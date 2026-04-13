ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์

ทัวร์ลงอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวมาเลเซียใส่บราตัวเดียวเข้าวัดที่จีนพร้อมถือธูปไม่จุดไฟทำคอนเทนต์ คนจับผิดภาพ จนเจ้าตัวทนกระแสต่อต้านไม่ไหว
เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลมีเดีย จูนี อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวมาเลเซียเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีน โพสต์ภาพถ่ายลงบนแพลตฟอร์ม Threads ขณะเข้าไปทำบุญไหว้พระในวัดแห่งหนึ่ง ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นการแต่งกายล่อแหลม เธอสวมเสื้อโค้ทสีดำทับไว้ด้านนอกพร้อมรูดซิปเปิดกว้างเผยให้เห็นชุดชั้นในสีดำด้านในอย่างชัดเจน รวมถึงเผยให้เห็นรอยสักบริเวณหน้าอก
ชาวเน็ตต่างสังเกตเห็นความผิดปกติในภาพถ่ายดังกล่าว นอกเหนือจากเรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หลายคนพบว่าธูป 3 ดอกในมือของเธอยังไม่ได้จุดไฟ ชาวเน็ตมองว่าเธอไม่ได้มีความตั้งใจมาไหว้พระตามประเพณี การกระทำนี้เป็นการจัดฉากเพื่อถ่ายรูปทำคอนเทนต์เรียกยอดไลก์เท่านั้น
ผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าพฤติกรรมนี้อย่างรุนแรง ชาวเน็ตบางคนตั้งคำถามว่า “จะมาไหว้พระหรือจะมาโชว์ของกันแน่?” ขณะที่บางส่วนตำหนิว่า “เป็นการกระทำที่ไร้กาลเทศะที่สุด”
กระแสต่อต้านลุกลามอย่างรวดเร็ว ชาวมาเลเซีย ชาวจีน ตลอดจนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจากประเทศอื่นต่างเข้ามาตำหนิการกระทำครั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้จูนีตัดสินใจปิดบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเองชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสวิจารณ์ เรื่องราวนี้กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนทำคอนเทนต์ให้ระมัดระวังเรื่องการแต่งกาย ตลอดจนการวางตัวในสถานที่ทางศาสนาอย่างเหมาะสม
