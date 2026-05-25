ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 09:40 น.
ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาลด่วน โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิตรอดหวุดหวิด

คืนวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดอาการวูบหมดสติ คณะทำงานได้รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรอย่างเร่งด่วน

ทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนานประมาณ 2-3 นาที สัญญาณชีพของนายสุริยะ จึงกลับคืนมาตอบสนองได้ตามปกติ ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว แพทย์ยังคงให้อยู่พักรักษาตัวในห้องไอซียูเพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาชี้แจงสาเหตุ สุริยะวูบหมดสติว่า เจ้าตัวมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการโหมทำงานหนัก ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนหลังเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีได้เร่งติดตามปัญหาภาคเกษตร บริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ก่อนเกิดเหตุนายสุริยะกำลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เขาต้องการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ร่างกายจึงรับไม่ไหวจนเกิดอาการอ่อนแรงกะทันหัน

แม้ร่างกายจะเพิ่งฟื้นตัวจากภาวะวิกฤต แต่นายสุริยะยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เขาวางแผนจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้ เขาต้องการไปสานต่อภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำตามกำหนดการเดิม นอกจากนี้เขายังเตรียมเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร งานบุญดังกล่าวจัดขึ้นที่วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

