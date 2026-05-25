เช็กด่วน! ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน

เช็กด่วน! ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” รับเงิน 4,000 บาท สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน
วันที่ 25 พ.ค. 2569 เป็นวันแรกสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือจากผลกระทบจากเศรษฐกิจ และบรรเทาค่าครองชีพ โดยระบบได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. (6 โมงเช้า) ที่ผ่านมา
สำหรับประชาชนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พ.ค. 2569 เวลา 06.00 – 22.00 น. (จำนวน 30 ล้านสิทธิ) โครงการดังกล่าวประชาชนจะได้รับวงเงินรวมตลอดโครงการจำนวน 4,000 บาท โดยสามารถใช้ได้ไม่เกิน 200 บาท/วัน และสูงสุด 1,000 บาท/เดือน
วิธีการลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส”
สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” มาก่อน
- เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” (สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ทางทั้ง หน้าแรกแอปฯ “เป๋าตัง” และ หน้าหลัก G Wallet)
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- แสดงข้อความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้สิทธิโครงการได้ กดปุ่ม “ตกลง”
สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” มาก่อน
- เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” (สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ทางทั้ง หน้าแรกแอปฯ “เป๋าตัง” และ หน้าหลัก G Wallet)
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- ตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถดูผลได้ที่ SMS และการแจ้งเตือนบนแอปฯ “เป๋าตัง” ภายใน 3 วัน
- ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” (กรณีได้รับสิทธิ)
- แสดงข้อความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้สิทธิโครงการได้ กดปุ่ม “ตกลง”
หากการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สำเร็จ หลังจากลงทะเบียนแล้วจะต้องขึ้นข้อความบนหน้าจอระบุว่า “คุณได้รับสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) แล้ว เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 มิ.ย. 69”
ขณะนี้จากการตรวจสอบเมื่อเวลาประมาณ 10.20 น. พบว่าสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” คงเหลือ 8,463,048 สิทธิ โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าสิทธิจะครบ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เตือนภัย! ลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส รับสิทธิผ่านเป๋าตังเท่านั้น
- เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส
- เช็กด่วน ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์? ลงทะเบียนตอนนี้ยังทันไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: