ข่าวกีฬา

สหพันธ์ตะกร้อ ป้อง “ราดี” เปาสิงคโปร์ ตัดสินดีเยี่ยม นัดไทยแพ้มาเลเซีย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 09:10 น.
72

ASTAF–ISTAF ยืนยันความเชื่อมั่นใน “ราดี เช เม” ผู้ตัดสินอาวุโส หลังถูกถล่มในโซเชียลจากดราม่าชิงแชมป์โลกตะกร้อ

สหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชีย (ASTAF) และสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ต่อผู้ตัดสินอาวุโสระดับนานาชาติ นายโมฮัมเหม็ด ราดี เช เม (Mohammed Radhi Che Mei) หลังจากผู้ตัดสินรายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และโจมตีอย่างหนักบนสื่อสังคมออนไลน์จากเหตุการณ์ในนัดชิงชนะเลิศประเภททีมชุด

ดราม่าเกิดขึ้นในนัดชิงชนะเลิศประเภททีมชุด ศึก TM ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 ระหว่างทีมชาติไทยกับเจ้าภาพมาเลเซีย ในช่วงท้ายเซตที่ 2 ขณะที่ทีมไทยนำอยู่ 14–13 ผู้ตัดสินจากสิงคโปร์ โมฮัมเหม็ด ราดี เช เม ได้ตัดสินยกเลิกแต้มของทีมไทย โดยระบุว่าเท้าของพุฒทวัน โซภา ล้ำเส้นใต้ตาข่าย ทำให้เกิดข้อโต้แย้งยืดเยื้อจนทีมไทยประท้วงและไม่ยอมเล่นต่อ

ผลของการประท้วงทำให้มาเลเซียได้รับการประกาศเป็นแชมป์ ขณะที่ทีมไทยตกเป็นเป้าโจมตีพร้อมกับตัวผู้ตัดสินบนโซเชียลมีเดียทั่วภูมิภาคอาเซียน

สหพันธ์ตะกร้อ ป้อง &quot;ราดี&quot; เปาสิงคโปร์ ตัดสินดีเยี่ยม นัดไทยแพ้มาเลเซีย

ISTAF ยืนยันคำตัดสินถูกต้องตามกติกา

ก่อนหน้าที่ ASTAF จะออกแถลงการณ์ฉบับนี้ ISTAF ได้ออกมาปกป้องการตัดสินของราดี ระบุว่าการกระทำของผู้ตัดสินเป็นไปตามกฎและกติกาที่กำหนดโดยองค์กรปกครองตะกร้อโลก และยังชี้แจงเพิ่มเติมว่ากรณีเท้าล้ำเส้นใต้ตาข่ายนั้น ไม่อยู่ในข่ายที่จะใช้ระบบ “Challenge” หรือขอทบทวนคำตัดสินได้

ในแถลงการณ์ร่วมล่าสุด ASTAF และ ISTAF ระบุว่า ราดี เช เม ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการตะกร้อนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์ มีวินัย มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาตะกร้อ ด้วยประสบการณ์การทำหน้าที่ผู้ตัดสินตะกร้อระดับนานาชาติยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ และมีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์ของการตัดสินทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก

ตลอดเส้นทางอาชีพ ราดีเคยทำหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการระดับสูงสุดหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลก เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ รวมถึงรายการสำคัญของ ISTAF และ ASTAF อีกมาก นอกเหนือจากการทำหน้าที่ในสนาม ราดียังเป็นที่ยอมรับในฐานะอาจารย์และพี่เลี้ยงให้กับผู้ตัดสินนานาชาติรุ่นใหม่จากหลายประเทศ ที่ยังคงได้รับประโยชน์จากความรู้ ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพของเขาอย่างต่อเนื่อง

เรียกร้องให้ปกป้องผู้ตัดสินจากการโจมตีส่วนบุคคล

ASTAF และ ISTAF ระบุว่า ทั้งสององค์กรเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าผู้ตัดสินสมควรได้รับความเคารพและการปกป้องจากการโจมตีส่วนบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการของกีฬา ในการแข่งขันระดับสูง การตัดสินใจที่ยากลำบากเป็นส่วนหนึ่งของเกม และต้องถูกพิจารณาด้วยมุมมองที่เป็นมืออาชีพและเป็นกลาง

ผู้บริหารของทั้งสองสหพันธ์ยังขอย้ำเตือนทีมทุกทีม เจ้าหน้าที่ ผู้สนับสนุน และประชาชนทั่วไปว่า การรักษาจิตวิญญาณของความยุติธรรมในเกม ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเป็นมืออาชีพ ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตและชื่อเสียงระดับนานาชาติของกีฬาตะกร้อ

แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ภายใต้จิตวิญญาณของน้ำใจนักกีฬานั้นเป็นสิ่งที่ยินดีรับฟังเสมอ แต่การโจมตีส่วนบุคคลและการกล่าวหาด้วยอารมณ์ต่อผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

ในตอนท้ายของแถลงการณ์ ASTAF และ ISTAF ยืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นเต็มที่ในการทำให้การแข่งขันทุกรายการดำเนินไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ ขณะเดียวกันก็จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์และศักดิ์ศรีของกีฬาตะกร้อนานาชาติต่อไป

เสียงสะท้อนจากฝั่งมาเลเซีย

ที่น่าสนใจคือ แม้แต่ฝั่งทีมแชมป์อย่างมาเลเซียเองก็ออกมาแสดงความเห็นในประเด็นนี้ อาห์หมัด ไจส์ บาฮารุน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติมาเลเซีย กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าทีมไทยควรจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในนัดชิงด้วยความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ และยอมรับว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยพอใจกับวิธีที่ทีมของเขาคว้าแชมป์มาได้ในลักษณะนี้

เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งที่กีฬาตะกร้อระดับโลกตกอยู่ในกระแสวิจารณ์รุนแรง ก่อนหน้านี้ ในปี 2017 อินโดนีเซียก็เคยวอล์กเอาต์ออกจากการแข่งขันกับมาเลเซียในลักษณะคล้ายกัน ก่อนสมาคมตะกร้ออินโดนีเซียจะยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขณะนี้ยังไม่มีท่าทีอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือกรณีบทลงโทษที่อาจตามมาจากการประท้วงไม่เล่นต่อในนัดชิงชนะเลิศ

สหพันธ์ตะกร้อ ป้อง &quot;ราดี&quot; เปาสิงคโปร์ ตัดสินดีเยี่ยม นัดไทยแพ้มาเลเซีย

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

4 วัน ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก ข่าวการเมือง

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

2 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง บันเทิงเกาหลี

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง คนจองบัตรคอนล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

3 นาที ที่แล้ว
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน บันเทิง

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

8 นาที ที่แล้ว
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้ บันเทิง

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

8 นาที ที่แล้ว
โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง ข่าวการเมือง

โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง

22 นาที ที่แล้ว
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ออกโรงเคลียร์ดราม่าคลิปนางเอกดังใช้ใส่รองเท้า ข่าวดารา

ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย ‘นิกกี้’ ทักขอโทษ

31 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

52 นาที ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

57 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม บันเทิง

ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส หน้าจอขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ์ไหม หมายถึงอะไร?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. 69 รอประกาศเปิดตลาดเช้า เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. 69 ล่าสุดปรับลง 50 บาท ทองแท่งขายออก 70,100 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ประวัติ “ราดี้” เปาสิงคโปร์มือเก๋า วีรกรรมเด็ด ทำอินโดวอล์กเอาต์ ซีเกมส์ 2017

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ สุริยะ วูบหมดสติ เพราะโหมงานหนักเพื่อประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส เศรษฐกิจ

เตือนภัย! ลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส รับสิทธิผ่านเป๋าตังเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ข่าว

ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่ค้าต่างด้าว สับเท้าแตกหนี “เต้ อาชีวะ” บุกตลาดย่านบ่อวิน ทิ้งแผงผักกระเจิง แย่งอาชีพคนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองคำลาว เข้าวันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย ข่าว

เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองลาว วันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์ เศรษฐกิจ

เช็กด่วน ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์? ลงทะเบียนตอนนี้ยังทันไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สหพันธ์ตะกร้อ ป้อง “ราดี” เปาสิงคโปร์ ตัดสินดีเยี่ยม นัดไทยแพ้มาเลเซีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เริ่ม 6 โมงเช้า ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน แอปเป๋าตัง 30 ล้านสิทธิเท่านั้น รีบกดก่อน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นจ่อลดภาษีอาหาร เหลือ 0% นาน 2 ปี ช่วยค่าครองชีพประชาชน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Africa CDC เตือนอีโบลาบันดิบูเกียว เสี่ยงแพร่ระบาดไป 10 ประเทศในแอฟริกา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กดไลก์-แชร์ คลิป 18+ โดนจำคุก 5 ปี ปรับสูงสุด 1 แสน ตำรวจเอาจริง อย่าคิดว่าแค่กดเล่นๆ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 09:10 น.
72
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง คนจองบัตรคอนล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button