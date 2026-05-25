เปิดสาเหตุ สุริยะ วูบหมดสติ เพราะโหมงานหนักเพื่อประชาชน
เปิดสาเหตุ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ วูบหมดสติ ต้อง CPR เพราะโหมงานหนักเพื่อประชาชน ลงพื้นที่ต่อเนื่องตลอด 2 สัปดาห์ ขอหมอออกจากโรงพยาบาล ลุยงานต่อ
จากกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีมงานรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. รัฐมนตรีเกิดอาการวูบหมดสติระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานี ทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจ (CPR) นาน 2-3 นาที สัญญาณชีพจึงกลับมาตอบสนองตามปกติ ปัจจุบันพ้นขีดอันตรายแล้ว แพทย์ยังคงให้พักรักษาตัวในห้องไอซียูเพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาชี้แจงสาเหตุสุริยะวูบหมดสติว่า ต้นตอหลักมาจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการโหมทำงานหนักตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา รัฐมนตรีเร่งผลักดันงานหลายด้านอย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่ติดตามปัญหาภาคเกษตร บริหารจัดการน้ำ เดินทางพบปะประชาชนในหลายจังหวัดจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ร่างกายจึงเกิดความอ่อนล้าจนรับไม่ไหว
ก่อนเกิดอาการหมดสติ นายสุริยะกำลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เจ้าตัวต้องการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควบคู่ไปด้วย แม้เพิ่งผ่านช่วงนาทีชีวิตมาได้ไม่นาน รัฐมนตรีท่านนี้ยังคงมีความตั้งใจแน่วแน่ในการทำงาน วางแผนขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าของวันนี้
สุริยะเตรียมสานต่อภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำตามกำหนดการเดิม เตรียมเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
อัปเดตล่าสุดช่วงสาย มีรายงานว่าท่านรัฐมนตรี สายน้ำเกลือออกจากโรงพยาบาล เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจและร่วมงานบุญตามกำหนดการเดิม
บรรยากาศที่วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในช่วงเช้า คณะข้าราชการระดับสูงรวมถึงผู้บริหารจากทุกกรมกองภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่างทยอยเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กันอย่างต่อเนื่อง
นายสุริยะผู้ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตนาทีชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อคืนที่ผ่านมา ยืนยันที่จะมาร่วมงานอุปสมบทของอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ให้ได้ อาการป่วยจากการโหมงานหนักจนร่างกายอ่อนเพลียสะสมไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของเขา รัฐมนตรีใจสู้รายนี้เตรียมมุ่งหน้าสู่วัดป่าบ้านตาดทันทีที่แพทย์อนุญาตให้เคลื่อนย้ายตัวออกจากโรงพยาบาล
