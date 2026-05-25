โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง
สวนดุสิตโพลสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,179 คน พบชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นำ 57.68% ขณะพรรคประชาชนครองอันดับ 1 สนาม สก. ที่ 35.20%
คนกรุงเทพฯ เกินครึ่งต้องการให้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สอง ตามผลสำรวจล่าสุดของสวนดุสิตโพล การสำรวจโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 19–22 พฤษภาคม 2569 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ 1,179 คน ทั้งทางออนไลน์และภาคสนาม โดยถามว่าต้องการให้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 18
ชัชชาตินำ แต่กลุ่มยังไม่ตัดสินใจยังมีผล
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ขึ้นอันดับ 1 ที่ 57.68% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 56.70% ในผลสำรวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 17.90% ลดลงจาก 18.90% ในครั้งก่อน ขณะที่ 13.57% ยังไม่ตัดสินใจ
กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจนี้ยังมีนัยสำคัญ เพราะอาจพลิกผลในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งได้
คนกรุงอยากได้ผู้ว่าฯ แบบไหน
เมื่อถามถึงคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สุด 36.39% ต้องการผู้ว่าฯ ที่มีประสบการณ์และพร้อมทำงานได้ทันที 21.37% ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ และ 16.12% ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พรรคประชาชนนำสนาม สก.
ในสนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) พรรคประชาชนนำที่ 35.20% ตามด้วยผู้สมัครอิสระ 26.55% พรรคเพื่อไทย 7.46% และพรรคประชาธิปัตย์ 6.45% ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจในสนาม สก. มีถึง 22.82% ทำให้สนามนี้เปิดกว้างกว่าสนามผู้ว่าฯ
คนกรุงส่วนใหญ่มองว่ากรุงเทพฯ จะดีขึ้น
ผู้ตอบแบบสำรวจ 78.03% เชื่อว่ากรุงเทพฯ จะดีขึ้นหลังได้ผู้ว่าฯ คนใหม่ มีเพียง 21.54% ที่มองว่าเหมือนเดิม และเพียง 0.43% ที่มองว่าแย่ลง
ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าคนกรุงเทพฯ จำนวนมากแยกการตัดสินใจระหว่างสนามผู้ว่าฯ กับสนาม สก. โดยเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์สำหรับตำแหน่งสูงสุด และเลือกพรรคการเมืองในสนามสภา
