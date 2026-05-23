เหมืองถ่านหินจีนระเบิด ตายแล้ว 90 ศพ เจ้าหน้าที่ระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เหมืองถ่านหินจีนระเบิด ตายแล้ว 90 ศพ บาดเจ็บ 27 ราย เจ้าหน้าที่ระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัย เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุเหมืองระเบิด
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุเหมืองถ่านหินระเบิดในมณฑลชานซี ประเทศจีน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 90 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 27 ราย ในจำนวนดังกล่าวอาการสาหัส 1 ราย
สื่อท้องถิ่นรายงานว่าระเบิดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 19.29 น. ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น โดยในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นมีคนงานราวๆ 247 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่นับร้อยนายกำลังลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เหลือ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเหมืองดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่เหมืองระเบิด แต่สื่อท้องถิ่นระบุว่า ตรวจพบว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเหมือง ซึ่งเป็นก๊าซพิษอันตราย มีปริมาณ “เกินขีดจำกัด”
ด้านนายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้สั่งให้ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและตามหาผู้รอดชีวิต โดยขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กว่า 345 นายลงพื้นที่
