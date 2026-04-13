ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อหนุ่มปากีฯ ขุดศพหญิง 48 ร่าง ขืนใจ จนสำเร็จใคร่
โซเชียลมีเดียแห่แชร์เรื่องราวสุดสะพรึง ตำรวจปากีสถานจับกุมนายโมฮัมหมัด ริยาซ ชายวัย 28 ปี อาชีพสัปเหร่อประจำสุสานในเมืองการาจี ชาวบ้านเห็นเขาวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกจึงช่วยกันจับตัวไว้เพราะสงสัยว่าเป็นหัวขโมย ตำรวจสายตรวจผ่านมาพบเหตุการณ์จึงควบคุมตัวไปสอบปากคำ
ทีแรกริยาซอ้างว่าเขาลงไปในหลุมศพแล้วเห็นผู้หญิงเบิกตาโพลงพร้อมยิงฟันใส่ เขาตกใจกลัวจนต้องวิ่งหนี ตำรวจเค้นสอบอย่างหนักจนริยาซยอมรับสารภาพความจริงสุดช็อก เขาบอกว่าตลอด 8 ปีที่ผ่านมาเขาล่วงละเมิดทางเพศศพผู้หญิงมาแล้วถึง 48 ร่าง ริยาซมีผู้ร่วมก่อเหตุคือวาซีร์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ในสายอาชีพ แต่วาซีร์เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ประมาณ 2 ปี
ริยาซเล่าวิธีเลือกลงมือว่าเขามักพุ่งเป้าไปที่หลุมศพใหม่ ดินบริเวณนั้นยังขุดออกง่าย คนทั่วไปมักไม่ทันสงสัย พฤติกรรมความผิดปกตินี้เรียกว่าโรคเนโครฟิเลีย หรือโรคใคร่ศพ
A Muslim man in Pakistan exhumed the bodies of 48 women from their graves and raped them.
Listen to his interview (read the subtitles) where he confesses to everything. 😑 pic.twitter.com/52VGDmXQTe
— Pseudo Prophet (@Pseudo_Prophet_) April 12, 2026
ทั้งนี้ ในปากีสถาน การมีเพศสัมพันธ์กับศพ ถือเป็น ความผิดทางอาญาที่ร้ายแรง ผู้กระทำความผิดอาจได้รับโทษสูงสุดคือ จำคุกตลอดชีวิต
ก่อนหน้านี้ในอดีต เคยมีลงโทษเพียงลหุโทษในข้อหาบุกรุกพื้นที่ฝังศพ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามที่เน้นย้ำเรื่อง “ความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ล่วงลับ” ถือว่าการทำร้ายหรือละเมิดศพมีโทษรุนแรงเช่นเดียวกับการกระทำต่อผู้ที่มีชีวิตอยู่
กฎหมายนี้ถูกผลักดันอย่างจริงจังหลังจากมีรายงานคดีสะเทือนขวัญหลายคดี เช่น กรณีชายในเมืองการาจีที่สารภาพว่าล่วงละเมิดศพผู้หญิงเกือบ 50 ศพในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
