ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ์ไหม หมายถึงอะไร?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 10:39 น.
ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส หน้าจอขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ

ไขข้อสงสัย ลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ หน้าจอขึ้นรอตรวจสอบ 3 วันหมายถึงอะไร ได้สิทธิ์ไหม เช็กคุณสมบัติรับเงิน 4000 บาท

โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนแล้วผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ข้อมูลล่าสุดเวลา 10.30 น. มีประชาชนเข้าไปกดรับสิทธิจำนวนมาก ส่งผลให้โควตารวม 30 ล้านสิทธิ ลดลงเหลือเพียง 8.3 ล้านสิทธิเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ประชาชนบางส่วนพบข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอแตกต่างกัน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะได้รับสิทธิหรือไม่ ทางโครงการอธิบายสถานะบนหน้าจอ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : ขึ้นข้อความ “คุณได้รับสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) แล้ว เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 มิ.ย. 69”

ผู้ที่เห็นหน้าจอนี้คือกลุ่มคนที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส ในรอบที่แล้ว เมื่อกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะอนุมัติให้สิทธิต่อเนื่องทันที

กลุ่มที่ 2 : ขึ้นข้อความ “กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน”

ส่วนคนที่ได้รับข้อความนี้ คือ ผู้ลงทะเบียนใหม่ ระบบต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติ 3 วัน หากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ แอปพลิเคชันเป๋าตังจะส่งข้อความแจ้งเตือนการได้รับสิทธิและแสดงวันที่เริ่มใช้จ่าย จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยัน

เช็กคุณสมบัติไทยช่วยไทย พลัส

สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ต้องรอการตรวจสอบเงื่อนไข 3 วัน ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด หากมีเงื่อนไขตามนี้ได้รับสิทธิแน่นอน

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

3.มีบัตรประจำตัวประชาชน

4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืน ในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 และ (6) โครงการคนละครึ่ง พลัส

5. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับสิทธิจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% รัฐบาลกำหนดวงเงินรวม 4,000 บาท/คน แบ่งจ่าย 4 เดือน เดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569

ประชาชนเริ่มใช้จ่ายสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00 – 23.00 น. สามารถใช้จ่ายได้สูงสุด 1,000 บาท/เดือน และจำกัดวงเงินไม่เกิน 200 บาทต่อวัน ข้อควรระวังคือ หากใช้สิทธิในแต่ละเดือนไม่หมด ระบบจะตัดวงเงินส่วนที่เหลือทิ้งทันที ไม่สามารถนำยอดไปทบใช้ในเดือนถัดไปได้

วิธีลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส หากไม่เคยใช้คนละครึ่ง พลัสมาก่อน
ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

