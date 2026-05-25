ข่าว

เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองลาว วันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 09:28 น.
76
เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองคำลาว เข้าวันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย

7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองคำลาว เข้าวันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทย 26 คนข้ามแดนสมทบ ทางแคบ-อุโมงค์ยาว 100 เมตร

คนงานลาว 10 คน รับจ้างบริษัททุนจีนขุดแร่ทองในเมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ วันละ 150 บาท เจอน้ำป่าทะลักท่วมอุโมงค์ 3 คนหนีรอด ขณะที่ทีมกู้ภัยไทย 26 คนเตรียมข้ามแดนสมทบภารกิจ ด้านลักษณะถ้ำและสถานการณ์ ถูกเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง เมื่อปี 2561

ตามรายงานของไทยพีบีเอส อ้างข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ในลาว ระบุว่า มีบริษัททุนจีนว่าจ้างชาวบ้านประมาณ 10 คน เพื่อเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่เหมืองแห่งหนึ่งของเมืองล่องแจ้ง แลกกับค่าตอบแทนวันละ 150 บาท แต่ระหว่างปฏิบัติงาน เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์ของเหมือง และปิดเส้นทางเข้า-ออก คนงาน 3 คนหนีออกมาได้ทัน ส่วนอีก 7 คนติดอยู่ภายในถ้ำ

เหตุเริ่มในช่วงกลางวันของวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ที่เมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ ทางตอนกลางของลาว

ผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเล่าว่า ตนลงไปถึงบริเวณชั้นที่ 4 ของถ้ำ ห่างจากปากถ้ำประมาณ 40-50 เมตร ก่อนเห็นฝนตกหนักต่อเนื่อง และมวลน้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้าภายในถ้ำอย่างรวดเร็ว สถานการณ์เริ่มวิกฤต จนต้องตัดสินใจว่ายน้ำและปีนกลับออกมาจากถ้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

ทีมกู้ภัยไทยยืนยันกับไทยพีบีเอสว่า จุดเกิดเหตุเป็นอุโมงค์ขุดแร่ใต้ดิน ลักษณะภายในค่อนข้างซับซ้อน จากปากทางเข้าไปถึงจุดที่คาดว่าผู้สูญหายติดอยู่ มีระยะทางมากกว่า 100 เมตร และช่วงทางเข้ามีความสูงเพียง 60 เซนติเมตร ต้องคลานเข้าไปเท่านั้น ขณะที่ด้านในสุดเป็นโถงขนาดใหญ่ เชื่อว่าทั้ง 7 คนยังติดค้างอยู่ และเหนือโถงมีปล่องลักษณะคล้ายช่องระบายอากาศ สูงประมาณ 50 เมตร

จุดที่แคบที่สุดของอุโมงค์มีความกว้างเพียงประมาณ 50 เซนติเมตร ผ่านได้ทีละคนเท่านั้น ลักษณะคล้ายถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ที่ทีมฟุตบอลหมูป่าเคยติดเมื่อปี 2561

อุปสรรคสำคัญคือฝนยังตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมขังถึงปากอุโมงค์ แม้ใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบาย แต่ยังมีน้ำจากด้านนอกไหลเข้ามาเติมตลอดเวลา

ความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่หยุดเดินเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อสำรวจระดับน้ำ พบว่าระดับน้ำลดลงค่อนข้างมาก จากนั้นเดินเครื่องสูบน้ำอีกครั้ง ก่อนหยุดเครื่องชั่วคราวและเข้าไปสำรวจอีกครั้งช่วง 20.00 น.

ขณะเดียวกันบริษัทจีนผู้ว่าจ้างใช้รถแบ็กโฮเจาะเปิดพื้นที่ด้านบนของภูเขา เพื่อหาทางเข้าช่วยเหลือจากอีกด้านหนึ่ง แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะสามารถเข้าถึงจุดที่คนงานติดอยู่ได้หรือไม่

กู้ภัยไทย 26 คน ข้ามแดน

ทีมกู้ภัยไทยได้รับหนังสือประสานอย่างเป็นทางการจากทางการลาวแล้ว เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครจากหลายหน่วย รวม 26 คน เตรียมอุปกรณ์และเอกสารข้ามแดนเรียบร้อย เดินทางผ่านด่านจังหวัดหนองคาย ก่อนเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยกองทัพลาวเตรียมเฮลิคอปเตอร์มารับทีมกู้ภัยไทยเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

หน่วยที่เตรียมเข้าร่วมภารกิจ ได้แก่ กู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ และสมาคมสายธารสะพานบุญ ซึ่งเตรียมส่งทีมดำน้ำเข้าสนับสนุน

ฝ่ายลาว สมาคมกู้ภัยอาสานครหลวงเวียงจันทน์ และทีมค้นหาใต้น้ำนาคน้อย ออกเดินทางจากเวียงจันทน์ตั้งแต่ 03.00 น. มุ่งหน้าสู่แขวงไชสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ด้านเพจเฟซบุ๊ก ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver. รายงานว่า “ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง” ตัวแทนทีมกู้ภัยประเทศไทย ที่เดินทางเข้าช่วยเหลือ 7 ชีวิตติดถ้ำใน สปป.ลาว โพสต์คลิปจากภายในพื้นที่จริง เผยให้เห็นสภาพการทำงานสุดโหด ทางแคบ น้ำสูง และการเข้าถึงที่ยากลำบากอย่างมาก

เจ้าตัวเผยว่า ฝนยังตกต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องนอนเฝ้าหน้างาน เพราะเส้นทางขึ้น-ลงเขาระยะกว่า 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1-2 ชั่วโมง

“ต้องพักตรงจุดเกิดเหตุอย่างเดียว” คือประโยคที่สะท้อนว่า…นี่ไม่ใช่แค่ภารกิจกู้ภัยธรรมดา แต่คือการแข่งกับเวลาและธรรมชาติ

ลำดับเหตุการณ์ 5 วัน

  • 20 พ.ค. 2569: คนงาน 10 คนเข้าไปขุดแร่ทองในถ้ำเหมือง ฝนตกหนัก น้ำป่าทะลัก 3 คนหนีรอด 7 คนติดด้านใน
  • 21-22 พ.ค.: ทางการลาวเริ่มสูบน้ำออกจากถ้ำ บริษัทจีนใช้รถแบ็กโฮเจาะภูเขาด้านบน
  • 23 พ.ค.: เข้าวันที่ 4 ระดับน้ำลดลงบ้าง ทางการลาวประสานขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยไทย
  • 24 พ.ค.: เข้าวันที่ 5 ทีมกู้ภัยไทย 26 คน เตรียมอุปกรณ์ข้ามแดน กองทัพลาวจัดเฮลิคอปเตอร์มารับ

ความหวังท่ามกลางอุปสรรค

แม้ระยะเวลาการติดถ้ำจะเข้าสู่วันที่ 5 แต่ยังไม่มีรายงานยืนยันสภาพของผู้ติดทั้ง 7 คน เจ้าหน้าที่ยังเร่งระบายน้ำและพยายามเปิดเส้นทางเข้าถึง ขณะที่ครอบครัวและชาวบ้านในพื้นที่เฝ้ารอข่าวอย่างใกล้ชิด

ลักษณะของเหตุการณ์ทำให้หลายคนนึกถึงปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าจากถ้ำหลวงในจังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2561 ที่ใช้เวลา 18 วันจนสามารถช่วยเหลือเด็กและโค้ช 13 คนออกจากถ้ำได้สำเร็จ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

4 วัน ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก ข่าวการเมือง

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

2 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง บันเทิงเกาหลี

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง คนจองบัตรคอนล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

2 นาที ที่แล้ว
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน บันเทิง

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

7 นาที ที่แล้ว
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้ บันเทิง

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

7 นาที ที่แล้ว
โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง ข่าวการเมือง

โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง

21 นาที ที่แล้ว
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ออกโรงเคลียร์ดราม่าคลิปนางเอกดังใช้ใส่รองเท้า ข่าวดารา

ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย ‘นิกกี้’ ทักขอโทษ

30 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

52 นาที ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

57 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม บันเทิง

ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส หน้าจอขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ์ไหม หมายถึงอะไร?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. 69 รอประกาศเปิดตลาดเช้า เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. 69 ล่าสุดปรับลง 50 บาท ทองแท่งขายออก 70,100 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ประวัติ “ราดี้” เปาสิงคโปร์มือเก๋า วีรกรรมเด็ด ทำอินโดวอล์กเอาต์ ซีเกมส์ 2017

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ สุริยะ วูบหมดสติ เพราะโหมงานหนักเพื่อประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส เศรษฐกิจ

เตือนภัย! ลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส รับสิทธิผ่านเป๋าตังเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ข่าว

ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่ค้าต่างด้าว สับเท้าแตกหนี “เต้ อาชีวะ” บุกตลาดย่านบ่อวิน ทิ้งแผงผักกระเจิง แย่งอาชีพคนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองคำลาว เข้าวันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย ข่าว

เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองลาว วันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์ เศรษฐกิจ

เช็กด่วน ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์? ลงทะเบียนตอนนี้ยังทันไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สหพันธ์ตะกร้อ ป้อง “ราดี” เปาสิงคโปร์ ตัดสินดีเยี่ยม นัดไทยแพ้มาเลเซีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เริ่ม 6 โมงเช้า ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน แอปเป๋าตัง 30 ล้านสิทธิเท่านั้น รีบกดก่อน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นจ่อลดภาษีอาหาร เหลือ 0% นาน 2 ปี ช่วยค่าครองชีพประชาชน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Africa CDC เตือนอีโบลาบันดิบูเกียว เสี่ยงแพร่ระบาดไป 10 ประเทศในแอฟริกา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กดไลก์-แชร์ คลิป 18+ โดนจำคุก 5 ปี ปรับสูงสุด 1 แสน ตำรวจเอาจริง อย่าคิดว่าแค่กดเล่นๆ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 09:28 น.
76
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง คนจองบัตรคอนล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button