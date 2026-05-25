เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองลาว วันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย
7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองคำลาว เข้าวันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทย 26 คนข้ามแดนสมทบ ทางแคบ-อุโมงค์ยาว 100 เมตร
คนงานลาว 10 คน รับจ้างบริษัททุนจีนขุดแร่ทองในเมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ วันละ 150 บาท เจอน้ำป่าทะลักท่วมอุโมงค์ 3 คนหนีรอด ขณะที่ทีมกู้ภัยไทย 26 คนเตรียมข้ามแดนสมทบภารกิจ ด้านลักษณะถ้ำและสถานการณ์ ถูกเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง เมื่อปี 2561
ตามรายงานของไทยพีบีเอส อ้างข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ในลาว ระบุว่า มีบริษัททุนจีนว่าจ้างชาวบ้านประมาณ 10 คน เพื่อเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่เหมืองแห่งหนึ่งของเมืองล่องแจ้ง แลกกับค่าตอบแทนวันละ 150 บาท แต่ระหว่างปฏิบัติงาน เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์ของเหมือง และปิดเส้นทางเข้า-ออก คนงาน 3 คนหนีออกมาได้ทัน ส่วนอีก 7 คนติดอยู่ภายในถ้ำ
เหตุเริ่มในช่วงกลางวันของวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ที่เมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ ทางตอนกลางของลาว
ผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเล่าว่า ตนลงไปถึงบริเวณชั้นที่ 4 ของถ้ำ ห่างจากปากถ้ำประมาณ 40-50 เมตร ก่อนเห็นฝนตกหนักต่อเนื่อง และมวลน้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้าภายในถ้ำอย่างรวดเร็ว สถานการณ์เริ่มวิกฤต จนต้องตัดสินใจว่ายน้ำและปีนกลับออกมาจากถ้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
ทีมกู้ภัยไทยยืนยันกับไทยพีบีเอสว่า จุดเกิดเหตุเป็นอุโมงค์ขุดแร่ใต้ดิน ลักษณะภายในค่อนข้างซับซ้อน จากปากทางเข้าไปถึงจุดที่คาดว่าผู้สูญหายติดอยู่ มีระยะทางมากกว่า 100 เมตร และช่วงทางเข้ามีความสูงเพียง 60 เซนติเมตร ต้องคลานเข้าไปเท่านั้น ขณะที่ด้านในสุดเป็นโถงขนาดใหญ่ เชื่อว่าทั้ง 7 คนยังติดค้างอยู่ และเหนือโถงมีปล่องลักษณะคล้ายช่องระบายอากาศ สูงประมาณ 50 เมตร
จุดที่แคบที่สุดของอุโมงค์มีความกว้างเพียงประมาณ 50 เซนติเมตร ผ่านได้ทีละคนเท่านั้น ลักษณะคล้ายถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ที่ทีมฟุตบอลหมูป่าเคยติดเมื่อปี 2561
อุปสรรคสำคัญคือฝนยังตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมขังถึงปากอุโมงค์ แม้ใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบาย แต่ยังมีน้ำจากด้านนอกไหลเข้ามาเติมตลอดเวลา
ความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่หยุดเดินเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อสำรวจระดับน้ำ พบว่าระดับน้ำลดลงค่อนข้างมาก จากนั้นเดินเครื่องสูบน้ำอีกครั้ง ก่อนหยุดเครื่องชั่วคราวและเข้าไปสำรวจอีกครั้งช่วง 20.00 น.
ขณะเดียวกันบริษัทจีนผู้ว่าจ้างใช้รถแบ็กโฮเจาะเปิดพื้นที่ด้านบนของภูเขา เพื่อหาทางเข้าช่วยเหลือจากอีกด้านหนึ่ง แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะสามารถเข้าถึงจุดที่คนงานติดอยู่ได้หรือไม่
กู้ภัยไทย 26 คน ข้ามแดน
ทีมกู้ภัยไทยได้รับหนังสือประสานอย่างเป็นทางการจากทางการลาวแล้ว เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครจากหลายหน่วย รวม 26 คน เตรียมอุปกรณ์และเอกสารข้ามแดนเรียบร้อย เดินทางผ่านด่านจังหวัดหนองคาย ก่อนเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยกองทัพลาวเตรียมเฮลิคอปเตอร์มารับทีมกู้ภัยไทยเข้าพื้นที่เกิดเหตุ
หน่วยที่เตรียมเข้าร่วมภารกิจ ได้แก่ กู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ และสมาคมสายธารสะพานบุญ ซึ่งเตรียมส่งทีมดำน้ำเข้าสนับสนุน
ฝ่ายลาว สมาคมกู้ภัยอาสานครหลวงเวียงจันทน์ และทีมค้นหาใต้น้ำนาคน้อย ออกเดินทางจากเวียงจันทน์ตั้งแต่ 03.00 น. มุ่งหน้าสู่แขวงไชสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านเพจเฟซบุ๊ก ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver. รายงานว่า “ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง” ตัวแทนทีมกู้ภัยประเทศไทย ที่เดินทางเข้าช่วยเหลือ 7 ชีวิตติดถ้ำใน สปป.ลาว โพสต์คลิปจากภายในพื้นที่จริง เผยให้เห็นสภาพการทำงานสุดโหด ทางแคบ น้ำสูง และการเข้าถึงที่ยากลำบากอย่างมาก
เจ้าตัวเผยว่า ฝนยังตกต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องนอนเฝ้าหน้างาน เพราะเส้นทางขึ้น-ลงเขาระยะกว่า 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1-2 ชั่วโมง
“ต้องพักตรงจุดเกิดเหตุอย่างเดียว” คือประโยคที่สะท้อนว่า…นี่ไม่ใช่แค่ภารกิจกู้ภัยธรรมดา แต่คือการแข่งกับเวลาและธรรมชาติ
ลำดับเหตุการณ์ 5 วัน
- 20 พ.ค. 2569: คนงาน 10 คนเข้าไปขุดแร่ทองในถ้ำเหมือง ฝนตกหนัก น้ำป่าทะลัก 3 คนหนีรอด 7 คนติดด้านใน
- 21-22 พ.ค.: ทางการลาวเริ่มสูบน้ำออกจากถ้ำ บริษัทจีนใช้รถแบ็กโฮเจาะภูเขาด้านบน
- 23 พ.ค.: เข้าวันที่ 4 ระดับน้ำลดลงบ้าง ทางการลาวประสานขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยไทย
- 24 พ.ค.: เข้าวันที่ 5 ทีมกู้ภัยไทย 26 คน เตรียมอุปกรณ์ข้ามแดน กองทัพลาวจัดเฮลิคอปเตอร์มารับ
ความหวังท่ามกลางอุปสรรค
แม้ระยะเวลาการติดถ้ำจะเข้าสู่วันที่ 5 แต่ยังไม่มีรายงานยืนยันสภาพของผู้ติดทั้ง 7 คน เจ้าหน้าที่ยังเร่งระบายน้ำและพยายามเปิดเส้นทางเข้าถึง ขณะที่ครอบครัวและชาวบ้านในพื้นที่เฝ้ารอข่าวอย่างใกล้ชิด
ลักษณะของเหตุการณ์ทำให้หลายคนนึกถึงปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าจากถ้ำหลวงในจังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2561 ที่ใช้เวลา 18 วันจนสามารถช่วยเหลือเด็กและโค้ช 13 คนออกจากถ้ำได้สำเร็จ
