เปิด 12 ราศีผู้ใหญ่เมตตา สงกรานต์นี้กราบผู้ใหญ่แล้วได้ดี รับทรัพย์-โอกาสใหญ่
ส่อง 12 ราศีที่ดวงผู้ใหญ่หนุนนำแรงเป็นพิเศษ รับสิริมงคลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 แนะเคล็ดลับการเข้าหาบุพการีและเจ้านาย เสริมดวงโชคลาภและหน้าที่การงานที่รุ่งเรือง
ประเพณีสงกรานต์ไม่ได้มีเพียงความชุ่มฉ่ำของสายน้ำ แต่หัวใจสำคัญคือความกตัญญูที่ส่งผลต่อดวงชะตาอย่างมหาศาล ในทางโหราศาสตร์ช่วงสงกรานต์ปีนี้ ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่และสติปัญญาโคจรในตำแหน่งที่ส่งแรงกระเพื่อมต่อทุกราศี
การรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่ไทยจึงไม่ใช่แค่ธรรมเนียมปฏิบัติ แต่คือการเปิดดวงครั้งสำคัญ ใครที่เคยรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่มีใครเห็น หรือทำงานหนักแต่เจ้านายมองข้าม ช่วงเวลานี้คือโอกาสทองที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูแบบพลิกฝ่ามือ มาดูกันว่า 12 ราศีใครจะได้รับพรประเสริฐจนชีวิตรุ่งโรจน์บ้าง
12 ราศี ดวงชะตาผู้ใหญ่เอ็นดูช่วงสงกรานต์
ราศีเมษ : ผู้ใหญ่ในที่ทำงานจะมองเห็นผลงาน มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงให้
ราศีพฤษภ : บุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านจะให้ลาภก้อนใหญ่ หรือมอบของมีค่าให้เป็นของขวัญปีใหม่
ราศีเมถุน : หากมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่ที่เคารพ จะได้รับคำแนะนำที่เปลี่ยนชีวิตได้เลย
ราศีกรกฎ : ดวงนารีอุปถัมภ์โดดเด่น ผู้ใหญ่ผู้หญิงจะเมตตาเป็นพิเศษ มีโชคจากความนอบน้อม
ราศีสิงห์ : เจ้านายสายโหดจะเริ่มใจอ่อน เห็นใจในความตั้งใจของคุณ มีเกณฑ์ได้ปรับตำแหน่งในเร็ว ๆ นี้
ราศีกันย์ : ผู้ใหญ่จะนำพาคอนเนกชันใหม่ ๆ มาให้ เป็นโอกาสในการขยับขยายช่องทางทำมาหากิน
ราศีตุลย์ : ดวงผู้ใหญ่เอ็นดูแรงมาก จะได้ของกินของฝากหรือเงินก้นถุงจากการไปรดน้ำดำหัว
ราศีพิจิก : ความกตัญญูจะช่วยแก้เคราะห์ร้าย ยิ่งดูแลผู้ใหญ่ในบ้านมากเท่าไหร่ อุปสรรคจะหายไปรวดเร็ว
ราศีธนู : ผู้ใหญ่ที่เคยห่างเหินจะกลับมาให้ความช่วยเหลือ หรือมีข่าวดีเรื่องมรดกที่ดินจากญาติผู้ใหญ่
ราศีมังกร : จะได้รับพรประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน ทำให้แคล้วคลาดจากคนคิดร้าย
ราศีกุมภ์ : ผู้ใหญ่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเงินทุนหรือเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนที่กำลังจะเริ่มทำ
ราศีมีน : ดวงชะตาเปิดรับเมตตาจากคนแปลกหน้าที่เป็นผู้ใหญ่กว่า จะได้รับมิตรภาพและโอกาสดี ๆ แบบไม่คาดฝัน
คำแนะนำส่งท้าย
สงกรานต์นี้ลองสละเวลาไปกราบขอพรบุพการีหรือผู้ใหญ่ที่เคารพด้วยความจริงใจ น้ำรดมือเพียงไม่กี่หยดประกอบกับคำอวยพรจากใจผู้ใหญ่เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่จะช่วยชะล้างอุปสรรคในชีวิต แนะนำให้เตรียมผ้าใหม่หรือของใช้จำเป็นไปมอบให้ท่านเพื่อเป็นการเสริมดวงกตัญญู จำไว้ว่าวาจาสิทธิ์ของผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่ไทยคือแรงผลักดันชั้นยอดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จไปตลอดทั้งปีแน่นอน
