ข่าวต่างประเทศ

เหมืองถ่านหินจีนระเบิด ตายแล้ว 90 ศพ เจ้าหน้าที่ระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 พ.ค. 2569 16:29 น.| อัปเดต: 23 พ.ค. 2569 16:29 น.
เหมืองถ่านหินจีนระเบิด ตายแล้ว 90 ศพ บาดเจ็บ 27 ราย เจ้าหน้าที่ระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัย เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุเหมืองระเบิด

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุเหมืองถ่านหินระเบิดในมณฑลชานซี ประเทศจีน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 90 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 27 ราย ในจำนวนดังกล่าวอาการสาหัส 1 ราย

สื่อท้องถิ่นรายงานว่าระเบิดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 19.29 น. ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น โดยในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นมีคนงานราวๆ 247 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่นับร้อยนายกำลังลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เหลือ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเหมืองดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่เหมืองระเบิด แต่สื่อท้องถิ่นระบุว่า ตรวจพบว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเหมือง ซึ่งเป็นก๊าซพิษอันตราย มีปริมาณ “เกินขีดจำกัด”

ด้านนายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้สั่งให้ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและตามหาผู้รอดชีวิต โดยขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กว่า 345 นายลงพื้นที่

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

