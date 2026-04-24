อาลัย น้องมังกร 2 ขวบ ผัวใหม่ย่า เสพยาบ้า 2 เม็ด ทำร้าย เลือดออกช่องท้อง-สมองเสียหาย
สุดยื้อชีวิต น้องมังกร เด็กชายวัย 2 ขวบ เสียชีวิตลงแล้ว หลังจากนายศุภกิจ อายุ 37 ปี สามีใหม่ของย่า ลงมือทำร้ายร่างกายเด็กชายจนบาดเจ็บสาหัส มีอาการเลือดออกในช่องท้อง สมองกระทบกระเทือนอย่างหนัก
ก่อนหน้านี้ในวันที่ 23 เมษายน 2569 นายศุภกิจเสพยาบ้าเข้าไป 2 เม็ด ลงมือทำร้ายน้องมังกรจนเด็กมีอาการทรุดหนัก พอเขาเห็นหลานมีอาการแย่ลงจึงโทรศัพท์แจ้งรถกู้ชีพโรงพยาบาลมุกดาหารให้มารับตัวไปรักษา กระทั่งเด็กชายเสียชีวิตในวันถัดมา
นางนงคราญ ยายแท้ๆ ของน้องมังกร อายุ 50 ปี เปิดเผยความรู้สึกว่าตนเสียใจมาก เลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เกิด สามีเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว ครอบครัวจึงขาดเสาหลัก ต้องออกไปทำงานที่ร้านสุกี้ ลูกสาวของเธอจึงนำน้องมังกรไปฝากให้ย่าช่วยดูแล จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้น
ล่าสุดครอบครัวนำร่างของน้องมังกรกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านในตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ด้านการดำเนินคดี ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ พร้อมสอบปากคำพยานแวดล้อม เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานายศุภกิจฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย จากนั้นตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่คุมตัวไปศาล นายศุภกิจกล่าวอ้างสาเหตุการลงมือว่า “รู้สึกผิดที่ทำไปเพราะหลานบอกไม่ฟังเลยลงมือทำลงไป”
