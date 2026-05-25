ประวัติ “ราดี้” เปาสิงคโปร์มือเก๋า วีรกรรมเด็ด ทำอินโดวอล์กเอาต์ ซีเกมส์ 2017

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 10:29 น.
ส่อง ประวัติ “ราดี้” กรรมการตะกร้อ สิงคโปร์ มือเก๋า 5 ทศวรรษ ฉายา “เจ้าเดิม” ของแฟนตะกร้ออาเซียน หลังดราม่านัดชิงแชมป์โลก 2026 วีรกรรมเก่า เคยทำอินโดนีเซียวอล์กเอาต์ในซีเกมส์ 2017

ผู้ตัดสิน “ราดี้” กลับมาเป็นที่พูดถึงในวงการตะกร้ออาเซียนอีกครั้ง หลังนัดชิงชนะเลิศ ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 ระหว่างทีมชายไทยกับมาเลเซีย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 จบลงด้วยการที่ทีมไทยวอล์กเอาต์ประท้วงคำตัดสินของ จนโดนปรับแพ้ฟาวล์

จากแถลงการณ์ร่วมของสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชีย (ASTAF) และสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ระบุชื่อเต็มของผู้ตัดสินรายนี้ว่า โมฮัมเหม็ด ราดี เช เม (Mohammed Radhi Che Mei) สัญชาติสิงคโปร์

ASTAF–ISTAF ระบุว่า ราดี ทำหน้าที่ผู้ตัดสินตะกร้อระดับนานาชาติมานานกว่า 5 ทศวรรษ หรือกว่า 50 ปี และได้รับการยอมรับในวงการว่าเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์และมีวินัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬานี้

ตามข้อมูลของ ASTAF–ISTAF ราดีเคยทำหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการระดับสูงสุดหลายรายการ ได้แก่

  • เซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก
  • เอเชียนเกมส์
  • ซีเกมส์
  • รายการสำคัญของ ISTAF และ ASTAF อีกหลายรายการ

นอกจากบทบาทในสนาม ราดียังเป็นอาจารย์และพี่เลี้ยงให้ผู้ตัดสินนานาชาติรุ่นใหม่จากหลายประเทศมาต่อเนื่อง

วีรกรรมเก่าที่ยังไม่ลืม ซีเกมส์ 2017

แม้ ASTAF–ISTAF จะออกมาปกป้อง แต่ฝั่งแฟนตะกร้อในภูมิภาคก็ขุดประวัติเก่ามาตีแผ่ ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า ในซีเกมส์ปี 2017 ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ราดีทำหน้าที่ผู้ตัดสินในรอบรองชนะเลิศประเภททีมเดี่ยวหญิง ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย

เซตแรก มาเลเซียเฉือนชนะ 22-20 มาเหตุเกิดในเซตที่สอง ขณะที่อินโดนีเซียนำห่าง 16-10 และกำลังเป็นฝ่ายเสิร์ฟ ราดีตัดสินว่าอินโดฯ ทำฟาวล์ในการเสิร์ฟ และจับฟาวล์การเสิร์ฟอีกหลายครั้งติด ๆ กัน

ทีมโค้ชอินโดนีเซียประท้วงไม่เป็นผล จึงสั่งนักกีฬาเดินออกจากสนาม ทีมอินโดฯ ถูกปรับแพ้ 2-0 เซต ส่งมาเลเซียเข้าชิงชนะเลิศ

รูปแบบของเหตุการณ์นั้นกับเหตุการณ์ที่ไทยเจอในปี 2569 นั้นใกล้เคียงกันมาก

เคยมีกรณีกับสื่อไทยในซีเกมส์ 2013

ผู้จัดการออนไลน์ยังรายงานเรื่องเก่าอีกเหตุการณ์หนึ่ง เกิดในซีเกมส์ 2013 ที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพ หลังจบนัดชิงชนะเลิศตะกร้อชินลงที่ไทยได้แชมป์ คณะผู้สื่อข่าวไทยขึ้นรถรับส่งคันสุดท้ายของสนามตามคำชวนของผู้ตัดสินชาวไทย แต่ราดีไล่นักข่าวไทยลงจากรถ อ้างว่ารถคันนั้นเป็นของทีมผู้ตัดสิน นักข่าวไทยต้องเดินเท้าหลายกิโลเมตรกลับที่พัก

คำตัดสินจังหวะดราม่าครั้งล่าสุด

ในจังหวะปมร้อนของนัดชิงแชมป์โลก 2026 ทีม ซี ของไทยนำมาเลเซียอยู่ 14-13 ในเซตที่ 2 ผู้เล่นไทยกระโดดฟาดลงพื้นฝั่งมาเลเซียได้สำเร็จ แต่ราดีเป่านกหวีดจับฟาวล์ โดยระบุว่าเท้าของภูตะวัน โสภา ล้ำเส้นใต้ตาข่าย ก่อนกระโดดฟาด

ทีมไทยขอใช้ระบบ Challenge แต่ ISTAF ชี้แจงในภายหลังว่ากรณีเท้าล้ำเส้นใต้ตาข่าย ไม่อยู่ในข่ายที่จะใช้ระบบทบทวนคำตัดสินได้ ผู้ตัดสินจึงยืนยันคำตัดสินเดิม

แต้มกลับมาเสมอ 14-14 ทีมไทยตัดสินใจไม่ลงเล่นต่อ และถูกปรับแพ้ฟาวล์ในที่สุด

ที่น่าสนใจ อาห์หมัด ไจส์ บาฮารุน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติมาเลเซีย ออกมาแสดงความเห็นตรงไปตรงมาว่า ตัวเองไม่ค่อยพอใจกับวิธีที่ทีมตัวเองคว้าแชมป์มาในลักษณะนี้ และเห็นว่าทีมไทยควรจัดการสถานการณ์ด้วยความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้

จนถึงปัจจุบัน สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยังไม่ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ ขณะที่ “บิ๊กต้อม” ธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคม ขู่ว่าหากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติไม่โปร่งใส อาจส่งเพียงทีมชุดเยาวชนไปแข่งในรายการถัดไป

ส่วน ASTAF–ISTAF ยืนยันว่าผู้ตัดสินสมควรได้รับการปกป้องจากการโจมตีส่วนบุคคล และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเสนอความเห็นเชิงสร้างสรรค์ภายใต้จิตวิญญาณนักกีฬา

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

