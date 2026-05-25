รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 10:57 น.
รัฐบาลขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” สั่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69 ร้านค้าสนใจ สมัครผ่านแอปฯ “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่ 10 มิ.ย.

25 พ.ค. 2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขยายมาตรการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัล และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง

รองโฆษกฯ กล่าวว่า ประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2569 เวลา 06.00 – 21.00 น. โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปฯ ถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นกดแบนเนอร์ “โครงการฟู้ดเดลิเวอรี” บนแอปฯ เพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่ต้องการเข้าร่วม

เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าว ร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบเดลิเวอรีได้ โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าและจัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกติ ขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

รัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เข้ากับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อย เพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการ รวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

