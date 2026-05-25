ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ สุริยะ วูบหมดสติ เพราะโหมงานหนักเพื่อประชาชน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 11:30 น.
66

เปิดสาเหตุ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ วูบหมดสติ ต้อง CPR เพราะโหมงานหนักเพื่อประชาชน ลงพื้นที่ต่อเนื่องตลอด 2 สัปดาห์ ขอหมอออกจากโรงพยาบาล ลุยงานต่อ

จากกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีมงานรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. รัฐมนตรีเกิดอาการวูบหมดสติระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานี ทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจ (CPR) นาน 2-3 นาที สัญญาณชีพจึงกลับมาตอบสนองตามปกติ ปัจจุบันพ้นขีดอันตรายแล้ว แพทย์ยังคงให้พักรักษาตัวในห้องไอซียูเพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาชี้แจงสาเหตุสุริยะวูบหมดสติว่า ต้นตอหลักมาจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการโหมทำงานหนักตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา รัฐมนตรีเร่งผลักดันงานหลายด้านอย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่ติดตามปัญหาภาคเกษตร บริหารจัดการน้ำ เดินทางพบปะประชาชนในหลายจังหวัดจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ร่างกายจึงเกิดความอ่อนล้าจนรับไม่ไหว

ก่อนเกิดอาการหมดสติ นายสุริยะกำลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เจ้าตัวต้องการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควบคู่ไปด้วย แม้เพิ่งผ่านช่วงนาทีชีวิตมาได้ไม่นาน รัฐมนตรีท่านนี้ยังคงมีความตั้งใจแน่วแน่ในการทำงาน วางแผนขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าของวันนี้

สุริยะเตรียมสานต่อภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำตามกำหนดการเดิม เตรียมเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ภาพจาก : สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ – Suriya Jungrungruangkit

อัปเดตล่าสุดช่วงสาย มีรายงานว่าท่านรัฐมนตรี สายน้ำเกลือออกจากโรงพยาบาล เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจและร่วมงานบุญตามกำหนดการเดิม

บรรยากาศที่วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในช่วงเช้า คณะข้าราชการระดับสูงรวมถึงผู้บริหารจากทุกกรมกองภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่างทยอยเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กันอย่างต่อเนื่อง

นายสุริยะผู้ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตนาทีชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อคืนที่ผ่านมา ยืนยันที่จะมาร่วมงานอุปสมบทของอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ให้ได้ อาการป่วยจากการโหมงานหนักจนร่างกายอ่อนเพลียสะสมไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของเขา รัฐมนตรีใจสู้รายนี้เตรียมมุ่งหน้าสู่วัดป่าบ้านตาดทันทีที่แพทย์อนุญาตให้เคลื่อนย้ายตัวออกจากโรงพยาบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

4 วัน ที่แล้ว
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน บันเทิง

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

47 วินาที ที่แล้ว
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้ บันเทิง

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

1 นาที ที่แล้ว
โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง ข่าวการเมือง

โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง

15 นาที ที่แล้ว
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ออกโรงเคลียร์ดราม่าคลิปนางเอกดังใช้ใส่รองเท้า ข่าวดารา

ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย ‘นิกกี้’ ทักขอโทษ

24 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

45 นาที ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

51 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม บันเทิง

ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม

59 นาที ที่แล้ว
ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส หน้าจอขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ์ไหม หมายถึงอะไร?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. 69 รอประกาศเปิดตลาดเช้า เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. 69 ล่าสุดปรับลง 50 บาท ทองแท่งขายออก 70,100 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ประวัติ “ราดี้” เปาสิงคโปร์มือเก๋า วีรกรรมเด็ด ทำอินโดวอล์กเอาต์ ซีเกมส์ 2017

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ สุริยะ วูบหมดสติ เพราะโหมงานหนักเพื่อประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส เศรษฐกิจ

เตือนภัย! ลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส รับสิทธิผ่านเป๋าตังเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ข่าว

ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่ค้าต่างด้าว สับเท้าแตกหนี “เต้ อาชีวะ” บุกตลาดย่านบ่อวิน ทิ้งแผงผักกระเจิง แย่งอาชีพคนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองคำลาว เข้าวันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย ข่าว

เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองลาว วันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์ เศรษฐกิจ

เช็กด่วน ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์? ลงทะเบียนตอนนี้ยังทันไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สหพันธ์ตะกร้อ ป้อง “ราดี” เปาสิงคโปร์ ตัดสินดีเยี่ยม นัดไทยแพ้มาเลเซีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เริ่ม 6 โมงเช้า ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน แอปเป๋าตัง 30 ล้านสิทธิเท่านั้น รีบกดก่อน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นจ่อลดภาษีอาหาร เหลือ 0% นาน 2 ปี ช่วยค่าครองชีพประชาชน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Africa CDC เตือนอีโบลาบันดิบูเกียว เสี่ยงแพร่ระบาดไป 10 ประเทศในแอฟริกา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กดไลก์-แชร์ คลิป 18+ โดนจำคุก 5 ปี ปรับสูงสุด 1 แสน ตำรวจเอาจริง อย่าคิดว่าแค่กดเล่นๆ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียนวันแรกพรุ่งนี้ 25 พ.ค. 69 กดกี่โมงถึงไม่พลาดสิทธิ เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียนวันแรกพรุ่งนี้ 25 พ.ค. 69 กดกี่โมงถึงไม่พลาดสิทธิ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;หมอเติ้ล&quot; สัตวแพทย์ธานินทร์ ศรีนา คนดีอนาคตไกล จากไปด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ข่าว

อาลัย “หมอเติ้ล” สัตวแพทย์ธานินทร์ ศรีนา คนดีอนาคตไกล จากไปด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 11:30 น.
66
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ออกโรงเคลียร์ดราม่าคลิปนางเอกดังใช้ใส่รองเท้า

ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย ‘นิกกี้’ ทักขอโทษ

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button