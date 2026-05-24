ญี่ปุ่นจ่อลดภาษีอาหาร เหลือ 0% นาน 2 ปี ช่วยค่าครองชีพประชาชน
รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมลดภาษีบริโภคอาหารจาก 8% เหลือ 0% ชั่วคราว 2 ปี ช่วยค่าครองชีพ แต่อาจสูญรายได้ภาษีกว่า 1.1 ล้านล้านบาท
รัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ กำลังผลักดันแผนลดภาษีบริโภคอาหารและเครื่องดื่มจาก 8% เหลือ 0% นาน 2 ปี เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน หลังราคาอาหารและเงินเฟ้อกดดันครัวเรือนญี่ปุ่นมาต่อเนื่อง
ภาษีญี่ปุ่นคืออะไร ต่างจาก VAT ไทยยังไง
ญี่ปุ่นเรียกระบบของตัวเองว่า Consumption Tax หรือภาษีบริโภค ซึ่งทำหน้าที่คล้าย VAT ของไทย ปัจจุบันญี่ปุ่นเก็บ 10% สำหรับสินค้าทั่วไป และลดหย่อนเหลือ 8% สำหรับอาหารซื้อกลับบ้านและเครื่องดื่มบางประเภท (ไม่รวมแอลกอฮอล์และการรับประทานในร้าน)
สถาบันวิจัยไดวะประเมินว่า ถ้ายกเลิกภาษีบริโภคอาหาร พ่อแม่และลูกในครัวเรือนทั่วไปจะประหยัดได้ราว 88,000 เยนต่อปี หรือประมาณ 20,000 บาท แต่มีข้อสังเกตว่า ประโยชน์อาจกระจุกตัวในกลุ่มรายได้สูงมากกว่า เพราะยิ่งใช้จ่ายซื้ออาหารเยอะ ยิ่งได้ส่วนลดภาษีเยอะตามไปด้วย
รัฐสูญเสียรายได้มหาศาล
ไม่มีอะไรได้มาฟรี Nomura ประเมินว่ามาตรการนี้จะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นสูญรายได้ภาษีราว 5 ล้านล้านเยนต่อปี หรือกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ซึ่งหนักมากสำหรับประเทศที่แบกภาระหนี้สาธารณะสูงอยู่แล้ว ทั้ง IMF และ OECD ต่างแสดงความกังวล และแนะนำให้ญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงการลดภาษีบริโภคเพิ่มเติม
นายกฯ ทาคาอิจิยอมรับเองว่า อุปสรรคสำคัญที่ยังแก้ไม่จบคือระบบร้านค้า ร้านค้าจำนวนมากต้องปรับโปรแกรมเครื่องคิดเงินใหม่ แยกประเภทสินค้า แยกอัตราภาษี และแก้ระบบใบเสร็จให้ถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาและต้นทุนสูง
สำหรับญี่ปุ่น มาตรการนี้ยังอยู่ในขั้นเสนอนโยบาย ต้องผ่านกระบวนการทางการเมืองและกฎหมายอีกหลายขั้น จับตาดูว่ารัฐสภาญี่ปุ่นจะอนุมัติร่างกฎหมายเมื่อใด ครอบคลุมสินค้ากลุ่มไหน และจะเริ่มใช้จริงในปีงบประมาณ 2569 ทันหรือไม่
