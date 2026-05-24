เริ่ม 6 โมงเช้า ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน แอปเป๋าตัง 30 ล้านสิทธิเท่านั้น รีบกดก่อน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 04:45 น.| อัปเดต: 24 พ.ค. 2569 21:25 น.
ลงทะเบียนวันนี้ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 วันที่ 25 พฤษภาคม 6 โมงเช้า รัฐจ่ายให้สูงสุด 4,000 บาท เช็กเงื่อนไขครบก่อนแย่งสิทธิ 30 ล้านคน

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมเปิดลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2569 เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน ควบคู่กับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศ

รัฐช่วย 60% ประชาชนจ่าย 40% รับสูงสุด 4,000 บาท

โครงการเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างรัฐและประชาชนรัฐบาลสนับสนุน 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่เข้าร่วมโครงการ

วงเงินไทยช่วยไทยพลัส ประชาชนจะได้รับ

– รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 200 บาทต่อคนต่อวัน
– ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
– รวมตลอดโครงการ 4 เดือน (มิ.ย.–ก.ย. 2569) สูงสุด 4,000 บาทต่อคน
– วงเงินไม่ทบเดือน หากเดือนใดใช้ไม่หมด ส่วนที่เหลือจะถูกตัดทิ้งทันที เริ่มนับใหม่ในรอบเดือนถัดไป

ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง 25–29 พ.ค. นี้

ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 25–29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00–22.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น จนกว่าจะครบ 30 ล้านสิทธิ หรือถึงวันปิดลงทะเบียน แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่าระบบมีความพร้อมและจะไม่ล่ม

ขั้นตอนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส

สำหรับผู้เคยเข้าร่วม “คนละครึ่ง พลัส”

1. เปิดแอปเป๋าตัง (อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด)
2. กดแบนเนอร์ “โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
3. อ่านเงื่อนไขและกด “ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ”
4. รอระบบแจ้งผลผ่านแอป

สำหรับผู้ใช้ใหม่

1. ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง สมัครและเปิดใช้งาน G-Wallet
2. กดแบนเนอร์โครงการ ยอมรับเงื่อนไข
3. ยืนยันลงทะเบียน รอผลแจ้งผ่านแอปภายใน 3 วัน

ใครมีสิทธิ ใครไม่มี คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

– มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
– อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 69)
– ผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1–5 และคนละครึ่ง พลัส

ใช้สิทธิได้เมื่อไหร่ ซื้ออะไรได้บ้าง

ร้านค้าทั่วไป: ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00–23.00 น.

Food Delivery: เริ่มใช้สิทธิได้ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00–21.00 น. ผ่านแอปเป๋าตัง (เฉพาะแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติ)

ครอบคลุมร้านค้าทั่วไป ร้านธงฟ้า ร้านอาหาร รถเข็น Food Delivery ร้าน OTOP และบริการขนส่งสาธารณะ-

ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่เข้าร่วม (เน้นช่วยร้านค้ารายย่อย)
– ร้านนวด สปา ร้านทำเล็บ และร้านทำผม ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ (รัฐบาลเน้นช่วยค่าครองชีพสินค้าจำเป็นเท่านั้น)

ไทยช่วยไทยพลัส ต่างจาก “คนละครึ่ง พลัส” เดิมอย่างไร

1. ช่วยจ่ายมากขึ้น จากเดิม 50/50 ปรับเป็น 60/40
2. วงเงินสูงขึ้นจากเดิม 2,000–2,400 บาท เพิ่มเป็น 4,000 บาท
3. **ระยะเวลายาวขึ้น** จากเดิม 2 เดือน เป็น 4 เดือน

ร้านค้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 25 พ.ค.

ร้านค้าที่เคยเข้าร่วม “คนละครึ่ง พลัส” ยืนยันสิทธิผ่านแอป “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2569 ส่วนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนผ่าน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2569

ช่องทางสอบถามเพิ่มเติม

– Help Center ประชาชน: โทร. 0 2111 1122 กด 2
– Help Center ร้านค้า: โทร. 0 2111 1122 กด 3
– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: 085-842-7102 ถึง 085-842-7109 (จันทร์–ศุกร์ 08.30–16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)
– สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการ

รัฐบาลคาดว่าโครงการจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายระดับชุมชน และช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่อง

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

