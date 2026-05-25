ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม ขอเลือกงานสายอินฟลู ทดลองในสิ่งที่ตัวเองได้รับโอกาส มีความสุขเรียนรู้สิ่งใหม่
แฟนคลับต่างตกใจกับข่าวล่าสุดของ พั้น พันธิตา หรือที่รู้จักกันในชื่อ พั้นรักแมว อินฟลูเอนเซอร์สาวดาวติ๊กต็อก หลังออกมาแจ้งข่าวดรอปเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พั้น เล่าว่าช่วงที่ผ่านมาทางคณะได้ให้คำแนะนำเรื่องความเหมาะสมในการทำงานบางรูปแบบในระยะยาว อาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพที่สังคมให้ความเชื่อถือ ตนพยายามระมัดระวังเรื่องการทำคอนเทนต์มาตลอด พยายามแยกเรื่องการเรียนกับการทำงานออกจากกันให้มากที่สุด
ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมามีกระแสวิจารณ์เรื่องความเหมาะสมเกิดขึ้น พั้นจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับครอบครัว ครอบครัวของตนเป็นห่วงเรื่องอนาคตอย่างมาก ตัวเองใช้เวลาคิดทบทวนอยู่นานก่อนจะตัดสินใจพักการเรียนไว้ก่อน ต้องการหันมาลุยงานอินฟลูเอนเซอร์อย่างเต็มที่
พั้นยอมรับว่าเส้นทางชีวิตอาจไม่ได้พาเราไปทุกทางพร้อมกัน โอกาสกับประสบการณ์ที่เข้ามาในตอนนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยาก ตนเองอยากลองทำมันอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่มีโอกาส ปัจจุบันมีความสุขกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ได้เจอแฟนคลับ มันคือการทำตามความฝันวัยเด็ก
พั้นทิ้งท้ายด้วยการขอร้องไม่ให้ชาวเน็ตตั้งคำถามหรือวิจารณ์คณะแพทย์หรือคลินิกที่เธอทำงานด้วย คณะให้คำแนะนำด้วยความหวังดีมาตลอด ทางคลินิกเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
บเรื่องนี้ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก แฟนคลับบางส่วนสนับสนุนให้เธอคว้าโอกาสนี้ไว้ บางส่วนมองว่าสถานะนักศึกษาแพทย์กับพรีเซนเตอร์คลินิกอาจมีจุดที่ขัดแย้งกัน
