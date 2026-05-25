เช็กด่วน! ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 10:31 น.
เช็กด่วน! ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” รับเงิน 4,000 บาท สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน

วันที่ 25 พ.ค. 2569 เป็นวันแรกสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือจากผลกระทบจากเศรษฐกิจ และบรรเทาค่าครองชีพ โดยระบบได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. (6 โมงเช้า) ที่ผ่านมา

สำหรับประชาชนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พ.ค. 2569 เวลา 06.00 – 22.00 น. (จำนวน 30 ล้านสิทธิ) โครงการดังกล่าวประชาชนจะได้รับวงเงินรวมตลอดโครงการจำนวน 4,000 บาท โดยสามารถใช้ได้ไม่เกิน 200 บาท/วัน และสูงสุด 1,000 บาท/เดือน

วิธีการลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส”

สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” มาก่อน

  1. เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” (สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ทางทั้ง หน้าแรกแอปฯ “เป๋าตัง” และ หน้าหลัก G Wallet)
  2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
  3. แสดงข้อความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้สิทธิโครงการได้ กดปุ่ม “ตกลง”
ขั้นตอนลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส
ที่มา: ไทยช่วยไทยพลัส

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” มาก่อน

  1. เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” (สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ทางทั้ง หน้าแรกแอปฯ “เป๋าตัง” และ หน้าหลัก G Wallet)
  2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
  3. ตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถดูผลได้ที่ SMS และการแจ้งเตือนบนแอปฯ “เป๋าตัง” ภายใน 3 วัน
  4. ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” (กรณีได้รับสิทธิ)
  5. แสดงข้อความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้สิทธิโครงการได้ กดปุ่ม “ตกลง”
ที่มา: ไทยช่วยไทยพลัส

หากการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สำเร็จ หลังจากลงทะเบียนแล้วจะต้องขึ้นข้อความบนหน้าจอระบุว่า “คุณได้รับสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) แล้ว เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 มิ.ย. 69”

หน้าจอลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส สำเร็จ

ขณะนี้จากการตรวจสอบเมื่อเวลาประมาณ 10.20 น. พบว่าสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” คงเหลือ 8,463,048 สิทธิ โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าสิทธิจะครบ

สิทธิลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส คงเหลือ
ที่มา: ไทยช่วยไทยพลัส

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

