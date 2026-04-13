ดูดวง

เปิด 12 ราศีผู้ใหญ่เมตตา สงกรานต์นี้กราบผู้ใหญ่แล้วได้ดี รับทรัพย์-โอกาสใหญ่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 16:18 น.
61
ดูดวงวันนี้ 14 4 69

ส่อง 12 ราศีที่ดวงผู้ใหญ่หนุนนำแรงเป็นพิเศษ รับสิริมงคลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 แนะเคล็ดลับการเข้าหาบุพการีและเจ้านาย เสริมดวงโชคลาภและหน้าที่การงานที่รุ่งเรือง

ประเพณีสงกรานต์ไม่ได้มีเพียงความชุ่มฉ่ำของสายน้ำ แต่หัวใจสำคัญคือความกตัญญูที่ส่งผลต่อดวงชะตาอย่างมหาศาล ในทางโหราศาสตร์ช่วงสงกรานต์ปีนี้ ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่และสติปัญญาโคจรในตำแหน่งที่ส่งแรงกระเพื่อมต่อทุกราศี

การรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่ไทยจึงไม่ใช่แค่ธรรมเนียมปฏิบัติ แต่คือการเปิดดวงครั้งสำคัญ ใครที่เคยรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่มีใครเห็น หรือทำงานหนักแต่เจ้านายมองข้าม ช่วงเวลานี้คือโอกาสทองที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูแบบพลิกฝ่ามือ มาดูกันว่า 12 ราศีใครจะได้รับพรประเสริฐจนชีวิตรุ่งโรจน์บ้าง

12 ราศี ดวงชะตาผู้ใหญ่เอ็นดูช่วงสงกรานต์

ราศีเมษ : ผู้ใหญ่ในที่ทำงานจะมองเห็นผลงาน มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงให้

ราศีพฤษภ : บุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านจะให้ลาภก้อนใหญ่ หรือมอบของมีค่าให้เป็นของขวัญปีใหม่

ราศีเมถุน : หากมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่ที่เคารพ จะได้รับคำแนะนำที่เปลี่ยนชีวิตได้เลย

ราศีกรกฎ : ดวงนารีอุปถัมภ์โดดเด่น ผู้ใหญ่ผู้หญิงจะเมตตาเป็นพิเศษ มีโชคจากความนอบน้อม

ราศีสิงห์ : เจ้านายสายโหดจะเริ่มใจอ่อน เห็นใจในความตั้งใจของคุณ มีเกณฑ์ได้ปรับตำแหน่งในเร็ว ๆ นี้

ราศีกันย์ : ผู้ใหญ่จะนำพาคอนเนกชันใหม่ ๆ มาให้ เป็นโอกาสในการขยับขยายช่องทางทำมาหากิน

ราศีตุลย์ : ดวงผู้ใหญ่เอ็นดูแรงมาก จะได้ของกินของฝากหรือเงินก้นถุงจากการไปรดน้ำดำหัว

ราศีพิจิก : ความกตัญญูจะช่วยแก้เคราะห์ร้าย ยิ่งดูแลผู้ใหญ่ในบ้านมากเท่าไหร่ อุปสรรคจะหายไปรวดเร็ว

ราศีธนู : ผู้ใหญ่ที่เคยห่างเหินจะกลับมาให้ความช่วยเหลือ หรือมีข่าวดีเรื่องมรดกที่ดินจากญาติผู้ใหญ่

ราศีมังกร : จะได้รับพรประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน ทำให้แคล้วคลาดจากคนคิดร้าย

ราศีกุมภ์ : ผู้ใหญ่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเงินทุนหรือเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนที่กำลังจะเริ่มทำ

ราศีมีน : ดวงชะตาเปิดรับเมตตาจากคนแปลกหน้าที่เป็นผู้ใหญ่กว่า จะได้รับมิตรภาพและโอกาสดี ๆ แบบไม่คาดฝัน

คำแนะนำส่งท้าย

สงกรานต์นี้ลองสละเวลาไปกราบขอพรบุพการีหรือผู้ใหญ่ที่เคารพด้วยความจริงใจ น้ำรดมือเพียงไม่กี่หยดประกอบกับคำอวยพรจากใจผู้ใหญ่เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่จะช่วยชะล้างอุปสรรคในชีวิต แนะนำให้เตรียมผ้าใหม่หรือของใช้จำเป็นไปมอบให้ท่านเพื่อเป็นการเสริมดวงกตัญญู จำไว้ว่าวาจาสิทธิ์ของผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่ไทยคือแรงผลักดันชั้นยอดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จไปตลอดทั้งปีแน่นอน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ดูดวงวันนี้ 14 4 69

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 16:18 น.
61
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

Back to top button