน สุดเศร้า ถูกบูลลี่-รังควานไม่หยุด จบชีวิตสลด

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
Back to top button