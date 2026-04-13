ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 13:01 น.
141
ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์

ทัวร์ลงอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวมาเลเซียใส่บราตัวเดียวเข้าวัดที่จีนพร้อมถือธูปไม่จุดไฟทำคอนเทนต์ คนจับผิดภาพ จนเจ้าตัวทนกระแสต่อต้านไม่ไหว

เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลมีเดีย จูนี อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวมาเลเซียเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีน โพสต์ภาพถ่ายลงบนแพลตฟอร์ม Threads ขณะเข้าไปทำบุญไหว้พระในวัดแห่งหนึ่ง ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นการแต่งกายล่อแหลม เธอสวมเสื้อโค้ทสีดำทับไว้ด้านนอกพร้อมรูดซิปเปิดกว้างเผยให้เห็นชุดชั้นในสีดำด้านในอย่างชัดเจน รวมถึงเผยให้เห็นรอยสักบริเวณหน้าอก

ชาวเน็ตต่างสังเกตเห็นความผิดปกติในภาพถ่ายดังกล่าว นอกเหนือจากเรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หลายคนพบว่าธูป 3 ดอกในมือของเธอยังไม่ได้จุดไฟ ชาวเน็ตมองว่าเธอไม่ได้มีความตั้งใจมาไหว้พระตามประเพณี การกระทำนี้เป็นการจัดฉากเพื่อถ่ายรูปทำคอนเทนต์เรียกยอดไลก์เท่านั้น

ผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าพฤติกรรมนี้อย่างรุนแรง ชาวเน็ตบางคนตั้งคำถามว่า “จะมาไหว้พระหรือจะมาโชว์ของกันแน่?” ขณะที่บางส่วนตำหนิว่า “เป็นการกระทำที่ไร้กาลเทศะที่สุด”

กระแสต่อต้านลุกลามอย่างรวดเร็ว ชาวมาเลเซีย ชาวจีน ตลอดจนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจากประเทศอื่นต่างเข้ามาตำหนิการกระทำครั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้จูนีตัดสินใจปิดบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเองชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสวิจารณ์ เรื่องราวนี้กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนทำคอนเทนต์ให้ระมัดระวังเรื่องการแต่งกาย ตลอดจนการวางตัวในสถานที่ทางศาสนาอย่างเหมาะสม

ครูจูบนักเรียนที่จีน คลิปฉาว ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว นร.จูบดูดดื่ม “ครูสาว” รร.รีบปัดไม่ใช่ครู ก่อนความจริงตีแสกหน้า

20 นาที ที่แล้ว
ภาพทรัมป์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษี ไทย และ เวียดนาม ข่าวต่างประเทศ

อดีตหมอทำเนียบขาวจี้ ‘ทรัมป์’ ตรวจสุขภาพจิต หลังแชร์คลิปหญิงถูกทุบดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69) หวยลาว

ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะชนเด็กกลับจากเล่นน้ำ สงกรานต์เชียงคาน ข่าวอาชญากรรม

พบหลอดเสพยา ในรถกระบะข้ามเลนชน จยย. 4 ศพ ญาติจี้ลงโทษถึงที่สุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักข่าวสาว โดนลวนลาม สงกรานต์สีลม ข่าวอาชญากรรม

รวบหนุ่มหื่น! เนียนจับก้น “นักข่าวสาว” กลางสีลม พบต่างชาติ-คนไทยโดนอื้อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพูดแม่ทัพภาค 4 ถ้าผมทำไม่รอด ข่าวการเมือง

จวกยับ แม่ทัพภาค 4 ลั่นวาจา “ถ้าผมทำไม่รอด” จ่อฟันผิด น.อ. ปล่อยรถหลวงให้มือปืน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง อวดอกอึ๋ม ชุดชั้นในซีทรู ฮอตปรอทแตก บันเทิง

นางเอกดัง อวดอกอึ๋ม ชุดชั้นในซีทรู ฮอตปรอทแตก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรชัยโดนปะแป้งกลางรายการเที่ยงวัน บันเทิง

ไปดูสภาพ “กรรชัย” ชุบแป้งทอด เจ้าตัวบอกเมื่อวานยังไม่มีใครกล้าปะเลย!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดือด ทรัมป์ โพสต์รูปตัวเป็นพระเยซู แฟนคลับยังเอือม แห่เผาหมวกทิ้ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมวคลั่ง วิธีป้องกัน ข่าว

โซเชียลแนะ หลังเหตุ “แมวคลั่ง” กัดเจ้าของเลือดสาด ทำขบวนรถไฟดีเลย์ 7 ชม.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่จำเนียร หวยงวด 16 เม.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขมงคล เลขเด็ด

แม่จำเนียร หวยงวด 16 เม.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขมงคล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาดาแจกเงินผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

ถกสนั่น ดราม่า “ชาดา” แจกเงินผู้สูงอายุ 950 คน “อ.สมชัย” ช่วยตอบผิดกฎหมายหรือไม่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบศพ ยูกิ อาดาจิ นร. ป.6 หายปริศนา พิรุธพ่อ ให้การขัดแย้งกล้องวงจรปิด ข่าวต่างประเทศ

พบศพ ยูกิ อาดาจิ นร. ป.6 หายปริศนา พิรุธพ่อ ให้การขัดแย้งกล้องวงจรปิด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจกพิกัด 4 เส้นทางเลี่ยงรถติด ขากลับกทม. พร้อมอัปเดตจุดขึ้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ฟรี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์หอมแก้มสาว ถูกแทง ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มหอมแก้มสาว กลางวงเล่นน้ำสงกรานต์ สุดท้ายเจอมีดกะซวกสาหัส

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปูไปรยา แอลเอ บันเทิง

ปู ไปรยา เผยเหตุ “แอลเอ” เงียบกริบ คนแห่ย้ายออกเพราะเหตุนี้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช่องวัน 31 แถลงปมซีรีส์ หลังกระแส #แบนหงสาวดี พุ่งเทรนด์โซเชียล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชาประณามไทย จัดทัวร์ปราสาทตาเมือนธม

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
LDL สูงอันตราย ข่าว

หมอแทน เตือนสายคีโต LDL สูงอันตราย ชี้งานวิจัยอ้างว่าปลอดภัยถูกถอนแล้ว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โจมตีเรืออิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ไม่กลัวทรัมป์ สั่งจมเรือเร็ว ชี้ผลกระทบราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กเก็บขวดช่วยแม่ ข่าว

ดึงสติคนขี้สงสาร เพจดังเตือนเคส “เด็กเก็บขวดช่วยแม่” ไม่ได้เป็นตามที่ข่าวเสนอ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 14 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 14 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14 4 69 ดูดวง

เปิด 12 ราศีผู้ใหญ่เมตตา สงกรานต์นี้กราบผู้ใหญ่แล้วได้ดี รับทรัพย์-โอกาสใหญ่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อหนุ่มปากีฯ ขุดศพหญิง 48 ร่าง ขืนใจ จนสำเร็จใคร่ ข่าวต่างประเทศ

ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อหนุ่มปากีฯ ขุดศพหญิง 48 ร่าง ขืนใจ จนสำเร็จใคร่

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์ บันเทิง

ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 13:01 น.
141
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูจูบนักเรียนที่จีน คลิปฉาว

คลิปฉาว นร.จูบดูดดื่ม “ครูสาว” รร.รีบปัดไม่ใช่ครู ก่อนความจริงตีแสกหน้า

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
ภาพทรัมป์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษี ไทย และ เวียดนาม

อดีตหมอทำเนียบขาวจี้ ‘ทรัมป์’ ตรวจสุขภาพจิต หลังแชร์คลิปหญิงถูกทุบดับ

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
กระบะชนเด็กกลับจากเล่นน้ำ สงกรานต์เชียงคาน

พบหลอดเสพยา ในรถกระบะข้ามเลนชน จยย. 4 ศพ ญาติจี้ลงโทษถึงที่สุด

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
