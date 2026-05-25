เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 08:54 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 08:54 น.
ใครบ้างที่ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไม่ได้ เช็กก่อนพลาดสิทธิ 4,000 บาท

เปิดให้ลงทะเบียนโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)” อย่างเป็นทางการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 หลายคนยังสับสนว่าตัวเองมีสิทธิหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจถูกระบบตัดสิทธิตั้งแต่ก่อนเริ่มลงทะเบียน รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้ออกเงื่อนไขชัดเจนว่าใครเข้าได้ ใครเข้าไม่ได้ พร้อมไทม์ไลน์การใช้งานตลอด 4 เดือน

3 กลุ่มที่ ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้

  1. ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ โครงการจำกัดสิทธิเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ณ วันลงทะเบียน
  2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 แต่จะได้รับเติมเงินสูงสุด 4,000 บาทผ่านช่องทางของบัตรสวัสดิการเช่นเดียวกัน
  3. ผู้ที่ทำผิดเงื่อนไขโครงการอื่นของรัฐ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการลงทะเบียน

ผู้ที่ลงทะเบียนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการ หมายความว่าชาวต่างชาติ ผู้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย และผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐมาก่อนจะไม่สามารถเข้าร่วมได้

ที่สำคัญ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.คลัง ระบุว่ากระทรวงการคลังจะใช้โอกาสนี้คัดกรองผู้มีรายได้น้อย หากพบรายได้เกินจะถูกตัดสิทธิรับเงินรัฐ 100% และกลับไปใช้สิทธิเหมือนประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน

ผู้ที่จะลงทะเบียนได้ต้องเข้าเงื่อนไขทั้งหมดดังนี้

  • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการ

ไทม์ไลน์ลงทะเบียนและใช้สิทธิ

วันลงทะเบียน: 25–29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00–22.00 น. ของทุกวัน

เปิดรับลงทะเบียนจนกว่าจะครบจำนวน 30 ล้านสิทธิ หรือถึงวันสุดท้ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อน

วันเริ่มใช้สิทธิ: 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00–23.00 น. ของทุกวัน

วงเงินที่ได้รับและกลไก 60/40

โครงการนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปในอัตรา 60% โดยผู้ใช้สิทธิต้องชำระเองเพียง 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับวงเงินจากรัฐ 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน รวมวงเงินจากรัฐสูงสุด 4,000 บาท

ข้อสำคัญที่ต้องรู้คือ วงเงินที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละรอบเดือนจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้น หากมีเงินเหลือระบบจะดึงเงินคืนและไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ และสิทธิเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลผูกติดกับบัตรประชาชน ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ระบบแบ่งผู้ลงทะเบียนเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1: เคยเข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส” มาก่อน

  1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการที่หน้าแรกหรือ G-Wallet
  2. อ่านรายละเอียดและกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
  3. ระบบจะแสดงข้อความได้รับสิทธิและวันเริ่มใช้สิทธิทันที
  4. หน้าจอจะแสดงวงเงินที่ได้รับและเมนูสำหรับใช้สิทธิ

กลุ่มที่ 2: ไม่เคยเข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส” มาก่อน

  1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการที่หน้าแรกหรือ G-Wallet
  2. อ่านรายละเอียดและกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
  3. รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือแอปภายใน 3 วัน
  4. เมื่อได้รับแจ้งสิทธิ กด “ตกลง” เพื่อยืนยัน
  5. เริ่มใช้สิทธิผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569

เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยตามที่โครงการกำหนด

ช่องทางตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลได้ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บนหน้าจอมือถือ, In-App Notification ภายในแอปเป๋าตัง, Inbox Notification กล่องข้อความในแอป และ SMS ข้อความเข้าเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

วิธีใช้สิทธิเมื่อได้รับการอนุมัติ

เมื่อถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ให้เข้าเมนู G-Wallet บนแอปเป๋าตัง สแกน QR Code กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ระบบจะหัก 60% จากรัฐและ 40% จากบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ สามารถใช้สิทธิได้ในช่วงเวลา 06.00–23.00 น. ของทุกวัน

คำเตือนสำหรับผู้ลงทะเบียน

หากพบข้อความ Error หรือลงทะเบียนไม่สำเร็จ อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

  • ลงทะเบียนนอกช่วงเวลา 06.00–22.00 น.
  • ลงทะเบียนก่อนวันที่ 25 หรือหลังวันที่ 29 พฤษภาคม 2569
  • คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข เช่น อายุไม่ถึง 18 ปี เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือถูกระงับสิทธิจากโครงการอื่น
  • แอปเป๋าตังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด

ขอแนะนำให้ผู้สนใจอัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไว้ให้พร้อมก่อนถึงเวลาเปิดลงทะเบียนในเช้าวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ทางการ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

