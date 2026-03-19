สยอง! “โนอา แลง” นิ้วเกือบขาด ถูกป้ายโฆษณาหนีบ ขณะเตะกับลิเวอร์พูล
โนอา แลง กองหน้ากาลาตาซาราย นิ้วเกือบขาด ถูกป้ายโฆษณาหนีบ ขณะลงเล่นในเกมศึกยูฟ่าแชมป์เปียนลีคกับ ลิเวอร์พูล
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า โนอา แลง ผู้เล่นของทีมกาลาตาซาราย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน จากที่เกิดแผลฉีกขาด หลังชนเข้ากับป้ายโฆษณาจากการปะทะกับ เคอร์ติส โจนส์ ผู้เล่นของลิเวอร์พูล
ทำให้นิ้วโป้งเข้าไปติดในซอกป้ายโฆษณาข้างสนาม จนนิ้วหลุดออกจากข้อต่อและมีแผลฉีกขาด ขณะลงเล่นในเกมยูฟ่าแชมป์เปียนลีครอบ 16 ทีม เจอกับลิเวอร์พูล ที่สนามแอนฟิลด์ประเทศอังกฤษ
โดย โอคาน โบรุค โค้ชของทีมจากลีกตุรกีเปิดเผยว่า แลง อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัด และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ผลการแข่งขันนั้นเป็นลิเวอร์พูลที่ชนะไป 4-0 ทำให้เข้ารอบด้วยสกอร์รวม 4-1 ผ่านเข้ารอบสู่รอบ 8 ทีม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: