ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาลด่วน โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิตรอดหวุดหวิด
คืนวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดอาการวูบหมดสติ คณะทำงานได้รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรอย่างเร่งด่วน
ทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนานประมาณ 2-3 นาที สัญญาณชีพของนายสุริยะ จึงกลับคืนมาตอบสนองได้ตามปกติ ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว แพทย์ยังคงให้อยู่พักรักษาตัวในห้องไอซียูเพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาชี้แจงสาเหตุ สุริยะวูบหมดสติว่า เจ้าตัวมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการโหมทำงานหนัก ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนหลังเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีได้เร่งติดตามปัญหาภาคเกษตร บริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ก่อนเกิดเหตุนายสุริยะกำลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เขาต้องการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ร่างกายจึงรับไม่ไหวจนเกิดอาการอ่อนแรงกะทันหัน
แม้ร่างกายจะเพิ่งฟื้นตัวจากภาวะวิกฤต แต่นายสุริยะยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เขาวางแผนจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้ เขาต้องการไปสานต่อภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำตามกำหนดการเดิม นอกจากนี้เขายังเตรียมเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร งานบุญดังกล่าวจัดขึ้นที่วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
