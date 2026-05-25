การเงินเศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 10:52 น.
59
ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

คนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง พบข้อความรอตรวจสอบ 3 วัน เช็กความหมาย วิธีดูผล และสิ่งที่ต้องทำก่อนหมดสิทธิ

ข้อความนี้ยังไม่ใช่การอนุมัติสิทธิ ระบบแค่รับคำขอไว้แล้ว และกำลังตรวจสอบคุณสมบัติของคุณอยู่ ถ้าเปิดแอปฯ เป๋าตังแล้วเห็นข้อความว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน” ไม่ต้องตกใจ แต่อย่าเพิ่งฉลองด้วย เพราะนั่นไม่ได้แปลว่าได้สิทธิแล้ว

“รอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไรกันแน่

ระบบรับคำขอของคุณแล้ว แต่ยังไม่อนุมัติสิทธิ ต้องรอการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน ได้แก่ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 และไม่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งในอดีต

กลุ่มที่มักเจอข้อความนี้มากที่สุดคือ คนที่ไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส มาก่อน เพราะระบบต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ต่างจากผู้ที่เคยได้รับสิทธิเดิมซึ่งมักทราบผลเร็วกว่า ตามรายงานของไทยรัฐ

ตามข้อความที่ระบบแสดงในแอปฯ เป๋าตัง ระบบจะแจ้งผลผ่านแอปฯ หรือ SMS ภายใน 3 วัน หลังลงทะเบียน

อย่างไรก็ตาม แหล่งทางการหลักอย่างกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ระบุตัวเลขนี้ไว้แยกหัวข้อ ดังนั้นตัวเลข 3 วัน มาจากข้อความที่ระบบแสดงในแอปฯ โดยตรง ซึ่งสื่ออย่างไทยรัฐและ Sanook ได้รายงานตรงกัน

ผ่านแล้วจะเห็นอะไร ไม่ผ่านเกิดจากอะไร

ถ้าผ่าน ระบบจะแจ้งว่าได้รับสิทธิ และใช้งานผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป รัฐช่วยจ่าย 60% สูงสุด 200 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน (มิถุนายน–กันยายน 2569) โดยวงเงินที่ใช้ไม่หมดในเดือนนั้นจะไม่ทบไปเดือนถัดไป

ถ้าไม่ผ่าน สิทธิจะถูกนำกลับไปเปิดให้คนอื่นลงทะเบียนในรอบถัดไป จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม หรือจนกว่าจะครบ 30 ล้านสิทธิ ตามรายงานของ Sanook

สาเหตุที่ไม่ผ่านอาจเกิดจาก อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เคยถูกระงับสิทธิจากโครงการรัฐเดิม ข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ครบ หรือโควตา 30 ล้านสิทธิเต็มแล้ว

รอครบ 3 วันแล้วยังไม่ขึ้นผล ต้องทำอย่างไร

ถ้าครบ 3 วันแล้วยังไม่มี SMS หรือแจ้งเตือนในแอปฯ ทำตามขั้นตอนนี้

  1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง แล้วกดแบนเนอร์โครงการเพื่อตรวจสถานะอีกครั้ง
  2. ตรวจ SMS จากเบอร์ที่ผูกไว้กับแอปฯ ให้ครบ
  3. ตรวจว่าเปิดการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตังไว้หรือยัง
  4. โทรหาศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ 0 2111 1122 กด 2 ซึ่งเป็นช่องทาง Help Center ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับประชาชน

ระวัง SMS ปลอม อย่ากดลิงก์เด็ดขาด

ช่วงเปิดลงทะเบียนแบบนี้มักมี SMS หรือ LINE ปลอมอ้างให้กดลิงก์ยืนยันสิทธิ อย่ากดเด็ดขาด ระบบทางการแจ้งผลผ่านแอปฯ เป๋าตังหรือ SMS เท่านั้น ไม่มีการส่งลิงก์ให้กดยืนยันเพิ่มเติม

สรุป 5 จุดที่ต้องเช็กระหว่างรอผล

  1. ตรวจสอบว่าตัวเองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่
  2. ตรวจสอบว่าเคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากคนละครึ่งหรือไม่
  3. ตรวจสอบว่าเบอร์โทรศัพท์ในแอปฯ ใช้งานได้จริง
  4. เปิดการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตังไว้ให้เรียบร้อย
  5. อย่ากดลิงก์จาก SMS หรือ LINE แปลกหน้าที่อ้างเรื่องสิทธิ

คำถามที่พ่อแม่และลูกหลานถามมามากที่สุด

ถาม: ขึ้นรอผลลงทะเบียน แปลว่าได้สิทธิแล้วหรือยัง? ตอบ: ยังไม่ได้แปลว่าได้สิทธิ ต้องรอระบบแจ้งผลผ่านแอปฯ เป๋าตังหรือ SMS

ถาม: ต้องรอกี่วัน? ตอบ: ตามข้อความที่ระบบแสดง ผู้ลงทะเบียนต้องรอผลภายใน 3 วัน

ถาม: คนเก่าที่เคยได้คนละครึ่ง พลัส ต้องรอไหม? ตอบ: โดยทั่วไปกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิเดิมจะทราบผลผ่านแอปฯ ได้เร็วกว่า ส่วนคนใหม่ต้องรอผลผ่าน SMS หรือแจ้งเตือนในแอปฯ

ถาม: ถ้าไม่ผ่าน สิทธิหายเลยไหม? ตอบ: หากคุณสมบัติไม่ผ่าน จะไม่ได้รับสิทธิ และสิทธิจะถูกนำกลับไปเปิดให้คนอื่นลงทะเบียนตามเงื่อนไขโครงการ

ถาม: ใช้สิทธิได้ทันทีหลังผ่านไหม? ตอบ: ยังไม่ได้ใช้ทันที ต้องรอจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569

ถาม: ต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ไหม? ตอบ: ต้องมีเงินใน G-Wallet เพื่อจ่ายส่วนของประชาชน 40% ก่อนใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

4 วัน ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก ข่าวการเมือง

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

3 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง บันเทิงเกาหลี

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง คนจองบัตรคอน BTS ล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

4 นาที ที่แล้ว
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน บันเทิง

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

9 นาที ที่แล้ว
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้ บันเทิง

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

9 นาที ที่แล้ว
โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง ข่าวการเมือง

โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง

23 นาที ที่แล้ว
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ออกโรงเคลียร์ดราม่าคลิปนางเอกดังใช้ใส่รองเท้า ข่าวดารา

ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย ‘นิกกี้’ ทักขอโทษ

32 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

53 นาที ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

58 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม บันเทิง

ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส หน้าจอขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ์ไหม หมายถึงอะไร?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. 69 รอประกาศเปิดตลาดเช้า เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. 69 ล่าสุดปรับลง 50 บาท ทองแท่งขายออก 70,100 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ประวัติ “ราดี้” เปาสิงคโปร์มือเก๋า วีรกรรมเด็ด ทำอินโดวอล์กเอาต์ ซีเกมส์ 2017

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ สุริยะ วูบหมดสติ เพราะโหมงานหนักเพื่อประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส เศรษฐกิจ

เตือนภัย! ลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส รับสิทธิผ่านเป๋าตังเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ข่าว

ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่ค้าต่างด้าว สับเท้าแตกหนี “เต้ อาชีวะ” บุกตลาดย่านบ่อวิน ทิ้งแผงผักกระเจิง แย่งอาชีพคนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองคำลาว เข้าวันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย ข่าว

เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองลาว วันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์ เศรษฐกิจ

เช็กด่วน ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์? ลงทะเบียนตอนนี้ยังทันไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สหพันธ์ตะกร้อ ป้อง “ราดี” เปาสิงคโปร์ ตัดสินดีเยี่ยม นัดไทยแพ้มาเลเซีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เริ่ม 6 โมงเช้า ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน แอปเป๋าตัง 30 ล้านสิทธิเท่านั้น รีบกดก่อน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นจ่อลดภาษีอาหาร เหลือ 0% นาน 2 ปี ช่วยค่าครองชีพประชาชน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Africa CDC เตือนอีโบลาบันดิบูเกียว เสี่ยงแพร่ระบาดไป 10 ประเทศในแอฟริกา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กดไลก์-แชร์ คลิป 18+ โดนจำคุก 5 ปี ปรับสูงสุด 1 แสน ตำรวจเอาจริง อย่าคิดว่าแค่กดเล่นๆ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 10:52 น.
59
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง คนจองบัตรคอน BTS ล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button