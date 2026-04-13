ข่าวต่างประเทศ

ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อหนุ่มปากีฯ ขุดศพหญิง 48 ร่าง ขืนใจ จนสำเร็จใคร่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 23:18 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 14:18 น.
ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อปากีสถานขืนใจศพผู้หญิง 48 ร่าง

โซเชียลมีเดียแห่แชร์เรื่องราวสุดสะพรึง ตำรวจปากีสถานจับกุมนายโมฮัมหมัด ริยาซ ชายวัย 28 ปี อาชีพสัปเหร่อประจำสุสานในเมืองการาจี ชาวบ้านเห็นเขาวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกจึงช่วยกันจับตัวไว้เพราะสงสัยว่าเป็นหัวขโมย ตำรวจสายตรวจผ่านมาพบเหตุการณ์จึงควบคุมตัวไปสอบปากคำ

ทีแรกริยาซอ้างว่าเขาลงไปในหลุมศพแล้วเห็นผู้หญิงเบิกตาโพลงพร้อมยิงฟันใส่ เขาตกใจกลัวจนต้องวิ่งหนี ตำรวจเค้นสอบอย่างหนักจนริยาซยอมรับสารภาพความจริงสุดช็อก เขาบอกว่าตลอด 8 ปีที่ผ่านมาเขาล่วงละเมิดทางเพศศพผู้หญิงมาแล้วถึง 48 ร่าง ริยาซมีผู้ร่วมก่อเหตุคือวาซีร์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ในสายอาชีพ แต่วาซีร์เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ประมาณ 2 ปี

ริยาซเล่าวิธีเลือกลงมือว่าเขามักพุ่งเป้าไปที่หลุมศพใหม่ ดินบริเวณนั้นยังขุดออกง่าย คนทั่วไปมักไม่ทันสงสัย พฤติกรรมความผิดปกตินี้เรียกว่าโรคเนโครฟิเลีย หรือโรคใคร่ศพ

ทั้งนี้ ในปากีสถาน การมีเพศสัมพันธ์กับศพ ถือเป็น ความผิดทางอาญาที่ร้ายแรง ผู้กระทำความผิดอาจได้รับโทษสูงสุดคือ จำคุกตลอดชีวิต

ก่อนหน้านี้ในอดีต เคยมีลงโทษเพียงลหุโทษในข้อหาบุกรุกพื้นที่ฝังศพ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามที่เน้นย้ำเรื่อง “ความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ล่วงลับ” ถือว่าการทำร้ายหรือละเมิดศพมีโทษรุนแรงเช่นเดียวกับการกระทำต่อผู้ที่มีชีวิตอยู่

กฎหมายนี้ถูกผลักดันอย่างจริงจังหลังจากมีรายงานคดีสะเทือนขวัญหลายคดี เช่น กรณีชายในเมืองการาจีที่สารภาพว่าล่วงละเมิดศพผู้หญิงเกือบ 50 ศพในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

