เหมืองถ่านหินระเบิด สังเวยแล้ว 90 ศพ จนท.กู้ภัย เร่งค้นหาผู้รอดชีวิต
โศกนาฏกรรมเหมืองถ่านหินจีนระเบิด ยอดเสียชีวิตพุ่ง 90 ศพ สี จิ้นผิง สั่งสอบสวนด่วน หลังพบหลักฐานเคยถูกขึ้นบัญชีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย
เกิดเหตุระเบิดรุนแรงที่เหมืองถ่านหิน หลิวเสินอวี่ ตั้งอยู่ในมณฑลซานซี ทางตอนเหนือของประเทศจีน เมื่อเวลา 19.29 น. ของวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า 90 ราย ขณะเกิดเหตุมีคนงานทำงานอยู่ภายในเหมืองทั้งหมด 247 คน
ผู้รอดชีวิต รายหนึ่ง เล่าว่า ไม่ได้ยินเสียงระเบิดชัดเจน แต่จู่ ๆ ก็เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งและได้กลิ่นกำมะถันรุนแรง ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน ขณะนี้มีผู้บาดเจ็บ 27 รายที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดย 1 รายมีอาการวิกฤต ส่วนที่เหลือได้รับผลกระทบจากการสูดดมก๊าซพิษ และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 90 รายแล้ว
ด้านประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้สั่งการด่วนให้ทุกฝ่ายทุ่มเทช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ พร้อมกำชับให้รัฐบาลเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบอย่างถึงที่สุด โดยมีรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเหมืองถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำแล้ว
เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทผู้ดำเนินการ โดยพบว่า ในปี 2024 เหมืองแห่งนี้เคยถูกสำนักงานบริหารความปลอดภัยเหมืองแห่งชาติจีนขึ้นบัญชีเป็นเหมืองที่มี “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยร้ายแรง”
อีกทั้ง บริษัท Tongzhou Group ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการเหมืองก็เคยถูกลงโทษทางปกครองมาแล้วถึง 2 ครั้งในปี 2025 จากปัญหาการละเลยมาตรฐานความปลอดภัย
#UPDATE The death toll from a fatal coal mine gas explosion in North China’s Shanxi province has risen to 82, with another nine people missing, local authorities said on Saturday. (Video: Xinhua) https://t.co/EDNoiqW3Ys https://t.co/DRyAyQbJXB pic.twitter.com/yD2Di30RV9
— China Daily (@ChinaDaily) May 23, 2026
อ้างอิงจาก : bbc, X @ChinaDaily
