แม่ค้าต่างด้าว สับเท้าแตกหนี “เต้ อาชีวะ” บุกตลาดย่านบ่อวิน ทิ้งแผงผักกระเจิง แย่งอาชีพคนไทย

Suriyen J.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 09:47 น.
พ่อค้าแม่ค้า ชาวเมียนมา สับเท้าแตกหนี “เต้ อาชีวะ” นำทีม “ไทยไม่ทน” บุกตลาดย่านบ่อวิน ทิ้งแผงผักกระเจิง ชี้รัฐตรวจสอบแย่งอาชีพคนไทย

เต้ อาชีวะ โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก เต้ อาชีวะ อัครวุธ ไกรศรีสมบัติ ขณะลงพื้นที่พร้อมสมาชิกกลุ่ม “ไทยไม่ทน” ที่ตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวเมียนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากเหตุการณ์ชุลมุนในพื้นที่ก่อนหน้านี้

ช่วงเวลา 17.00 น. ของวันดังกล่าว เต้ อาชีวะ และกลุ่มไทยไม่ทน เดินทางลงพื้นที่บริเวณคอนโดย่านบ่อวิน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและการประกอบอาชีพในพื้นที่ ระหว่างการลงพื้นที่ พบกลุ่มชาวเมียนมานั่งจำหน่ายผักและสินค้าอยู่บริเวณทางเข้าคอนโด เมื่อเห็นกลุ่มลงพื้นที่ ต่างพากันวิ่งหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศละทาง

นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบยังพบแผงค้าผัก ร้านขายของ และจุดค้าขายจำนวนมากตั้งเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่ ทั้งนี้มีแรงงานต่างด้าวบางส่วนออกมาชี้แจงว่าตนมีนายจ้างเป็นคนไทยและทำงานอย่างถูกกฎหมาย โดยมีบัตรประจำตัวแรงงานและเอกสารแสดงสถานะอย่างชัดเจน ขณะที่นายจ้างคนไทยของบางร้านก็ออกมาแสดงตัวพร้อมยืนยันว่าลูกจ้างทั้งหมดมีเอกสารถูกต้องตามขั้นตอน

เต้ อาชีวะ เผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบลักษณะการเปิดร้านขายผักและแผงลอยของแรงงานต่างด้าว ซึ่งอาจเข้าข่ายอาชีพสงวนสำหรับคนไทย จึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตาของสังคม โดยเฉพาะเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว การประกอบอาชีพสงวน และการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวกระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมาก

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

