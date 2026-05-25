ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย ‘นิกกี้’ ทักขอโทษ

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ขอชี้แจงดราม่า เผย นิกกี้ ทักมาขอโทษแล้ว ยันไม่ชอบพูดให้ใครเสียหาย ลั่น เป็นนักข่าวบันเทิงมา 10 ปี ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
จากกรณีที่ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ หรือ ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน ให้สัมภาษณ์ในรายการ ซุป’ตาร์ พาตะลุย โดยมี นิกกี้ ณฉัตร เป็นพิธีกร ระหว่างการดำเนินรายการมีช่วงที่เล่าย้อนในอดีต ตอนที่ทำงานเป็นทีมงานฝ่ายเสื้อผ้า (คอสตูม) เจอนางเอกดังคนหนึ่งขอให้ช่วยใส่รองเท้าให้ แต่ด้วยความตกใจและไม่ทันตั้งตัวเธอจึงได้ไม่ใส่รองเท้าให้
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ล่าสุด ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ขอออกมาชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้น ทางรายการและหนุ่มนิกกี้ทักมาขอโทษตนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในฐานะที่เธอทำงานเป็นนักข่าวบันเทิงมา 10 ปี รู้สึกเสียความรู้สึกมาก เพราะไม่เคยมีเรื่องกับใครและไม่ชอบพูดให้ใครเสียหาย
“จากกรณี การโปรโมทรายการซุปตาร์พาตะลุยที่ตุ๊กกี้เป็นออกรายการ จนเป็นกระแสเชิงลบ ถูกแชร์ต่อมากมายทั้ง สื่อจริง สื่อหลอก เพจจริง เพจแต่งตั้งเอง ครีเอเตอร์มือใหม่ และ บุคคลซึ่งขอชี้แจ้งบ้างนะคะ
1. ทางรายการได้ลบคลิปในส่วนที่ตัดต่อจนเกิดปัญหาแล้ว และขอโทษทาง line ในการผิดพลาดที่เกิดขึ้น (ภาพที่ 1)
2. ในส่วนตัวพิธีกร นิกกี้ ก็ได้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกัน (รูปที่ 2) และขึ้น live เพื่อชี้แจ้งในติ๊กต็อกเช่นกัน
3. ในส่วนของสื่อก็ได้ทักมาขอโทษ และโทรศัพท์จากบ.ก. เพื่อทำความเข้าใจกันลบโพสต์เรียบร้อย (ตุ๊กกี้ไม่ติดใจค่ะอยากให้แค่ รู้และทราบความจริงที่เกิดขึ้น (รูปที่ 3)
4. ส่วนตัวไม่ชอบมีดราม่า ไม่ชอบและไม่พูดให้ใครเสียหาย ไม่ชอบกระแส (ลบ ๆ แบบนี้) เป็นคนหนึ่งที่ทำงานทางสื่อเช่นเดียวกัน เป็นนักข่าวบันเทิงมา 10 ปีไม่เคยถูกฟ้องจากใครไม่เคยมีเรื่องกับใคร เพราะไม่ชอบพูดให้ใครเสียหาย แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องออกมาชี้แจง
ท้ายนี้ ขอโฟกัสที่เพจบางเพจ (รูปที่ 4) ที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นครีเอเตอร์แล้วทำภาพ AI ใช้คำเรียกยอดที่รุนแรง เอาคนอื่นไปแขวนสร้างการชี้นำและเพิ่มคำที่มาจากความติดสกปรกของตัว แคปเฉพาะข้อความที่เห็นด้วยมาเสริมโพสต์ตัวเอง คุณนี้มันสุดยอดจริง ๆ นี่ละนะ เพื่อให้ได้ยอดวิวยอดแชร์ โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีหน้าที่เป็นนักข่าวหรือ Pages สื่อมวลชน คุณได้ยอดวิวได้เงินได้เอนเกจ คุณมีความสุขได้ยังไง
ต่อแต่นี้ไป ขอใช้พื้นที่ตัวเองปกป้องชื่อเสียงที่มีบ้างนะคะ (รู้สึกเสียความรู้สึกมาก ๆ ไม่คุ้มเลย ) ทำงานหาเงิน ใช้ชีวิตปกติ ก็พอละคะ อย่าหาเรื่องให้ต้องมาปวดหัวแบบนี้เลย ขอร้อง!!!! นะคะ”
