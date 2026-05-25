เช็กด่วน ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์? ลงทะเบียนตอนนี้ยังทันไหม

ไขข้อสงสัย ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิ์? หลังเปิดลงทะเบียนเข้าวันแรก แนะวิธีเช็กสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และขั้นตอนกดรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
เริ่มแล้ววันนี้! รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ สำหรับ ไทยช่วยไทย พลัส ทุกท่านสามารถเข้าไปกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2569 ในช่วงเวลา 06.00 – 22.00 น. โครงการนี้กำหนดโควตารวมทั้งหมด 30 ล้านสิทธิ และระบบจะปิดรับลงทะเบียนทันทีเมื่อมีคนกดรับสิทธิครบตามจำนวน
หลังจากเปิดระบบในช่วงเช้าของวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ประชาชนต่างพากันเข้าไปลงทะเบียนอย่างคึกคัก ข้อมูลล่าสุดจากการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์โครงการเมื่อเวลา 09.22 น. พบว่าจำนวนสิทธิคงเหลือ 9,263,737 สิทธิ จากจำนวน 30 ล้านสิทธิ์
ท่านใดที่อยากทราบยอดสิทธิคงเหลือแบบเรียลไทม์ สามารถเข้าไปเช็กด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้
วิธีเช็กสิทธ์ไทยช่วยไทย พลัส
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ไทยช่วยไทย พลัส
2. คลิกที่เมนูคำว่า “ดูจำนวนสิทธิคงเหลือ”
3. ระบบจะแสดงหน้าจอจำนวนสิทธิ์ที่เหลือ
ขั้นตอนลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน แนะนำให้รีบเข้าไปกดรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งการลงทะเบียนแบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
- เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วกดเลือกที่แบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งวันที่สามารถเริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง”
กลุ่มผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
- เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วกดเลือกที่แบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ แล้วคลิก “ลงทะเบียน”
- รอรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะส่งข้อความ SMS และการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ทราบภายใน 3 วัน
- เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าได้รับสิทธิ ระบบจะแสดงข้อความและวันที่เริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง”
หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วเตรียมตัวเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. โดยจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล 60% ส่วนประชาชนออกส่วนที่เหลืออีก 40% ซึ่งได้วงเงินรวม 4,000 บาท/คน แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน กำหนดให้ใช้จ่ายได้สูงสุดวันละไม่เกิน 200 บาท
