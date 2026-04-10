อิสราเอลเดินหน้าถล่มเบลุต ยอดตายเลบานอนพุ่ง 303 ศพ ลั่นไม่หยุดยิง
อิสราเอลเดินหน้าถล่มเบลุต เมืองหลวงเลบานอนต่อเนื่อง ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 303 ศพ บาดเจ็บนับพันราย เนทันยาฮูลั่นไม่หยุดยิง
เมื่อวันที่ 10 เมษายน สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตในประเทศเลบานอนขยับเพิ่มขึ้นเป็น 303 ศพ และได้รับบาดเจ็บกว่า 1,150 ราย ภายหลังจากที่อิสราเอลยังเดินหน้ายิงขีปนาวุธโจมตีในกรุงเบรุตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวได้ก็ตาม
โดยกระทรวงสาธารณสุขเลบานอน กล่าวว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นมีเด็ก สตรี และคนชรา รวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 110 ศพ โดยสาเหตุเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการถูกชิ้นส่วนของอาคารตกทับใส่
ขณะที่นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าเขาได้สั่งให้คณะรัฐมนตรีต่อสายเจรจากับเลบานอนให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามนายเนทันยาฮูยืนกรานว่าจะไม่มีการหยุดยิงในเลบานอนแต่อย่างใด
อิสราเอลจะเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างต่อเนื่อง และจะไม่หยุดจนกว่าพวกเราจะสามารถฟื้นคืนความมั่นคงของเลบานอนได้ โดยระบุว่าเป้าหมายของการโจมตีคือการปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
