เปิดแถลงการณ์หน่วย “Secret Service” เหตุยิงใกล้ทำเนียบขาว ยืนยัน ทรัมป์ปลอดภัย มือปืนเสียชีวิต
หน่วยอารักขาสหรัฐฯ ระบุ ชายวัย 21 ปี ชักปืนจากกระเป๋ายิงเจ้าหน้าที่บริเวณถนน 17th และ Pennsylvania Avenue ก่อนถูกยิงดับ ผู้ก่อเหตุมีประวัติเคยถูกจับใกล้ทำเนียบขาวมาก่อน
หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐฯ (United States Secret Service) ออกแถลงการณ์เมื่อค่ำวันที่ 23 พฤษภาคม 2026 ชี้แจงเหตุยิงปะทะที่ด่านตรวจใกล้ทำเนียบขาว หลังชายคนหนึ่งเดินเข้ามาชักปืนยิงเจ้าหน้าที่ บริเวณถนน 17th Street ตัดกับ Pennsylvania Avenue ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
แถลงการณ์ระบุว่า เวลาประมาณ 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นวันเสาร์ ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ด่านรักษาความปลอดภัย ก่อน หยิบอาวุธออกจากกระเป๋าและเริ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ เจ้าหน้าที่ Secret Service จึงยิงสวนกลับและกระสุนถูกผู้ก่อเหตุ
แหล่งข่าวเปิดเผยกับ CBS News ว่า มีการยิงระหว่าง 10 ถึง 20 นัดในเหตุการณ์นี้ ส่วนเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ก่อเหตุส่งโรงพยาบาล George Washington University ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ระหว่างการยิงปะทะ มีพลเรือนถูกกระสุนบาดเจ็บ 1 ราย โดย เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าพลเรือนรายดังกล่าวถูกยิงจากกระสุนของผู้ก่อเหตุหรือจากการยิงตอบโต้ของเจ้าหน้าที่
แหล่งข่าวฝ่ายบังคับใช้กฎหมายระบุว่า พลเรือนรายดังกล่าวมีอาการสาหัส ส่วนเจ้าหน้าที่ Secret Service ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
เผยข้อมูลตัวผู้ก่อเหตุลอบสังหาร
แหล่งข่าวหลายสำนัก รวมถึง CNN, NBC News และ Fox News Digital ระบุตัวผู้ก่อเหตุว่า ชื่อ Nasire Best อายุ 21 ปี เป็นชายชาวรัฐแมริแลนด์ เจ้าหน้าที่เคยควบคุมตัวเขาใกล้ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2025 หลังเขาเข้าหาเจ้าหน้าที่และข่มขู่
ตามข้อมูลของ CNN ระบุว่า หลังอ้างตัวว่าเป็น “พระเจ้า” เขาถูกควบคุมตัวโดย Secret Service และส่งเข้ารับการประเมินสภาพจิตที่สถาบันจิตเวชแห่งวอชิงตัน เดือนถัดมาในเดือนกรกฎาคม 2025 Secret Service จับกุมเขาอีกครั้งหลังพยายามเข้าทางขับรถของทำเนียบขาว ผู้พิพากษาออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้บริเวณทำเนียบขาว
แหล่งข่าวจากนิวยอร์กโพสต์ระบุว่าเขาใช้ปืนรีวอลเวอร์ และยิงไปเพียงไม่กี่นัดก่อนถูกเจ้าหน้าที่ระดมยิงเสียชีวิต
ระหว่างเกิดเหตุ ประธานาธิบดี Donald Trump อยู่ภายในทำเนียบขาว ตามแถลงการณ์ของ Secret Service ระบุว่า ไม่มีบุคคลที่อยู่ภายใต้การอารักขาและไม่มีภารกิจปฏิบัติการใดได้รับผลกระทบ
ทำเนียบขาวถูกสั่งล็อกดาวน์ชั่วคราว ประมาณ 40 นาที ก่อนยกเลิกหลังประกาศการเสียชีวิตของผู้ก่อเหตุ พื้นที่รอบทำเนียบขาวไม่ถูกบุกรุกแต่อย่างใด
เหตุการณ์นี้นับเป็นเหตุยิงครั้งที่สามใกล้ทำเนียบขาวในรอบหนึ่งเดือน เกิดขึ้นใกล้กับจุดที่มือปืนซุ่มยิงทหารกองกำลังพิทักษ์ชาติรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย 2 นายเมื่อเดือนพฤศจิกายน ทำให้สิบเอก Sarah Beckstrom จากกองทัพบกสหรัฐฯ เสียชีวิต และทหารอีกนายบาดเจ็บสาหัส
นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นหลังเหตุพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีในงาน White House Correspondents’ Association Dinner เมื่อเดือนที่แล้ว และช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่ Secret Service ยิงผู้ต้องสงสัยใกล้อนุสาวรีย์วอชิงตันหลังเขายิงใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้วัยรุ่นที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บ
ขณะนี้ FBI เข้าร่วมการสอบสวนกับ Secret Service และสำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธปืน และวัตถุระเบิด (ATF) ก็เข้าสนับสนุนการสอบสวนเช่นกัน
ตำรวจกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ปิดถนนหลายสายโดยรอบทำเนียบขาว ได้แก่ Pennsylvania Avenue ระหว่างถนน 17th ถึง 19th และถนน 17th ระหว่างถนน I ถึง N
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อรายละเอียดพร้อมเผยแพร่
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ (Transcription)
UNITED STATES SECRET SERVICE
May 23, 2026
Shortly after 6 p.m Saturday an individual in the area of 17th street and Pennsylvania Avenue pulled a weapon from his bag and began firing.
Secret Service Police returned fire striking the suspect who was transported to an area hospital where he was pronounced deceased. During the shooting one bystander was also struck by gunfire.
No injuries were sustained by officers. The President was in the White House during the incident, however no protectees or operations were impacted.
This incident remains under investigation and additional information will be released as it becomes available.
Anthony Guglielmi Chief of Communications
www.secretservice.gov
คำแปลภาษาไทย
หน่วยสืบราชการลับแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Secret Service)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2026
เมื่อวันเสาร์ เวลาหลัง 18.00 น. เพียงเล็กน้อย มีบุคคลผู้หนึ่งบริเวณถนน 17th Street และ Pennsylvania Avenue (ใกล้กับทำเนียบขาว) ได้ชักอาวุธออกมาจากกระเป๋าและเริ่มกราดยิง
เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยสืบราชการลับได้ยิงตอบโต้ ส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยถูกยิงและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว ในระหว่างการยิงปะทะ มีประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ถูกลูกหลงจากกระสุนปืน 1 ราย
ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ประธานาธิบดีพำนักอยู่ภายในทำเนียบขาวในขณะเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีบุคคลในความคุ้มครองหรือการปฏิบัติงานใดๆ ได้รับผลกระทบ
เหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวน และจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเมื่อมีความคืบหน้า
แอนโทนี กูกลิเอลมี (Anthony Guglielmi) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
www.secretservice.gov
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! เกิดเหตุยิงปะทะหน่วยอารักขาใกล้ทำเนียบขาว มีผู้บาดเจ็บ 2 คน
- นิกกี้ มินาจ เล่าสาเหตุชอบ “ทรัมป์” เพราะโดนบุกบ้าน แต่ไม่มีฝ่ายซ้ายช่วย
- วินัยเหล็ก! คลิปทหารจีนยืนนิ่งไม่ไหวติงรับ ‘ทรัมป์’ แม้เครื่อง Air Force One จอดประชิด
แหล่งอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: