ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

คนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง พบข้อความรอตรวจสอบ 3 วัน เช็กความหมาย วิธีดูผล และสิ่งที่ต้องทำก่อนหมดสิทธิ
ข้อความนี้ยังไม่ใช่การอนุมัติสิทธิ ระบบแค่รับคำขอไว้แล้ว และกำลังตรวจสอบคุณสมบัติของคุณอยู่ ถ้าเปิดแอปฯ เป๋าตังแล้วเห็นข้อความว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน” ไม่ต้องตกใจ แต่อย่าเพิ่งฉลองด้วย เพราะนั่นไม่ได้แปลว่าได้สิทธิแล้ว
“รอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไรกันแน่
ระบบรับคำขอของคุณแล้ว แต่ยังไม่อนุมัติสิทธิ ต้องรอการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน ได้แก่ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 และไม่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งในอดีต
กลุ่มที่มักเจอข้อความนี้มากที่สุดคือ คนที่ไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส มาก่อน เพราะระบบต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ต่างจากผู้ที่เคยได้รับสิทธิเดิมซึ่งมักทราบผลเร็วกว่า ตามรายงานของไทยรัฐ
ตามข้อความที่ระบบแสดงในแอปฯ เป๋าตัง ระบบจะแจ้งผลผ่านแอปฯ หรือ SMS ภายใน 3 วัน หลังลงทะเบียน
อย่างไรก็ตาม แหล่งทางการหลักอย่างกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ระบุตัวเลขนี้ไว้แยกหัวข้อ ดังนั้นตัวเลข 3 วัน มาจากข้อความที่ระบบแสดงในแอปฯ โดยตรง ซึ่งสื่ออย่างไทยรัฐและ Sanook ได้รายงานตรงกัน
ผ่านแล้วจะเห็นอะไร ไม่ผ่านเกิดจากอะไร
ถ้าผ่าน ระบบจะแจ้งว่าได้รับสิทธิ และใช้งานผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป รัฐช่วยจ่าย 60% สูงสุด 200 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน (มิถุนายน–กันยายน 2569) โดยวงเงินที่ใช้ไม่หมดในเดือนนั้นจะไม่ทบไปเดือนถัดไป
ถ้าไม่ผ่าน สิทธิจะถูกนำกลับไปเปิดให้คนอื่นลงทะเบียนในรอบถัดไป จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม หรือจนกว่าจะครบ 30 ล้านสิทธิ ตามรายงานของ Sanook
สาเหตุที่ไม่ผ่านอาจเกิดจาก อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เคยถูกระงับสิทธิจากโครงการรัฐเดิม ข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ครบ หรือโควตา 30 ล้านสิทธิเต็มแล้ว
รอครบ 3 วันแล้วยังไม่ขึ้นผล ต้องทำอย่างไร
ถ้าครบ 3 วันแล้วยังไม่มี SMS หรือแจ้งเตือนในแอปฯ ทำตามขั้นตอนนี้
- เปิดแอปฯ เป๋าตัง แล้วกดแบนเนอร์โครงการเพื่อตรวจสถานะอีกครั้ง
- ตรวจ SMS จากเบอร์ที่ผูกไว้กับแอปฯ ให้ครบ
- ตรวจว่าเปิดการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตังไว้หรือยัง
- โทรหาศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ 0 2111 1122 กด 2 ซึ่งเป็นช่องทาง Help Center ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับประชาชน
ระวัง SMS ปลอม อย่ากดลิงก์เด็ดขาด
ช่วงเปิดลงทะเบียนแบบนี้มักมี SMS หรือ LINE ปลอมอ้างให้กดลิงก์ยืนยันสิทธิ อย่ากดเด็ดขาด ระบบทางการแจ้งผลผ่านแอปฯ เป๋าตังหรือ SMS เท่านั้น ไม่มีการส่งลิงก์ให้กดยืนยันเพิ่มเติม
สรุป 5 จุดที่ต้องเช็กระหว่างรอผล
- ตรวจสอบว่าตัวเองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากคนละครึ่งหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเบอร์โทรศัพท์ในแอปฯ ใช้งานได้จริง
- เปิดการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตังไว้ให้เรียบร้อย
- อย่ากดลิงก์จาก SMS หรือ LINE แปลกหน้าที่อ้างเรื่องสิทธิ
คำถามที่พ่อแม่และลูกหลานถามมามากที่สุด
ถาม: ขึ้นรอผลลงทะเบียน แปลว่าได้สิทธิแล้วหรือยัง? ตอบ: ยังไม่ได้แปลว่าได้สิทธิ ต้องรอระบบแจ้งผลผ่านแอปฯ เป๋าตังหรือ SMS
ถาม: ต้องรอกี่วัน? ตอบ: ตามข้อความที่ระบบแสดง ผู้ลงทะเบียนต้องรอผลภายใน 3 วัน
ถาม: คนเก่าที่เคยได้คนละครึ่ง พลัส ต้องรอไหม? ตอบ: โดยทั่วไปกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิเดิมจะทราบผลผ่านแอปฯ ได้เร็วกว่า ส่วนคนใหม่ต้องรอผลผ่าน SMS หรือแจ้งเตือนในแอปฯ
ถาม: ถ้าไม่ผ่าน สิทธิหายเลยไหม? ตอบ: หากคุณสมบัติไม่ผ่าน จะไม่ได้รับสิทธิ และสิทธิจะถูกนำกลับไปเปิดให้คนอื่นลงทะเบียนตามเงื่อนไขโครงการ
ถาม: ใช้สิทธิได้ทันทีหลังผ่านไหม? ตอบ: ยังไม่ได้ใช้ทันที ต้องรอจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569
ถาม: ต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ไหม? ตอบ: ต้องมีเงินใน G-Wallet เพื่อจ่ายส่วนของประชาชน 40% ก่อนใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วม
แหล่งที่มา
