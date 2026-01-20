ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกลางเมืองหนองคาย! ขนยาบ้า 6 ล้านเม็ด ยิงตร.เจ็บ 2 นาย ก่อนวิสามัญ

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:09 น.
ตำรวจหนองคายไล่ล่าระทึก ตู้ทึบขนยานรก ก่อนปะทะเดือดบริเวณแยกทางไปอุดรธานี สุดท้ายวิสามัญคนร้ายดับ 1 ศพ พบยาบ้าซุกซ่อนกว่า 15 กระสอบ

เมื่อเวลา 14.40 น. ที่ผ่านมา ของวันนี้ (20 ม.ค.) เกิดเหตุระทึกขวัญบริเวณแยกหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทำการไล่ล่าสะกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดจนเกิดการยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือด

เหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับสายลับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มค้ายาเสพติด จึงนำกำลังเข้าติดตามไล่ล่ารถต้องสงสัยจากพื้นที่ชายแดน กระทั่งรถของกลุ่มคนร้ายขับมาถึงบริเวณแยกหนองสองห้อง ฝั่งมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเข้าสกัดจับ

เมื่อเห็นว่าหนีไม่พ้น กลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเบิกทางหนี ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ถูกนำตัวส่งรพ.ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้คนร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรมเสียชีวิต 1 ราย ในที่เกิดเหตุข้างรถของกลาง

เข้าตรวจสอบรถของคนร้ายเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงเมื่อพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยจำนวนประมาณ 15 กระสอบ นับรวมของกลางได้ทั้งหมดประมาณ 6,000,000 เม็ด คาดว่าเป็นยาเสพติดที่เตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนกลางของประเทศ

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรอให้พิสูจน์หลักฐานเข้าร่วมตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมาย พร้อมสั่งการให้ขยายผลติดตามจับกุมเพื่อนร่วมขบวนการ.

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:09 น.
Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

